Ensi vuonna yhä useampi ajoneuvo, työkone ja intermodaalikontti on tarkastettava F-kaasuvuotojen varalta
3.9.2026 11:01:38 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
F-kaasuja sisältäviä kylmä- ja ilmastointilaitteita koskeva vuototarkastusvelvollisuus laajenee 12.3.2027. Laitteiden haltijoiden ja huoltoyritysten kannattaa varautua uusiin tarkastus- ja kirjanpitovaatimuksiin hyvissä ajoin.
Uusi velvollisuus koskee yhä useampia laitteita
Fluoratut kasvihuonekaasut eli F-kaasut ovat kylmäaineita, joita käytetään esimerkiksi ajoneuvojen, työkoneiden, alusten ja junien ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä. Ilmakehään vuotaessaan ne kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä.
EU:n F-kaasuasetuksen vuototarkastusvelvollisuus on vuodesta 2017 koskenut kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksiköitä.
Maaliskuusta 2027 alkaen velvollisuus laajenee
- kevyiden kylmäkuljetusajoneuvojen ja junavaunujen jäähdytysyksiköihin sekä intermodaalikontteihin
- raskaiden hyötyajoneuvojen ja pakettiautojen ilmastointilaitteisiin ja lämpöpumppuihin
- maatalous-, kaivos- ja rakennuskoneiden ilmastointilaitteisiin ja lämpöpumppuihin
- junien, metrojen ja raitiovaunujen ilmastointilaitteisiin ja lämpöpumppuihin
- ilma-alusten ilmastointilaitteisiin ja lämpöpumppuihin.
”Näillä aloilla toimivien laitteiden haltijoiden ja valmistajien kannattaa selvittää hyvissä ajoin, kuuluuko oma kalusto vuototarkastusvelvollisuuden piiriin. Samalla on hyvä varmistaa, miten tarkastukset ja huoltokirjanpito järjestetään. Ohjeita löytyy esimerkiksi ymparisto.fi-sivuilta”, sanoo ylitarkastaja Tytti Alapieti Suomen ympäristökeskuksesta.
Kylmäaineen määrä ratkaisee tarkastusvelvollisuuden
Tarkastusvelvollisuus määräytyy laitteen sisältämän kylmäaineen ja sen määrän perusteella.
Eri kylmäaineilla tarkastusvelvollisuuden raja tulee vastaan eri määrillä. Esimerkiksi R-134a-kylmäainetta sisältävä laite on tarkastettava, kun kylmäainetta on vähintään 3,5 kilogrammaa. R-1234yf-kylmäainetta sisältävässä laitteessa raja on 1 kilogramma.
Kylmäaineen määrä määrittää myös vuototarkastusten tiheyden. Tarkastus voidaan tehdä määräaikaistarkastuksen yhteydessä.
Liikkuvien laitteiden vuototarkastusvelvollisuus ei käytännössä koske henkilöautoja, koska niiden kylmäainemäärät jäävät asetettujen raja-arvojen alle.
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Milloin laite kuuluu vuototarkastusten piiriin?
Vuototarkastusvelvollisuus koskee laitteita, joissa on
Raja-arvot perustuvat F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 5 artiklaan.
Vuototarkastus edellyttää pätevyyttä ja kirjanpitoa
Laitteen haltijan on kirjattava vuototarkastukset laitekohtaisesti huoltokirjanpitoon ja säilytettävä tiedot vähintään viiden vuoden ajan.
Vuototarkastuksen saa tehdä vain pätevöitynyt henkilö, ja myös huoltotyötä tarjoavalla yrityksellä on oltava vaadittu pätevyys. Työn tilaaja voi tarkistaa pätevyydet Tukesin kylmäalan pätevyysrekisteristä. Säännöllinen huolto ehkäisee vuotoja ja samalla ylläpitää laitteiden energiatehokkuutta, ehkäisee laiterikkoja ja auttaa pienentämään huolto- ja käyttökustannuksia.
F-kaasujen päästöjen vähentäminen tukee EU:n ilmastotavoitteita. Monet F-kaasut lämmittävät ilmastoa huomattavasti hiilidioksidia voimakkaammin, joten vuotojen ehkäiseminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillintää.
Suomen ympäristökeskus toimii Suomessa F-kaasuasetuksen toimivaltaisena viranomaisena ja markkinavalvontaviranomaisena. Asetus on suoraan toimijoita velvoittava.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tytti AlapietiYlitarkastaja, Suomen ympäristökeskusPuh:+358 29 525 1088etunimi.sukunimi@syke.fi
Suomen ympäristökeskusf-gas@syke.fi
Sini HarvoViestintäasiantuntija, Suomen ympäristökeskusPuh:+358 29 525 2427etunimi.sukunimi@syke.fi
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Linkit
- F-kaasut ja otsonikerrosta heikentävät aineet – vuototarkastukset (ymparisto.fi)
- F-kaasuasetus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 573/2024 fluoratuista kasvihuonekaasuista, direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 kumoamisesta (eur-lex.europa.eu)
- Henkilöpätevyydet ja pätevyysvaatimukset (tukes.fi)
- EU-komission verkkosivut (climate.ec.europa.eu)
- Valtioneuvoston asetus 1063/2025 fluorattuja kasvihuonekaasuja, otsonikerrosta heikentäviä aineita tai vaihtoehtoisia kylmäaineita sisältävien laitteiden käsittelystä (finlex.fi)
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