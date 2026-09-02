Kokoomuksen Päivärinta: Kokoomus puolusti kiinteistönomistajaa – kiinteistöverouudistuksesta luovutaan

– Kiinteistöverotuksen uudistus olisi tarkoittanut monelle tavalliselle asunnon- tai kiinteistönomistajalle huomattavaa lisälaskua ilman, että ihmisen oma maksukyky olisi muuttunut mihinkään. Kokoomus ei voinut lopulta tukea uudistusta, joka olisi voinut nostaa joidenkin kiinteistöveroa jopa 50 prosenttia, Päivärinta sanoo.

Päivärinta korostaa, että Suomessa asumisen kustannukset ovat nousseet jo muutenkin viime vuosina. Korkojen, energian ja muiden elinkustannusten nousun jälkeen uusia merkittäviä veropaineita asumiseen pitää arvioida erityisen tarkasti.

– Kodin tai tontin arvonnousu paperilla ei tarkoita, että ihmisellä olisi yhtään enempää rahaa käytettävissään. Verotuksen pitää perustua kohtuuteen eikä siihen, että asumisesta tehdään perheille vuosi vuodelta kalliimpaa, Päivärinta sanoo.

Päivärinta huomauttaa, ettei verouudistuksella ole missään vaiheessa tavoiteltu lisää verotuloja, vaan verorasituksen jakautumista todellisten kiinteistöjen arvojen mukaan. Tämä olisi tarkoittanut merkittäviä muutoksia kiinteistöverotaakan jakautumiseen kuntien ja kaupunkien sisällä. Uudistuksen vaikutuksiin liittyi suuria epävarmuuksia.

– Uudistuksen vaikutukset yksittäiseen kiinteistönomistajaan olisivat olleet täysin sattumanvaraisia ja ennakoimattomia. Kokoomuksen lähtökohta on, että uudistuksen vaikutusten tulee olla kohtuullisia kiinteistönomistajille. Vuosien valmistelun jälkeenkään uudistusta ei vieläkään ole saatu täyttämään tätä kriteeriä. On hyvä, että tämä uudistusaie kohtasi nyt tiensä pään, Päivärinta päättää.