ERC-rahoitus käynnistää tutkimuksen yhteiskunnan ja tukiverkkojen merkityksestä isien perhevapaiden käytössä
3.9.2026 13:01:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Erikoistutkija Satu Helske selvittää, miten lastenhoidon jakaminen perheissä on muuttunut, kun isille suunnattuja perhevapaita on lisätty Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Helske on saanut tutkimukseensa 1,5 miljoonan ERC Starting Grant -rahoituksen viideksi vuodeksi.
Euroopan unioni on pyrkinyt edistämään isien perhevapaiden käyttöä erityisesti isäkiintiöitä ja perhevapaatasauksia koskevan lainsäädännön avulla.
– Varhaisen hoivavastuun tasaisella jakautumisella on useita suotuisia vaikutuksia. Se vahvistaa lapsen ja isän vuorovaikutussuhdetta, ja vanhempien jaksamista sekä parisuhdetyytyväisyyttä. Lisäksi vanhempien kesken jakautuva työ ja hoivavastuu turvaavat perheenjäsenten toimeentuloa ja lapsen hoitoa, kun kohdalle sattuu eron, työttömyyden tai elämää haittaavan sairauden kaltaisia isoja vastoinkäymisiä, toteaa erikoistutkija Satu Helske, joka työskentelee parhaillaan Turun yliopiston johtamassa Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan lippulaiva INVESTissä.
Helskeen tutkimuksen on määrä kertoa, miten lapsiperheet ovat ottaneet uudistukset vastaan eri vaiheissa perhevapaajärjestelmien kehitystä.
Kuusi maata, kuusi erilaista tapaa tukea hoivaavaa isyyttä
Rahoituksen turvin Helske tutkii eri EU-maiden perhevapaajärjestelmiä ja sitä, minkälaisiin hoivaratkaisuihin maiden politiikkauudistukset ovat kytkeytyneet erilaisissa perheissä ja eri ajankohtina.
Helske on valinnut tutkimukseensa kuusi maata, jotka edustavat laajasti erilaisia perhevapaajärjestelmiä ja isille suunnattuja lastenhoidon kannustimia.
– Ruotsissa perhevapaajärjestelmää on kehitetty tasa-arvo edellä jo pitkään, kun taas Suomessa on painotettu valinnanvapautta. Virossa vanhempainvapaa on poikkeuksellisen pitkä ja tulonmenetykset korvataan usein täysimääräisesti. Saksassa perhe saa lisää vanhempainpäivärahaa, jos isä käyttää vähintään kaksi kuukautta vapaata. Espanjassa on pakollinen isyysvapaa, ja Alankomaissa niin äidit kuin isätkin tekevät osa-aikatyötä, hän kuvailee.
Lähipiiri voi vaikuttaa isien päätöksiin
Helske selvittää myös, minkälaiset perheet ovat hyötyneet lainsäädännöllisistä uudistuksista ja minkälaisissa perheissä muutos on jäänyt vähäiseksi. Häntä kiinnostaa erityisesti se, miten vanhempien sosiaaliset verkostot, esimerkiksi sukulaiset, naapurusto ja työyhteisö, vaikuttavat perheiden ratkaisuihin ja miten hoivakäytännöt muuttuvat erilaisten verkostojen sisällä ja välillä.
– Monesti ajatellaan, ettei perheillä ole varaa äitiä yleensä suurituloisemman isän vanhempainvapaaseen. Taloudellinen tilanne ei kuitenkaan riitä selittämään perheiden toimintaa, eivätkä perheet useinkaan valitse rahallisesti kannattavinta järjestelyä, Helske sanoo.
– Lainsäädännön luomista sekä yksilötason esteistä ja kannustimista on jo jonkin verran tutkittua tietoa, mutta erityisesti sosiaalisten verkostojen merkityksestä tiedetään toistaiseksi varsin vähän, hän jatkaa.
Käynnistyvä tutkimus avaa uusia näkökulmia siihen, mitkä tekijät kannustavat isiä perhevapaille ja mitkä puolestaan rajoittavat niitä. Tulokset voivat myös auttaa kehittämään perheiden palveluja siten, että ne tulevaisuudessa tukisivat vanhempia paremmin perhevapaiden ja hoivavastuun jakamisessa.
Tutkimus toteutetaan pääasiassa väestörekisteriaineistoilla, joiden avulla perhevapaiden käyttöä voidaan tarkastella laajasti ja pitkällä aikavälillä eri väestöryhmissä.
Euroopan tutkimusneuvosto myönsi tänä syksynä tavoitellun Starting Grant -rahoituksen kaikkiaan kahdelletoista suomalaishankkeelle. Helskeen “Paternal participation in early caregiving: From policy reforms to social diffusion (PAPACARE)” on yksi kolmesta sen Suomessa rahoittamasta yhteiskuntatieteellisen tai humanistisen alan tutkimushankkeesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu HelskeerikoistutkijaTurun yliopisto, INVEST tutkimuskeskus ja lippulaivaPuh:+358 50 473 8462satu.helske@utu.fi
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Tutkijat kehittivät uuden väriä vaihtavan materiaalin – voisi soveltua setelien ja passien turvamerkinnöiksi2.9.2026 09:21:34 EEST | Tiedote
Turun yliopiston älykkäiden materiaalien kemian tutkimusryhmä kehitti uuden materiaalin, davynen, joka vaihtaa väriä lähi-infrapuna-alueella. Värinvaihdosta ei voi havaita paljaalla silmällä, vaan ainoastaan spektrometrillä tai infrapunaherkällä kameralla. Materiaalia voisi soveltaa esimerkiksi näkymättömänä turvamerkintänä.
Yliopistoyhteisö avasi lukuvuoden 2026–20271.9.2026 16:15:00 EEST | Tiedote
Turun yliopiston lukuvuoden 2026–2027 avajaisjuhlaa vietettiin yliopiston päärakennuksessa 1.9.2026. Juhlassa kuultiin rehtori Marjo Kaartisen avajaispuhe, jossa hän käsitteli tieteen ja yliopistojen kohtaamia haasteita, tieteen riippumattomuutta ja vaikuttavuutta sekä luottamusta tieteeseen. Avajaispäivänä jaettiin myös vuoden opettajan ja ohjaajan tunnustukset sekä väitöskirjapalkinnot.
Suuri kansalaiskokous syventyy työperäiseen maahanmuuttoon – 20 000 saa kutsun lähiaikoina1.9.2026 10:47:12 EEST | Tiedote
Turun yliopiston demokratiatutkijat toteuttavat tulevana talvena Suomen tähän asti suurimman, suosituksia tuottavan kansalaiskokouksen. Kokous liittyy Sitran ja työ- ja elinkeinoministeriön hankkeeseen, jossa kartoitetaan poikkeuksellisen laajasti Suomen asukkaiden näkemyksiä työperäisestä maahanmuutosta päätöksentekijöiden käyttöön.
Tutkijat onnistuivat kehittämään uudenlaisen laserin energiatehokkaammalla liuosmenetelmällä31.8.2026 09:02:49 EEST | Tiedote
Turun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden tavan valmistaa kiinteän olomuodon polaritonilasereita nestemäisestä liuoksesta. Uudenlaisen valmistusmenetelmän lisäksi tutkijoiden keksintö tarjoaa tehokkaan ja edullisen tavan tutkia polaritonien epälineaarisia vuorovaikutuksia.
KiVa Koulu -ohjelman vaikutukset ulottuvat aikuisuuteen: ansiot kasvoivat ja rikollisuus väheni27.8.2026 10:56:27 EEST | Tiedote
Kiusaamisen vastaisen KiVa Koulu -ohjelman vaikutukset näkyvät vuosienkin päästä koulutusvalinnoissa, tuloissa ja työelämään kiinnittymisessä, osoittaa kansainvälinen taloustieteilijöiden tekemä tutkimus. Ohjelmaan osallistuneet hakeutuivat useammin lukioon, valmistuivat todennäköisemmin yliopistosta, ansaitsivat nuorina aikuisina enemmän ja syyllistyvät harvemmin rikoksiin kuin verrokkinsa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme