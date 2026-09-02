Kansallisessa asiakas- ja potilasturvallisuusseminaarissa puhutaan verkostoista

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johtaja Tuija Ikonen kertoo, että yhteistyöverkostoilla on ollut keskeinen rooli asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä sekä voimassa olevan asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022−2026 tehtävien toimeenpanossa.

”Erilaiset järjestö- ja asiantuntijaverkostot ovat tuoneet yhteen osaamista, kokemuksia ja näkökulmia, joiden avulla on voitu tunnistaa kehittämiskohteita, vahvistaa yhteistä suuntaa ja laatia konkreettisia työkaluja arjen tarpeisiin”, Ikonen selventää.

Ohjelmassa syvennytään verkostojen toimintaan ja saavutuksiin

Ikosen mukaan seminaarin ohjelmassa tarkastellaan muun muassa luottamuksen rakentamista yhteistyöllä, kuullaan asiakkaan, potilaan ja järjestöjen näkökulmia sekä syvennytään asiakas- ja potilasturvallisuutta edistävien yhteistyöryhmien ja ammattilaisverkostojen toimintaan ja saavutuksiin.

”Näin valmistaudumme yhdessä uudelle strategiakaudelle 2027−2031 luomaan Suomeen vahvaa turvallisuuskulttuuria”, Ikonen kuvaa yhtä seminaarin tarkoitusta.

Seminaarissa vietetään myös maailman potilasturvallisuuspäivää

WHO:n maailman potilasturvallisuuspäivä on 17.9. ja Suomessa sitä vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä. Päivän päätapahtuma pidetään seminaarin yhteydessä torstaina iltapäivällä.

”Teemana on tänä vuonna kansantaudit. Niiden ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin turvallisuuden, laadun ja vaikuttavuuden kysymyksiin keskitymme 17.9. iltapäivän osuudessa, johon olemme saaneet nimekkäitä puhujia sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Maailman potilasturvallisuuspäivä muistuttaa meitä siitä, että turvallinen hoito ja palvelu on yhteinen, kansainvälinen tavoite”, Ikonen kertoo.

Ohjelman pääkohdat

Torstai 17.9. Turvallisuus syntyy yhdessä

9.00–11.00 Yhteistyöllä rakennamme luottamusta

12.00–16.00 WHO:n maailman potilasturvallisuuspäivä / asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä: Kansantautien hoidon turvallisuus – yhteinen asiamme

Perjantai 18.9. Turvallisuutta verkostojen voimalla

8.30–10.00 Mitä verkostoilla voi saavuttaa

10.30–12.00 Verkostot yhteisen oppimisen voimavarana

13.15–14.45 Suomen asiakas- ja potilasturvallisuusyhdistyksen jaokset työnsä äärellä

Seminaari tarjoaa foorumin avoimelle keskustelulle, uusille näkökulmille ja yhteistyön syventämiselle

Seminaari kutsuu mukaan kaikki, jotka haluavat olla yhdessä rakentamassa entistä turvallisempia palveluja. Seminaari on maksuton ja siihen voi osallistua myös etänä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.9.2026.

Seminaarin ohjelma on verkkosivulla www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/aspotseminaari2026 . Etäosallistumiseen tarvittava Teams-linkki päivitetään sivulle viimeistään ke 16.9. ja sen kautta seminaariin voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.

Seminaarin järjestää Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue.