FICANin ehdotukset seuraavaan hallitusohjelmaan: Investointi syöpästrategiaan parantaa hoidon vaikuttavuutta ja hillitsee kustannusten kasvua

Syöpäkuorma kasvaa Suomessa nopeasti. Uusien syöpätapausten määrän ennustetaan nousevan lähes 45 000:een vuoteen 2035 mennessä. Samalla yhä useampi elää syövän kanssa tai siitä toipuneena. Kehitys lisää hoidon tarvetta tilanteessa, jossa terveydenhuollon voimavarat ovat jo tiukalla.

FICAN ehdottaa, että seuraava hallitus sitoutuu kansallisen syöpästrategian toimeenpanoon ja varaa siihen 139 miljoonaa euroa vuosille 2027–2031. Panostus kohdennettaisiin erityisesti toimenpiteisiin, jotka parantavat hoitotuloksia, vahvistavat yhdenvertaisuutta, tukevat terveydenhuollon kestävyyttä ja mahdollistavat tutkimuksen ja uusien hoitojen hyödyntämisen potilaiden hyväksi.

”Syöpä koskettaa tulevina vuosina yhä useampaa suomalaista. Meillä on keinot parantaa hoitotuloksia ja ehkäistä eriarvoisuuden kasvua, mutta se edellyttää, että syöpästrategia muuttuu suunnitelmista teoiksi. Ilman selkeää hallituksen sitoutumista tämä ei tapahdu”, sanoo FICANin johtaja Tomi Mäkelä.

Neljä ratkaisua vaikuttavampaan ja yhdenvertaisempaan syövän hoitoon

Syöpä tunnistetaan nykyistä aikaisemmin ja potilas pääsee viiveettä oikeisiin tutkimuksiin ja hoitoon.

Potilaan asuinpaikka ei ratkaise hoidon laatua tai saatavuutta, vaan jokainen saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan.

Hoidon laatua ja yhdenvertaisuutta johdetaan tiedolla ja resurssit kohdennetaan sinne, missä niillä saadaan parhaat tulokset.

Lääketieteellisen tutkimuksen tulokset saadaan nopeammin potilaiden hyödyksi.

Ratkaisut sisältyvät syöpästrategian toimeenpanoon, ja niiden konkreettiset toteutuksen askeleet kuvataan pian julkaistavassa syöpästrategian toimeenpanon tiekartassa.

Investointi vahvistaa myös terveydenhuollon kestävyyttä

Syövän hoidon kustannusten ennakoidaan kasvavan vuoden 2023 noin 1,4 miljardista eurosta jopa 2,2 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä. Kustannusten kasvua ei voida kokonaan välttää, mutta sitä voidaan hillitä suuntaamalla voimavaroja vaikuttaviin toimiin. Kun syöpä löydetään aikaisemmin, hoitoketjut toimivat ja käytössä ovat vaikuttavimmat hoidot, vältetään myös tarpeetonta kuormitusta ja kustannuksia. Syöpästrategian toimeenpanon arvioidaan tuovan strategiakaudella vähintään noin 298 miljoonan euron kustannussäästöt.

Samalla tarvitaan selkeä vastuunjako. FICAN esittää, että hallitusohjelmassa varmistetaan syöpästrategian toimeenpanosta ja seurannasta vastaavien kansallisten toimijoiden roolit, yhteistyö ja riittävät resurssit.

”Syöpästrategia on valmis ja sen toteuttamiseksi on laadittu tiekartta. Nyt ratkaistaan, jäävätkö yhdessä sovitut tavoitteet paperille vai paranevatko potilaiden hoito ja hoitotulokset käytännössä. Kyse ei ole vain lisärahoituksesta, vaan siitä, miten käytämme yhteiset voimavaramme viisaasti”, korostaa FICANin johtoryhmän puheenjohtaja Hanne Kuitunen.

Syöpästrategia ja sen toteutuksen tueksi pian julkaistava toimeenpanon tiekartta luovat Suomelle yhteisen suunnan. Seuraavaksi tarvitaan yhteinen päätös suunnan muuttamisesta käytännön toimiksi.

Tutustu tarkemmin FICANin ratkaisuihin: