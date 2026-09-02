Startupien talousnäkymät paranivat – joka toinen suunnittelee pysyvää laajentumista ulkomaille vuoden sisällä

Tuore Startup-barometri (Q2/2026) kertoo startupien näkymien parantuneen alkuvuodesta. Startupien yleistä luottamusta kuvaava Startup-indeksi nousi 12:een, kun se vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 6. Startup-indeksi on barometrin kuuden keskeisen saldoluvun keskiarvo.



Selvin muutos nähtiin yleistä taloustilannetta koskevissa odotuksissa. Seuraavan kolmen kuukauden näkymiä kuvaava saldoluku nousi -11:stä 8:aan ja kääntyi näin jälleen positiiviseksi. Myös startupien arviot omasta taloudellisesta tilanteestaan paranivat.

”Ensimmäisen neljänneksen heikkeneminen jäi ainakin toistaiseksi lyhyeksi. Selvin muutos näkyy yleistä taloustilannetta koskevissa odotuksissa, jotka nousivat takaisin positiivisiksi. Yhden vuosineljänneksen perusteella on kuitenkin vielä liian aikaista puhua pysyvästä käänteestä”, kommentoi Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan.

Startupien oma taloustilanne ja odotukset vahvistuivat

Startupien omaa taloudellista tilannetta viimeisten kolmen kuukauden aikana kuvaava saldoluku nousi 10:stä 14:ään. Myös odotukset seuraavalle kolmelle kuukaudelle paranivat selvästi. Saldoluku nousi 18:sta 23:een.

Yleistä taloustilannetta koskevissa arvioissa suunta oli samankaltainen. Menneitä kolmea kuukautta kuvaava saldoluku nousi -17:stä -8:aan. Näkemys toteutuneesta talouskehityksestä on siis edelleen negatiivinen, mutta selvästi alkuvuotta parempi.

Rekrytoinneissa kehitys oli hieman heikompaa. Toteutunutta henkilöstökehitystä kuvaava saldoluku laski 15:stä 14:ään ja seuraavan kolmen kuukauden rekrytointiodotuksia kuvaava luku 22:sta 19:ään. Molemmat luvut ovat kuitenkin edelleen positiivisia, eli vastaukset painottuvat henkilöstömäärän kasvun suuntaan.

“Luottamus talouteen vahvistui, mutta rekrytointiodotukset eivät seuranneet mukana. Yritykset näyttävät siis edelleen suhtautuvan uusien työntekijöiden palkkaamiseen varovaisesti. Vahvemman rekrytointikäänteen näkeminen edellyttää todennäköisesti sitä, että paranevat talousnäkymät jatkuvat useamman vuosineljänneksen ajan”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja Jonne Kuittinen.

Lähes neljä viidestä suunnittelee tai harkitsee laajentumista ulkomaille

Tämän vuosineljänneksen teemakysymyksissä startupit vastasivat kansainvälistä laajentumista, tulleja ja kansainvälisten osaajien rekrytointia koskeviin kysymyksiin.

Vastaajista 52 prosenttia suunnittelee aktiivisesti pysyvän liiketoiminnallisen läsnäolon perustamista ulkomaille seuraavan 12 kuukauden aikana esimerkiksi tytäryhtiön, toimiston tai sivuliikkeen muodossa. Lisäksi 27 prosenttia harkitsee sitä. Yhteensä lähes 80 prosenttia vastaajista siis joko suunnittelee tai harkitsee laajentumista ulkomaille.

“Yleensä startupeista puhuttaessa kansainvälistymisaikeet kuuluvat yrityksen ydintoimintaan. Noin 80% vastaajista aikookin tai harkitsee laajentamista entistä vahvemmin kansainvälisille markkinoille. ”, sanoo Startup-säätiön toimitusjohtaja Samuli Pehkonen.

Kansainvälisessä kaupassa viimeisen vuoden aikana asetettujen tullien suora vaikutus startupeihin on ainakin toistaiseksi jäänyt melko pieneksi. Vastaajista 86 prosenttia ilmoitti, ettei tulleilla ole ollut merkittävää vaikutusta yrityksen myyntiin tai arvoketjuihin. Kahdeksan prosenttia arvioi vaikutusten olevan edelleen merkittäviä, ja kuudella prosentilla merkittävät vaikutukset olivat jo päättyneet. Tulos on kiinnostava, sillä vuoden 2025 toisella neljänneksellä Yhdysvaltojen kauppapolitiikka ja tullit nousivat yritysten avoimissa vastauksissa esiin kasvun epävarmuustekijöinä.

Kaikista vastaajista 23 prosenttia arvioi Suomen verotuksen vaikeuttaneen kansainvälisten osaajien rekrytointia ainakin jonkin verran. Kun ”ei koske yritystämme” -vastaukset jätetään pois, osuus on 35 prosenttia.

Tietoa Startup-barometrista

Startup-barometri mittaa neljännesvuosittain startupien näkemyksiä niiden omasta taloudellisesta tilanteesta, ympäröivästä taloudesta ja henkilöstömäärän kehityksestä. Lisäksi jokaisella kierroksella kysytään vaihtuvista ajankohtaisista aiheista.

Q2/2026-kyselyssä oli yhteensä 79 vastaajaa, joista 73 oli startup-yrityksiä ja kuusi sijoittajaa. Teemakysymysten tulokset perustuvat vain perustajien vastauksiin. Kysely toteutettiin toisen kvartaalin aikana.

Tulokset esitetään saldolukuina, jotka voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä. Saldoluku lasketaan muuntamalla asteikon 1–5 vastaukset arvoiksi -1, -0,5, 0, +0,5 ja +1, laskemalla näiden keskiarvo ja kertomalla se sadalla. Positiivinen saldoluku kertoo vastausten painottuvan myönteiseen suuntaan ja negatiivinen kielteiseen suuntaan.

Startup-barometria toteuttavat yhteistyössä Suomen startup-yhteisö, Pääomasijoittajat ry, FiBAN, Startup Finland ja Startup-säätiö.