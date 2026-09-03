On aika hakea äitienpäiväkunniamerkkiä – ehdotukset tehtävä viimeistään 2.11.

Äitienpäiväkunniamerkki on Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein. Äitienpäiväkunniamerkit myönnetään henkilöille, jotka ovat ansioituneet lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä.

Nyt on käynnistynyt vuoden 2027 äitienpäiväkunniamerkkien haku. Tasavallan presidentti luovuttaa Ritarikuntien myöntämät kunniamerkit äitienpäivänä 9.5.2027 valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Kansalaisten ja yhteisöjen tulee tehdä ehdotuksensa kunniamerkin saajasta Lupa- ja valvontavirastoon. Äitienpäiväkunniamerkin hakeminen on maksutonta, kuten ovat myös äideille jaettavat mitalit.

Kuka voi saada äitienpäiväkunniamerkin?

Ehdokkaiden alaikärajana on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä.

Esimerkillisen kasvatustyön sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisen lisäksi kunniamerkin perusteluna voi olla laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajana toimivalle kunniamerkkiä ei kuitenkaan myönnetä.

Kuka voi ehdottaa äitienpäiväkunnianmerkkiä?

Omat lapset voivat tehdä kunniamerkkiehdotuksen. Silloin siihen tulee sisältyä vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen. Jos äitienpäiväkunniamerkkiä ehdotetaan muulle kuin biologiselle äidille, esim. kasvatti-, sijais- tai tukiperheen äidille, ehdotukselle olisi lisäksi eduksi puoltokirje sijais- tai tukiperheen hyvin tuntevalta, perheessä asuneelta lapselta.

Myös muut omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia kunniamerkkiehdotusten osalta, mutta tällöin ehdotuksen tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö. Omaisten, tuttavien ja naapureiden tulee siis olla yhteydessä tahoon, joka voisi tehdä ehdotuksen.

Mihin Lupa- ja valvontavirasto kiinnittää huomiota esityksessään sosiaali- ja terveysministeriölle?

Saamiemme kunniamerkkiehdotusten pohjalta teemme sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen mitalin saajista.

Esityksessämme ministeriölle huomioimme, että kunniamerkin saajaehdokkaat edustavat tasapuolisesti äitejä ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Otamme kunniamerkkiesityksessämme myös huomioon tasapuoliset alueelliset jakaumat.

Miten äitienpäiväkunniamerkkiä haetaan?

Äitienpäiväkunniamerkkiehdotukset tulee tehdä Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön liitteellä.

Kunniamerkkiehdotus ja sen liitteet tulee toimittaa alkuperäisinä, allekirjoitettuna ja kahtena kappaleena kirjepostilla viimeistään 2.11.2026 Lupa- ja valvontaviraston kirjaamoon. Osoite on:

Lupa- ja valvontavirasto

Kirjaamo

PL 20

13035 LVV

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