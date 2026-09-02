Kokoomuksen Vestman: Emme luovuta lasten some-rajoituksesta – käsien levittely ei suojele yhtäkään lasta

– Ei todella jäänyt Kokoomuksesta kiinni, ettei alle 15-vuotiaiden some-rajoitus edennyt hallituksessa. Me emme luovuta. Lasten suojeleminen sosiaalisen median haitoilta on liian tärkeä asia jätettäväksi sikseen vain siksi, että kaikki hallituspuolueet eivät olleet valmiita toimimaan, Vestman sanoo.



Vestman muistuttaa, että poliisin mukaan lasten verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta on yleistynyt ja kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin. Suuri osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tapahtuu tai saa alkunsa verkossa.



– Tässä kohtaa kysymys muille puolueille, myös perussuomalaisille on hyvin yksinkertainen: mitä te aiotte tehdä verkossa rehottavalle lasten houkuttelulle seksuaalisiin tarkoituksiin ja muulle seksuaaliväkivallalle? Ei riitä, että sanoo kannattavansa tavoitetta, jos samalla torjuu keinot yksi toisensa jälkeen, eikä tarjoa tilalle toimivaa ratkaisua. Käsien levittely ei suojele yhtäkään lasta, Vestman sanoo.



Vestman korostaa, ettei lainsäädännöllä ole tarkoitus ulkoistaa vanhempien vastuuta valtiolle.



– Vanhemmilla on ja pitää olla ensisijainen vastuu lastensa somenkäytöstä. Lain yhteisiä sääntöjä tarvitaan vanhempien tueksi, ei vanhempien vastuun tilalle. Somen haitat ovat niin laaja ongelma, että myös yhteiskunnan toimia tarvitaan kamppailussa maailman suurimpien teknologiajättien koukuttavia palveluita vastaan.



Vestmanin mukaan ikärajaratkaisua ei myöskään pidä rakentaa kansalaisten vahvan tunnistautumisen varaan.



– Lasten suojeleminen ja ihmisten yksityisyys eivät ole vastakkaisia tavoitteita. Tarvitsemme mallin, jolla ikäraja voidaan asettaa ilman, että jokaisen suomalaisen pitäisi tunnistautua vahvasti päästäkseen sosiaaliseen mediaan. Sellainen on myös mahdollista tehdä. Tätä periaatetta Suomen pitää puolustaa vahvasti myös EU:ssa, Vestman sanoo.



Vestmanin mukaan keskustelu some-rajoituksesta ei pääty budjettiriiheen.



– Maailma liikkuu tässä asiassa yhteen suuntaan: yhä useammassa maassa ymmärretään, ettei lasten pääsyä koukuttaviin ja heille haitallisiin palveluihin voida jättää yksin markkinoiden vastuulle. Kokoomus aikoo jatkaa ratkaisun ajamista. Tässä asiassa kannattaa olla historian oikealla puolella, lasten puolella, Vestman sanoo.