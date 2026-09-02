Kokoomuksen Valtola: Nykyiset reaalikokeet voitaisiin korvata kahdella ainereaalilla
2.9.2026 14:48:31 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää ylioppilastutkinnon reaaliaineiden kokeiden uudistamista. Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Oskari Valtola pitää selvitystä tarpeellisena. Kokoomus esittää, että siirtymistä kahteen ainereaaliin, joista toinen kattaisi matemaattis-luonnontieteelliset ja toinen humanistis-yhteiskunnalliset aineet, tulisi selvittää.
– Lukion tehtävä on antaa laaja yleissivistys. Ylioppilaskirjoitusten ei pitäisi ohjata nuorta kaventamaan opintojaan mahdollisimman varhain muutamaan aineeseen tai käyttämään valtavaa määrää aikaa yksittäisten kokeiden hiomiseen. Tutkinnon pitää kannustaa ymmärtämään maailmaa laajasti, Valtola sanoo.
Nykyisessä ylioppilastutkinnossa on useita erillisiä reaaliaineiden kokeita, ja opiskelija voi hajauttamalla suorittaa niitä useita. Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää nyt mallia, jossa reaaliaineiden osaamista mitattaisiin nykyistä harvemmissa kokeissa.
Valtola muistuttaa, että kokoomuksen tavoiteohjelmassa on jo linjattu kahteen ainereaaliin siirtymisen selvittämisestä. Mallissa toinen koe kattaisi esimerkiksi matematiikan ja luonnontieteiden kokonaisuutta, toinen humanistisia ja yhteiskunnallisia aineita.
– Nyt kannattaa uskaltaa tarkastella koko järjestelmää eikä vain viilata nykyistä mallia reunoilta. Kahden ainereaalin malli voisi vähentää nuorten painetta taktikoida ainevalinnoilla ja samalla vahvistaa juuri sitä yleissivistystä, jota lukion pitäisi tuottaa, Valtola sanoo.
Valtolan mukaan nykyistä laaja-alaisempi tutkinto voisi myös antaa opiskelijoille enemmän tilaa kielten opiskeluun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nostanut selvityksen yhdeksi taustaksi vieraiden kielten opiskelun voimakkaan vähenemisen.
– Suomi tarvitsee tulevaisuudessa ihmisiä, jotka osaavat matematiikkaa ja luonnontieteitä, mutta myös kieliä, historiaa ja kulttuuria. Emme pärjää maailmassa, jos nuorten osaaminen muuttuu koko ajan kapeammaksi. Yleissivistys ei ole ylimääräinen koriste, vaan kykyä ymmärtää kokonaisuuksia ja tehdä parempia ratkaisuja, Valtola sanoo.
Valtola pitää tärkeänä, että samalla arvioidaan uudistuksen vaikutukset korkeakoulujen opiskelijavalintoihin.
– Ylioppilaskirjoitusten ei pidä olla nuorelle pisteoptimointipeliä. Hyvin tehtynä uudistus voisi tehdä tutkinnosta nykyistä selkeämmän, vähentää tarpeetonta suorituspainetta ja yksinkertaistaa myös korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Siihen suuntaan järjestelmää kannattaa Kokoomuksen mielestä viedä, Valtola sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Oskari ValtolaKansanedustaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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