Kokoomuksen Kiuru: Yrittäjien ALV-palautukset eivät saa enää viivästyä

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru pyytää valtiovarainministeri Riikka Purralta ajantasaista tietoa yritysten arvonlisäveroilmoitusten käsittelyajoista ja arvonlisäveropalautusten viivästymisistä.

Kansanedustaja Karoliina Partanen esitti samasta aiheesta kirjallisen kysymyksen valtiovarainministeri Purralle huhtikuussa. Ministerin vastauksen mukaan käsittelyajat olivat ruuhkautuneet pahimmillaan 12 viikkoon. Tilanteen korjaamiseksi arvonlisäveron valvontaan palkattiin toukokuussa 26 uutta käsittelijää.

– On hyvä, että tilanteeseen reagoitiin nopeasti ja ruuhkan purkamiseksi tehtiin konkreettisia toimia. Yrityksiltä saamani palautteen perusteella käsittelyajat koetaan kuitenkin edelleen pitkiksi. Ne voivat olla jopa kuukausia, vaikka verottaja lupaa verkkosivuillaan noin viikon käsittelyajan palautuksille. Nyt on varmistettava, että tehdyt toimet näkyvät myös yrittäjien arjessa, Kiuru sanoo.

Pitkät käsittelyajat voivat vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten kassanhallintaa sekä lykätä investointeja ja uusien työntekijöiden palkkaamista.

– Arvonlisäveron palautuksessa on kyse yritykselle kuuluvasta rahasta. Yrittäjän pitää voida luottaa siihen, että verotus toimii ennakoitavasti ja viranomaisasiat hoituvat kohtuullisessa ajassa. Nämä ovat käytännön tekoja, joilla helpotamme yrittämistä Suomessa, Kiuru painottaa.

Lauantaina vietettävän Yrittäjän päivän alla Kiuru muistuttaa, että kokoomuksen johtama hallitus on tehnyt useita yrittämistä ja kasvua tukevia ratkaisuja. Suurten uudistusten rinnalla on huolehdittava myös siitä, että yrittäjän arki ja asiointi viranomaisten kanssa sujuvat.

– Yrittäjien arvostuksen pitää näkyä poliittisissa päätöksissä ja toimivissa viranomaispalveluissa. Yrittäjät kantavat riskiä, työllistävät suomalaisia ja rakentavat koko maan hyvinvointia. Meidän tehtävämme on puolestaan huolehtia, että Suomessa kannattaa yrittää, kasvaa ja luottaa tulevaisuuteen, Kiuru päättää.