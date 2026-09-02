Blomquist: Budjetti osoittaa, että vastuullisuus ja tulevaisuususko kulkevat käsi kädessä
2.9.2026 13:20:01 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Hallituksen vuoden 2027 budjettiriihi toi useita tärkeitä tuloksia Suomen Ruotsalaiselle kansanpuolueelle. RKP Varsinais-Suomen piiripuheenjohtaja Markus Blomquist pitää erityisen tärkeinä panostuksia kasvuun ja yrittäjyyteen, ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, ikääntyneiden palveluihin sekä paremmin toimiviin ruotsinkielisiin palveluihin.
– Suomen talous on saatava kasvuun ja tarvitsemme lisää työpaikkoja. Siksi on tärkeää, että budjetti parantaa yritysten mahdollisuuksia investoida, kasvaa ja työllistää. Tällaista politiikkaa tarvitaan myös Varsinais-Suomessa, jossa monilla yrityksillä on sekä halua että potentiaalia kasvaa, Blomquist sanoo.
Budjettiriihessä hallitus päätti muun muassa laskea yhteisöveron 20 prosentista 18 prosenttiin vuodesta 2027 alkaen, keventää työn verotusta ja parantaa nuorten kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia. Samalla panostetaan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja kotihoidon laatuun. Hallitus selvittää myös järjestelmää, jonka avulla potilaat voitaisiin nykyistä paremmin yhdistää samaa kieltä puhuvien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
– Tämä osoittaa, miksi RKP:tä tarvitaan hallituksessa. Voimme kantaa vastuuta taloudesta ja samalla huolehtia siitä, että hyvinvointi ja ruotsin kieli ovat mukana päätöksenteossa. Meille Varsinais-Suomessa on erityisen tärkeää, että oikeus saada palvelua ruotsiksi toteutuu myös käytännössä. Budjetti sisältää konkreettisia askelia oikeaan suuntaan, Blomquist sanoo.
– Suomella on edelleen suuria taloudellisia haasteita edessään, mutta emme pääse eteenpäin jäämällä kiinni pessimismiin. Tarvitsemme lisää kasvavia yrityksiä, enemmän ihmisiä töihin ja hyvinvointipalvelut, joihin meillä on varaa myös tulevaisuudessa. Se vaatii sekä vastuullisuutta että tulevaisuudenuskoa, Blomquist päättää.
Lisätietoja:
Markus Blomquist, puh 040 8210419
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