Keskustan varapuheenjohtaja Markku Siponen budjettiriihestä: Hallitus jätti viljelijät yksin selviytymään kannattavuuskriisistä ja sikaruton seurauksista

Polttoaineiden ja lannoitteiden raju kustannusten nousu on heikentänyt tilojen taloutta entisestään. Keskustan mielestä tarvitaan sekä nopeita että pitkällä aikavälillä vaikuttavia toimia.

Nopeasti vaikuttavia olisivat maatalouden kiinteistöverovapaus sekä energia- ja lannoitekustannusten tuki. Myös energiaveron palautuksen korottamista tulee arvioida. Kilpailulaki tulisi uudistaa niin, että ruuantuottajien asema ruokaketjussa vahvistuisi.

- Maatalouden kannattavuus on Suomessa koko EU:n heikointa. Suomalainen ruoka on osa kansallista turvallisuuttamme. Ruokaa tulee kriisin hetkellä vain, jos meillä on kannattavia tiloja ja viljelijöitä. Ruokaa ei voi tuottaa tappiolla vuodesta toiseen, Siponen sanoo.

Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistään Kaakkois-Suomessa. Sikarutolla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia alueen viljelijöihin, koko sika-alan tuotantoketjulle sekä monille muille elinkeinoille. Budjettiriihestä odotettiin apua kohtuuttomiin tulonmenetyksiin, mutta petyttiin.

- Tuottajien tukena ollaan puheissa, mutta eurot puuttuvat. Taloudelliset menetykset eivät saa jäädä tuottajien yksin kannettaviksi. Myös monet muut elinkeinot alueella kärsivät. Taudin tehokas torjunta on ensisijainen asia, mutta tulonmenetysten korvaaminen on myös välttämätöntä. Hallitus ei voi tätä sivuuttaa. Vastauksia on saatava mahdollisimman pian, Siponen vaatii.