Reitan Convenience Finland lanseeraa uuden kahvilaketjun Suomeen – Ensimmäinen Nivo aukeaa tänään Keskuskadulle
3.9.2026 08:00:00 EEST | Reitan Convenience Finland Oy | Tiedote
Reitan Convenience Finland Oy:n (ent. R-kioski) uuden kahvilaketjun Nivon ensimmäinen kahvila aukeaa tänään 3.9. klo 10 Helsingin ydinkeskustassa Keskuskadulle. Nivo tarjoaa suomalaisille ensimmäistä kertaa laajan valikoiman trendikkäitä kahvijuomia, funktionaalisia juomia, monipuolisia kausituotteita sekä paikan päällä valmistettuja kahvilatuotteita.
Lanseeraus on osa Reitan Convenience Finlandin laajempaa uudistumisvaihetta, kun keväällä perinteisten R-kioskien ohelle lanseerattiin uusi moderni ärrä-konsepti ja nyt markkinoille tuodaan viihtyisä laadukkaisiin kahvilatuotteisiin keskittyvä Nivo. Nivo lanseerataan ensimmäisenä Suomeen, mutta tulevaisuudessa konsernin tavoitteena on laajentaa kahvilaketju kaikkiin Pohjoismaihin.
“Pääsemme lanseeraamaan nyt vuoden sisällä jo toisen kokonaan uuden konseptin Suomen markkinoille. Uudet konseptit kertovat siitä, että meillä on nyt aito halu uudistua ja investoida Suomeen. Olemme seuranneet tarkasti kuluttajien muuttuneita odotuksia ja haluamme vastata niihin tuomalla markkinoille kahvilaketjun, jossa korostuvat kausituotteet, laatu ja viihtyvyys, mutta myös nopea palvelu sekä helposti mukaan otettavat tuotteet”, summaa Reitan Convenience Finlandin toimitusjohtaja Niklas Lilius.
Nivon konseptin keskiössä on tuoda laadukas kahvi, funktionaaliset juomat ja paikan päällä tehdyt ruokatuotteet keskeisille sijainneille sinne, missä ihmiset liikkuvat. Uusi kahvilaketju on suunnattu erityisesti kaupunkilaisille, jotka kaipaavat laadukkaita hengähdyshetkiä arkeen.
“On hienoa päästä lanseeraamaan Suomeen kokonaan uusi kahvilaketju Nivo. Toivon, että Nivosta syntyy asiakkaillemme sekä paikka, jossa viihdytään kiireettömän kahvihetken parissa ja josta napataan laadukkaat juomat mukaan. Odotan jo innolla, että pääsemme näkemään, miten herkullinen valikoimamme otetaan vastaan. Haluan toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi viihtymään Nivoon”, sanoo Hanna Kuisma, Nivon myyntijohtaja.
Nivon valikoimassa on otettu huomioon sekä ajankohtaiset trendit että kuluttajien rakastamat perinteiset kahvilatuotteet. Juomapuolelta löytyy esimerkiksi laaja valikoima espressopohjaisia kahveja, matchoja sekä funktionaalisia juomia, kuten proteiinijääkahvia, kollageenimatchaa ja kahvilassa kylmäuutettua Cold Brew-kahvia elektrolyyteillä. Ruokapuolelta löytyy sekä suolaisia että makeita herkkuja aamupalatuotteista lounassalaatteihin ja leipomotuotteista brownieihin. Lisäksi Nivon asiakkaat pääsevät nauttimaan kausittain vaihtuvista kausituotteista. Nivossa tarjottava kahvi paahdetaan ketjun omassa paahtimossa ja sen voi nauttia paikan päällä tai napata mukaan matkaan.
Kaivokadun Nivo on kahvilakonseptin ensimmäinen avaus, ja tulevien vuosien aikana Nivoja avataan kaupunkeihin ympäri Suomen. Kaivokadun Nivo palvelee jatkossa asiakkaita osoitteessa Kaivokatu 8 arkisin klo 7–21 sekä la klo 8–21 ja su klo 8–20. Sisäänkäynti kahvilaan tapahtuu osoitteesta Keskuskatu 6.
Yhteyshenkilöt
Ella MäkeläReitan Convenience Finlandin viestintäPuh:+358 20 5544 094viestinta@reitanconvenience.fi
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