Metsäkonealalle kertyy investointivelkaa – kallistuneet koneet korostavat rahoitustavan merkitystä

Vihreät innovaatiot eivät yleisty ilman rohkeutta 4.5.2021 11:01:34 EEST | Blogi

Rastas teki viime kesänä pesän pihakoivuun. Juhannuksen tienoissa pesässä kävi rähäkkä, kun emo puski laiskanpulskeaa poikasta lentoon. Poikanen mätkähti maahan, ravisteli hetken ja alkoi hyppelemään. Useiden pyrähdysten ja nokalleen menojen jälkeen onnistui metrin-parin räpyttely ruohikolla. Tyylikästä se ei ollut, mutta päivän mittaan poikanen oppi lentämään. Isot asiat vaativat toteutuakseen yleensä paljon pieniä asioita. Niin on myös vihreiden innovaatioiden kohdalla. Ne toteutuvat nopeammin, kun päättäjät pakotetaan ”lentoon”. Tätä varten EU on sopinut jämeristä vähähiilisyystavoitteista. Jäsenmaat toteuttavat kunnianhimoista ohjelmaa nimeltä vihreä siirtymä, ja siihen investoidaan satoja miljardeja euroja. Suomikin on asettanut kunnianhimoisen takarajan olla hiilineutraali vuonna 2035. Eri toimialat ovat laatineet tiekarttoja, joilla kehitystä ohjataan. Yritykset tekevät green deal -sopimuksia, joilla leikataan päästöjä ja tarjotaan vähähiilisempiä ratkaisuja. Tämä on lyhyt esime