SDP:n Pia Viitanen: Hallitus korottaa sairastamisen hintaa ja leikkaa vanhustenhoivasta samalla kun jakaa veronalennuksia suuryrityksille

-Kyse on väärästä arvovalinnasta. Asiakasmaksujen korotukset iskevät erityisesti pienituloisiin, eläkeläisiin, pitkäaikaissairaisiin ja työttömiin, jotka käyttävät palveluja eniten. Monelle suomalaiselle sairastuminen tarkoittaa jo nyt kasvavia laskuja, eikä hoitoon hakeutumisen kynnystä pitäisi nostaa entisestään. Kun ihmiset lykkäävät lääkärissä käyntiä tai tarvitsemaansa hoitoa kustannusten vuoksi, seurauksena ovat usein vakavammat ongelmat ja suuremmat kustannukset myöhemmin, Viitanen jatkaa.

Huolestuttavaa on, että hallitus hakee säästöjä myös iäkkäiden ihmisten palveluista. Asiakasmaksujen korotusten lisäksi eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys, jossa ikääntyneiden palveluista tavoitellaan yli 50 miljoonan euron säästöjä lisäämällä teknologiaa ympärivuorokautisessa hoivassa ja kotihoidossa.

-Kyseessä on puhdas leikkaus ikäihmisten hoivaan. Teknologiaa ei voi käyttää tekosyynä henkilöstön ja hoivan resursseista leikkaamiseen. Ikäihmiset tarvitsevat edelleen ihmistä, läsnäoloa ja hoivaa, eivät pelkästään teknisiä ratkaisuja, Viitanen moittii.

Samaan aikaan, kun asiakasmaksuja nostetaan ja vanhustenhoivasta leikataan, on hallituksella varaa käyttää huomattavasti enemmän rahaa yhteisöveron alentamiseen 20 prosentista 18 prosenttiin. Muutos vähentää verotuloja yli 800 miljoonalla eurolla.

-Hallitus siis pyytää sairaita, eläkeläisiä ja paljon palveluja tarvitsevia osallistumaan säästötalkoisiin samalla, kun se jakaa mittavia verohelpotuksia, joista eniten hyötyvät suuret yritykset ja niiden osingonsaajat, Viitanen painottaa.

Yhteisöveron alennuksen kasvuvaikutukset ovat epävarmoja, mutta asiakasmaksujen korotusten ja hoivapalvelujen säästöjen vaikutukset ovat varmoja: ne heikentävät pienituloisten ihmisten toimeentuloa ja palvelujen saavutettavuutta. Hallitus valitsee tietoisesti linjan, jossa lasku sysätään niiden maksettavaksi, joilla on kaikkein vähiten mahdollisuuksia kantaa sitä.

-Suomi tarvitsee kasvua, työllisyyttä ja vastuullista talouspolitiikkaa. Niitä ei kuitenkaan rakenneta korottamalla sairastamisen hintaa, heikentämällä vanhuspalveluja ja kasvattamalla pienituloisten taakkaa. Budjettiriihen ratkaisut osoittavat jälleen, että hallituksen arvovalinnat ovat väärät, päättää Viitanen.