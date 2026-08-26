LEHDISTÖTIEDOTE

Vantaa, 3.9.2026

Sensofusion Oy:n puolivuotiskatsaus 2026: Voimakas kasvu jatkui, investoinnit tukevat seuraavaa kehitysvaihetta

Sensofusion Oy on suomalainen droonintorjuntayhtiö, joka rakentaa droonien tunnistamiseen ja torjuntaan tarvittavaa teknologiaa. Yritys toimii kansainvälisillä puolustusvälinemarkkinoilla ja kasvaa nopeasti.

Tammi-kesäkuu 2026

Liikevaihto kasvoi 122 prosenttia 26,0 miljoonaan euroon (11,7 milj. euroa). Voimakasta kasvua tukivat erityisesti yhtiön prime-asiakkuudet.

Liiketulos (EBIT) kasvoi 102 prosenttia 13,5 miljoonaan euroon (6,7 milj. euroa).

Kannattavuus (EBIT-%) oli 51,9 prosenttia (57,2 %). Kannattavuuteen vaikutti muun muassa kasvuinvestoinnit, kuten investointi omaan tekoälylaskentakapasiteettiin ja tuotantokapasiteetin laajentaminen.

Keskeiset tunnusluvut

H1 2026 H1 2025 20251 20241 Liikevaihto (M€) 26,0 11,7 35,1 18,7 Myyntikate (M€) 21,7 10,2 31,3 15,6 Osuus liikevaihdosta, % 83,7 % 87,2 % 89,2 % 83,6 % Liiketulos (EBIT, M€) 13,5 6,7 23,3 12,8 Osuus liikevaihdosta, % 51,9 % 57,2 % 66,2 % 68,3 % Nettokassa2 (M€) 71,7 6,9 5,1 10,9 Omavaraisuus-%2 86,2 % 87,5 % 86,5 % 86,5 % Liiketoiminnan rahavirta (M€) 22,8 2,1 3,4 10,1 Henkilöstö3 111 47 81 25

1 Vuosien 2025 ja 2024 luvut ovat IFRS-konsernitilinpäätöksen mukaisia vielä tilintarkastamattomia lukuja.

2 Kauden päättyessä.

3 Henkilöstön lukumäärä kauden päättyessä.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2026 ensimmäinen puolisko oli Sensofusionille vahvan kasvun aikaa. Liikevaihtomme kasvoi merkittävästi vertailukaudesta, mikä heijastaa tuotteidemme kasvavaa kysyntää sekä kykyämme vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin nopeasti kehittyvällä markkinalla.

Katsauskaudella keskityimme samalla vahvistamaan yhtiön pitkän aikavälin kilpailukykyä ja skaalautumiskykyä. Etenimme tuotantokapasiteetin laajentamisessa ja toteutimme yritysoston, jonka myötä saimme käyttöömme uusia ilmailukyvykkyyksiä. Toimenpiteet tukevat tavoitettamme kehittää yhä kattavampia droonien tunnistus- ja torjuntaratkaisuja.

Yhtiö on laajentamassa pääkonttoriaan ja tuotantoaan Vantaalla, ja yhtiö on jo tehnyt tarvittavat tonttihankinnat tämän toteuttamiseksi. Tuotanto on alkanut vuoden 2025 lopussa Kanadassa, ja sitä laajennetaan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi Iso-Britanniaan ollaan avaamassa uusi tuotantolaitos ennen vuoden loppua.

Yhtiö pyrkii rakentamaan tuotanto- ja tukikyvykkyyksiä lähelle keskeisiä asiakkaitaan muun muassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä. Sensofusionin kaupallinen malli perustuu suoriin suhteisiin loppuasiakkaiden ja keskeisten päätöksentekijöiden kanssa. Yhtiön myyntimalli perustuu teknologiajohtajuuteen, tuotteiden välittömään saatavuuteen, luottamukseen ja pitkäaikaisiin suhteisiin.

EBIT-marginaalimme on vahvalla tasolla ja investoimme yhtiön seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa rakennamme valmiuksia liiketoiminnan hallittuun skaalaamiseen. Tavoitteemme on rekrytoida jopa sata uutta työntekijää. Merkittävä osa heistä tulee sijoittumaan Suomeen.

Tuotekehityksessä etenimme useilla osa-alueilla. Monikanavainen häirintäjärjestelmä, Asymmetric Jammer, on siirtymässä tuotantoon. Event camera -teknologiaan (tapahtumakamerateknologiaan) perustuva Optical Perimeter System lähestyy kaupallista käyttöönottoa, jolloin ensimmäiset toimitukset ovat jo H2 aikana. Torjuntadroonien tuotantojärjestelmä Tactical Drone Factory etenee testausvaiheessa. Lisäksi jatkoimme Airfence-tuoteperheen seuraavan sukupolven ratkaisujen kehittämistä. Yritysoston myötä kehityssalkkumme laajeni myös ilmailun alueelle, missä etenemme muun muassa Swift-valvontalentokoneen kehityksessä. Lisäksi yhtiö käynnisti Fennec-1-satelliittiohjelman.

Uskomme yhtiön olevan aiempaa vahvemmassa asemassa toteuttamaan strategiaansa ja rakentamaan seuraavaa kasvuvaihettaan.

Tuomas Rasila

Toimitusjohtaja-perustaja

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Lisätietoja: Maria Alahuhta, CFO, Sensofusion Oy, ir@sensofusion.com