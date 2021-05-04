Metsäkonealalle kertyy investointivelkaa – kallistuneet koneet korostavat rahoitustavan merkitystä
3.9.2026 07:15:00 EEST | Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliike | Tiedote
Metsäkonealan investointinäkymät ovat yksi syyskuun FinnMETKO-messujen keskeisistä puheenaiheista. Kaluston uusimistarvetta on kertynyt, mutta epävarmat työmäärät, kohonneet kustannukset ja kallis rahoitus lykkäävät päätöksiä. Kun uuden metsäkoneen hankinta voi tarkoittaa 500 000–700 000 euron investointia, myös rahoitustavan merkitys yrityksen taloudessa kasvaa.
Koneyrittäjät ry:n metsäalan toimialapäällikkö Juha Saarivuori kuvailee puunkorjuualan markkinatilannetta tavanomaista rauhallisemmaksi. Työmäärät ovat vähentyneet jo vuodesta 2025, ja monilla yrittäjillä tämän kesän korjuumäärät ovat jääneet normaalista.
– Yrityksiin on varmasti kertynyt investointivelkaa. Hankintoja lykätään, kunnes työmäärien kehityksestä saadaan parempi näkyvyys. Investointihalukkuutta siis on, mutta päätöksiä tehdään juuri nyt tavallista harkitummin, Saarivuori sanoo.
Saarivuoren mukaan kaluston uusimistarve ei ole kadonnut, vaan osa kysynnästä on siirtynyt odottamaan parempaa markkinatilannetta.
Kallistunut kalusto muuttaa rahoituspäätöksiä
Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski arvioi nykyaikaisen metsäkoneen hinnan liikkuvan noin 500 000–700 000 eurossa. Tämän kokoluokan hankinnoissa yrittäjän on arvioitava tarkkaan, kuinka paljon omaa pääomaa kalustoon kannattaa sitoa.
– Kun markkinassa on epävarmuutta, yritykselle on tärkeää säilyttää liikkumavaraa myös yllättäviin kustannuksiin. Kassaa tarvitaan esimerkiksi polttoaineeseen, huoltoihin ja muuhun operatiiviseen toimintaan. Silloin rahoitustapa on samalla myös riskienhallinnan väline, Liski sanoo.
Metsäkonealalla on perinteisesti ollut vahva omistamisen kulttuuri. Liskin mukaan ajattelutapa on kuitenkin vähitellen muuttumassa, kun koneiden hinnat nousevat ja teknologia kehittyy. Kone nähdään entistä selvemmin tuotantovälineenä ja on olennaista, että yrityksellä on käytössään toimintavarma kalusto, joka tuottaa riittävästi suhteessa kustannuksiinsa.
Tässä leasing voi olla yksi vaihtoehto koneen omaksi ostamiselle.
Liskin mukaan heikko toimialan suhdanne ei myöskään tarkoita sitä, etteikö yksittäisellä yrityksellä voisi olla edellytyksiä investoida. Rahoittajan näkökulmasta ratkaisevia ovat esimerkiksi yrityksen sopimuskanta, tuleva kassavirta ja koneen käyttöaste.
Varovaisuus näkyy koko työkonemarkkinassa
Teknisen Kaupan Liiton Juha Ala-Hiiron mukaan investointipäätöksiin liittyvä varovaisuus näkyy metsäkoneita laajemmin koko työkonemarkkinassa.
Rahoituksen haasteet hidastavat investointeja, ja kustannustehokkuus korostuu. Käytettyjen koneiden kauppa ja kaluston kierrätys ovat vahvassa roolissa uusien hankintojen rinnalla.
Metsäkonemarkkina on Ala-Hiiron mukaan edelleen matalalla ja sopeutuvalla tasolla. Sen sijaan esimerkiksi kaivoskoneissa, liikkuvissa koneissa sekä meri- ja puolustusteollisuudessa näkymä on vahvempi.
Patoutunut tarve voi purkautua nopeasti
Pidemmällä aikavälillä näkymä on Saarivuoren mukaan myönteisempi. Puuta tarvitaan Suomessa jatkossakin, ja kotimainen puuhuolto edellyttää toimintavarmaa ja nykyaikaista kalustoa.
Kun työmäärät tasaantuvat ja markkinatilanne paranee, patoutunut uusimistarve voi alkaa näkyä metsäkonekaupassa nopeastikin.
Yhteyshenkilöt
Joel LiskiMyyntijohtajaPuh:040 832 3999joel.liski@ikano.fibank.ikano/fi/tietoameistä/lehdistötiedotteet/
Ikano Bank on osa Ingka Groupia ja toimii kahdeksassa Euroopan maassa. Suomessa pankki on toiminut vuodesta 2009. Yrityksille Ikano Bank tarjoaa leasing-rahoitusta kalusto- ja laitehankintoihin sekä kuluttajille rahoitusta IKEA-ostoksiin. Ikano Bankin visiona on luoda mahdollisuuksia parempaan elämään tarjoamalla yksinkertaisia, reiluja ja edullisia rahoituspalveluja.
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