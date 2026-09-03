Förebyggande arbete minskar antalet självmord

Det långsiktiga arbete för att förebygga självmord som har gjorts i Finland har gett resultat. Ännu i början av 1990-talet dog ungefär 1500 människor per år genom självmord, mot ungefär 750 dödsfall per år under 2020-talet.





Den internationella suicidpreventiva dagen firas den 10 september. Självdestruktivitet berör årligen tiotusentals människor i Finland, antingen personligen eller via en närstående. Genom hjälp i rätt tid kan många självmord förhindras.



Utvecklingen ger anledning till försiktigt hopp. Att förebygga självmord bygger ändå inte på enskida lösningar utan på årtionden av samarbetet mellan social- och hälsovården, många andra myndigheter, organisationer,närstående, gemenskaper och frivilliga inom skolvärlden, säger Marena Kukkonen, som är chef för MIELI rf:s centrum för suicidprevention.

Även om utvecklingen är positiv, är självdestruktivitet fortfarande ett betydande folkhälsoproblem. Flest självmord begås fortfarande i medelåldern, speciellt bland män i åldern 50-55. Under åren 2020–2024 var antalet dödsfall genom självmord högst bland män i åldern 30–44 år.

Samtidigt visar den första statistiken över självmordsförsök att självdestruktivitet berör speciellt unga. Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd THL förekommer år 2025

flest bokförda självmordsförsök bland unga i åldern 18-22 och näst flest i åldersgruppen 13-17 år.



– Att antalet dödsfall genom självmord har minskat betyder inte att den positiva utvecklingen fortsätter av sig själv. Tvärtom. Ungas självdestruktivitet, belastningen på den psykiska hälsan och svårigheten att få hjälp i tid visar att långsiktigt arbete för att förebygga shälvmord fortfarande behövs, poängterar Kukkonen.

Också närstående behöver hjälp

När det gäller att förebygga självmord är det inte bara personen som är självdestruktiv som behöver hjälp. Också närstående behöver hjälp när de känner oro för hur en närstående mår eller när de förlorar en närstående till självmord.

Död genom självmord är en djupt omskakande händelse som förändrar livet för de närstående. En traumatisk förlust kan synas som depression, ångest, sömnsvårigheter, fysiska symtom och i nedsatt funktionsförmåga i långa tider efter händelsen.

Därför är det viktigt att det finns hjälp att få i rätt tid för både personer som är självdestruktiva och för deras närstående.

Arbete som har effekt får inte försvagas

I Finland förebyggandet av självmord byggts upp kring samarbetet mellan offentliga sektorn, välfärdsområdena och organisationerna. Krishjälp med låg tröskel, kamratstöd, rådgivning, utbildning och att stödja närstående bildar en helhet som man ofta ser effekten av först efter flera år.

Med tanke på det förebyggande arbetet är det oroväckande om människors möjligheter att få hjälp försämras eller att servicekedjan splittras.

– Det lönar sig inte att montera ner fungerande strukturer i en tid då många fortfarande behöver stöd. Att förebygga självmord är inte en utgiftspost utan en investering i människors välbefinnande, säkerhet och framtid. När situationen är så svår att självmord känns som den enda utvägen måste hjälp finnas att få snabbt, säger Kukkonen.





Självmord i Finland

ungefär 750 dödsfall genom självmord per år

i början av 1990-talet ungefär 1500 dödsfall genom självmord per år

flest självmord begås i medelåldern

största riskgrupp är fortfarande medelålders män

enligt preliminära uppgifter minskade antalet dödsfall genom självmord klart ifjol

Internationella suicidpreventiva dagen firas 10.9.

Dagen före, 9.9, ordnas ett seminarium för professionella i Lappviken i Helsingfors. Mer info om seminariet (på finska)

Ett öppet evenemang på Ode och streamat 10.9, där man diskuterar om musik som ett sätt att verbalisera känslor. Mer info om evenemanget och anmälningar (på finska)