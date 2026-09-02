Biaudet budjettiesityksestä: Tärkeitä panostuksia turvakoteihin, lasten ja nuorten kulttuuriin sekä saamelaisten psykososiaalisiin erityispalveluihin

– Tämä vuosi on valitettavasti muodostumassa synkäksi ennätysvuodeksi naisiin kohdistuvien henkirikosten määrän osalta. Kiireellisin tapa pelastaa ihmishenkiä on varmistaa, että väkivallan uhreille on tarjolla suojaa silloin, kun he ovat vaarassa. Pitkällä aikavälillä meidän on kuitenkin tehtävä paljon enemmän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi, Biaudet sanoo.

Turvakotien rahoituksen lisääminen 2,68 miljoonalla eurolla hallituksen budjettiesityksessä on tärkeä panostus väkivallan uhrien suojeluun. Lisärahoituksen avulla voidaan lisätä turvakotipaikkoja eri puolilla maata, myös saamelaisalueilla.

Biaudet pitää myös myönteisenä, että saamelaisten psykososiaalisiin erityispalveluihin osoitetaan 500 000 euroa. Myös saamenkielisten oppimateriaalien rahoitus turvataan. Molempia tavoitteita RKP on edistänyt määrätietoisesti jo pitkään.

– Totuus- ja sovintokomission työn tueksi perustetut psykososiaaliset palvelut ovat tuoneet esiin pysyvän tarpeen saamelaisten erityisille psykososiaalisille palveluille. Tarve ei katoa komission toimikauden päättyessä. Aiempien sukupolvien kokemien traumojen vaikutukset näkyvät edelleen, ja siksi on tärkeää, että nämä erityiset psykososiaaliset palvelut jatkuvat myös tulevaisuudessa, Biaudet sanoo.

Biaudet pitää tärkeänä myös sitä, että Taidetestaajat-toiminta saa jatkoa ensi lukuvuonna ja että Svenska Teaternin pitkäjänteinen rahoitus kansallisnäyttämönä turvataan valtionosuusjärjestelmän kautta vuodesta 2029 alkaen. Lisäksi kyläkauppojen tuki säilytetään, mikä auttaa turvaamaan tärkeät lähipalvelut maaseudulla.

Samalla Biaudet toteaa, ettei STEA-avustuksiin kohdistuvia leikkauksia onnistuttu estämään budjettineuvotteluissa. Hän on kuitenkin tyytyväinen siihen, ettei ministeri Rydmanin esittämiä muutoksia avustuskriteereihin viety eteenpäin.

– Leikkaukset osuvat kipeästi moniin järjestöihin, jotka tekevät päivittäin korvaamattoman arvokasta työtä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi. Työtä kaikkein tärkeimpien järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi on jatkettava budjettiesityksen eduskuntakäsittelyn aikana, Biaudet sanoo.