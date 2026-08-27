Ensi vuonna yhä useampi ajoneuvo, työkone ja intermodaalikontti on tarkastettava F-kaasuvuotojen varalta

Uusi velvollisuus koskee yhä useampia laitteita

Fluoratut kasvihuonekaasut eli F-kaasut ovat kylmäaineita, joita käytetään esimerkiksi ajoneuvojen, työkoneiden, alusten ja junien ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä. Ilmakehään vuotaessaan ne kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä.

EU:n F-kaasuasetuksen vuototarkastusvelvollisuus on vuodesta 2017 koskenut kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksiköitä.

Maaliskuusta 2027 alkaen velvollisuus laajenee

kevyiden kylmäkuljetusajoneuvojen ja junavaunujen jäähdytysyksiköihin sekä intermodaalikontteihin

raskaiden hyötyajoneuvojen ja pakettiautojen ilmastointilaitteisiin ja lämpöpumppuihin

maatalous-, kaivos- ja rakennuskoneiden ilmastointilaitteisiin ja lämpöpumppuihin

junien, metrojen ja raitiovaunujen ilmastointilaitteisiin ja lämpöpumppuihin

ilma-alusten ilmastointilaitteisiin ja lämpöpumppuihin.

”Näillä aloilla toimivien laitteiden haltijoiden ja valmistajien kannattaa selvittää hyvissä ajoin, kuuluuko oma kalusto vuototarkastusvelvollisuuden piiriin. Samalla on hyvä varmistaa, miten tarkastukset ja huoltokirjanpito järjestetään. Ohjeita löytyy esimerkiksi ymparisto.fi-sivuilta”, sanoo ylitarkastaja Tytti Alapieti Suomen ympäristökeskuksesta.

Kylmäaineen määrä ratkaisee tarkastusvelvollisuuden

Tarkastusvelvollisuus määräytyy laitteen sisältämän kylmäaineen ja sen määrän perusteella.



Eri kylmäaineilla tarkastusvelvollisuuden raja tulee vastaan eri määrillä. Esimerkiksi R-134a-kylmäainetta sisältävä laite on tarkastettava, kun kylmäainetta on vähintään 3,5 kilogrammaa. R-1234yf-kylmäainetta sisältävässä laitteessa raja on 1 kilogramma.



Kylmäaineen määrä määrittää myös vuototarkastusten tiheyden. Tarkastus voidaan tehdä määräaikaistarkastuksen yhteydessä.



Liikkuvien laitteiden vuototarkastusvelvollisuus ei käytännössä koske henkilöautoja, koska niiden kylmäainemäärät jäävät asetettujen raja-arvojen alle.

Milloin laite kuuluu vuototarkastusten piiriin? Vuototarkastusvelvollisuus koskee laitteita, joissa on vähintään 5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO₂-ekv.) asetuksen liitteessä I lueteltuja HFC-yhdisteitä tai

vähintään 1 kilogramma asetuksen liitteen II ryhmän 1 HFO-yhdisteitä.

Raja-arvot perustuvat F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 5 artiklaan.

Vuototarkastus edellyttää pätevyyttä ja kirjanpitoa

Laitteen haltijan on kirjattava vuototarkastukset laitekohtaisesti huoltokirjanpitoon ja säilytettävä tiedot vähintään viiden vuoden ajan.

Vuototarkastuksen saa tehdä vain pätevöitynyt henkilö, ja myös huoltotyötä tarjoavalla yrityksellä on oltava vaadittu pätevyys. Työn tilaaja voi tarkistaa pätevyydet Tukesin kylmäalan pätevyysrekisteristä. Säännöllinen huolto ehkäisee vuotoja ja samalla ylläpitää laitteiden energiatehokkuutta, ehkäisee laiterikkoja ja auttaa pienentämään huolto- ja käyttökustannuksia.

F-kaasujen päästöjen vähentäminen tukee EU:n ilmastotavoitteita. Monet F-kaasut lämmittävät ilmastoa huomattavasti hiilidioksidia voimakkaammin, joten vuotojen ehkäiseminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillintää.



Suomen ympäristökeskus toimii Suomessa F-kaasuasetuksen toimivaltaisena viranomaisena ja markkinavalvontaviranomaisena. Asetus on suoraan toimijoita velvoittava.