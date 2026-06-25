Turvakotien lisärahoituksen lisäksi lähisuhdeväkivallan torjuminen vaatii pitkäkestoista tukea
2.9.2026 12:29:08 EEST | Ensi- ja turvakotien liitto | Tiedote
Hallituksen budjettiriihessä tekemä päätös lisätä rahoitusta kolmen uuden turvakodin perustamiseksi on tervetullut viesti siitä, että lähisuhdeväkivallan vakavuus tunnistetaan Suomessa. Ensi- ja turvakotien liiton mukaan turvakodit ovat välttämätön osa auttamisen ketjua, mutta väkivallasta toipuminen ja väkivallan ehkäiseminen edellyttävät myös pitkäkestoista tukea, jonka saatavuus on turvattava koko maassa.
Turvakodit tarjoavat suojaa ja kriisiapua silloin, kun väkivallan uhka on välitön. Monen väkivaltaa kokeneen, väkivallalle altistuneen lapsen tai väkivaltaa käyttäneen henkilön avun tarve jatkuu kuitenkin pitkään kriisivaiheen jälkeen.
– On erittäin myönteistä, että hallitus vahvistaa turvakotiverkostoa. Samalla on muistettava, että lähisuhdeväkivalta ei pääty turvakotijaksoon. Ihmiset tarvitsevat usein pitkäkestoista tukea väkivallasta selviytymiseen, turvallisen arjen rakentamiseen ja väkivallan kierteen katkaisemiseen, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen.
Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tarjoavat eri puolilla Suomea väkivaltatyön avopalveluja, joissa autetaan väkivaltaa kokeneita, väkivaltaa käyttäneitä sekä väkivallalle altistuneita lapsia ja nuoria. Palveluihin voi hakeutua myös silloin, kun tilanne ei edellytä turvakotia. Avopalvelut tarjoavat keskusteluapua, neuvontaa, vertaistukea ja pitkäjänteistä työskentelyä, jonka tavoitteena on ehkäistä väkivallan uusiutuminen ja vahvistaa turvallisia ihmissuhteita.
Apua on saatava ennen tilanteiden vakavoitumista
Liitto muistuttaa, että lähisuhdeväkivallan ehkäisy on sekä inhimillisesti että taloudellisesti vaikuttavinta silloin, kun apua on saatavilla ennen tilanteiden vakavoitumista.
– Turvakodit ovat välttämättömiä silloin, kun turvallisuus on välittömästi uhattuna. Yhtä tärkeää on kuitenkin se työ, jolla estetään tilanteiden eteneminen siihen pisteeseen saakka. Matalan kynnyksen keskusteluapu, väkivaltatyön avopalvelut ja perheiden varhainen tuki ovat keskeinen osa väkivallan vastaista työtä, Muukkonen korostaa.
Ensi- ja turvakotien liitto pitää tärkeänä, että lähisuhdeväkivallan torjuntaa vahvistetaan kokonaisuutena. Samalla kun turvakotiverkostoa vahvistetaan, on turvattava myös väkivaltatyön avopalveluiden rahoitus. Järjestöt tuottavat tällä hetkellä suurimman osan Suomen väkivaltatyön avopalveluista, mutta palveluiden tulevaisuutta varjostavat STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset. Jos järjestöjen väkivaltatyön rahoitus heikkenee merkittävästi, vaarantuu samalla matalan kynnyksen apu tuhansille väkivaltaa kokeneille, väkivaltaa käyttäneille sekä väkivallalle altistuneille lapsille ja nuorille.
Järjestöt tarjoavat merkittävän osan lähisuhdeväkivallan avusta
Järjestöjen tarjoamat avopalvelut, digitaalinen tuki, chat-palvelut sekä väkivallan ehkäisyyn tähtäävä työ on säilytettävä saavutettavina ja riittävästi resursoituina. Suomessa järjestöt tarjoavat merkittävän osan lähisuhdeväkivallan avusta ja täydentävät julkista palvelujärjestelmää tavalla, jota ei voida korvata ilman vaikutuksia avun saatavuuteen.
Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät tällä hetkellä 18 turvakotia eri puolilla Suomea. Turvakotien lisäksi jäsenyhdistykset tarjoavat väkivaltatyön avopalveluja, joissa autetaan vuosittain enemmän ihmisiä kuin turvakodeissa. Jäsenyhdistysten väkivaltatyön palveluissa autetaan noin 12 000 ihmistä, ja avopalveluissa asioi säännöllisesti enemmän asiakkaita kuin turvakodeissa. Avopalveluissa tarjotaan matalan kynnyksen keskusteluapua, neuvontaa, vertaistukea ja pitkäkestoista tukea väkivallan kokijoille, väkivaltaa käyttäneille sekä väkivallalle altistuneille lapsille ja nuorille. Apua on saatavilla myös valtakunnallisissa digitaalisissa palveluissa, kuten Apua väkivaltaan -chatissa, Nettiturvakoti-palvelussa sekä jäsenyhdistysten etäpalveluissa. Näiden palvelujen avulla ihmiset voivat hakea apua jo ennen kuin tilanne kärjistyy turvakotijaksoa vaativaksi kriisiksi.
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Yhteyshenkilöt
Tiina Muukkonenkehittämispäällikkö, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimiPuh:044 526 5256tiina.muukkonen@etkl.fi
Mikko SavelainenViestintäpäällikköEnsi- ja turvakotien liittoPuh:0405877278mikko.savelainen@etkl.fi
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Tietoja julkaisijasta
Ensi- ja turvakotien liitto - Olemme valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.
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