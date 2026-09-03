Kokoomuksen Kiuru: Yrittäjien ALV-palautukset eivät saa enää viivästyä
3.9.2026 12:00:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru on esittänyt nyt Yrittäjän päivän viikolla valtiovarainministerille kirjallisen kysymyksen arvonlisäveroilmoitusten pitkittyneistä käsittelyajoista ja arvonlisäveropalautusten viivästymisistä. Viivästykset ovat vaikeuttaneet erityisesti pienyrittäjien arkea ja kassanhallintaa.
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru pyytää valtiovarainministeri Riikka Purralta ajantasaista tietoa yritysten arvonlisäveroilmoitusten käsittelyajoista ja arvonlisäveropalautusten viivästymisistä.
Kansanedustaja Karoliina Partanen esitti samasta aiheesta kirjallisen kysymyksen valtiovarainministeri Purralle huhtikuussa. Ministerin vastauksen mukaan käsittelyajat olivat ruuhkautuneet pahimmillaan 12 viikkoon. Tilanteen korjaamiseksi arvonlisäveron valvontaan palkattiin toukokuussa 26 uutta käsittelijää.
– On hyvä, että tilanteeseen reagoitiin nopeasti ja ruuhkan purkamiseksi tehtiin konkreettisia toimia. Yrityksiltä saamani palautteen perusteella käsittelyajat koetaan kuitenkin edelleen pitkiksi. Ne voivat olla jopa kuukausia, vaikka verottaja lupaa verkkosivuillaan noin viikon käsittelyajan palautuksille. Nyt on varmistettava, että tehdyt toimet näkyvät myös yrittäjien arjessa, Kiuru sanoo.
Pitkät käsittelyajat voivat vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten kassanhallintaa sekä lykätä investointeja ja uusien työntekijöiden palkkaamista.
– Arvonlisäveron palautuksessa on kyse yritykselle kuuluvasta rahasta. Yrittäjän pitää voida luottaa siihen, että verotus toimii ennakoitavasti ja viranomaisasiat hoituvat kohtuullisessa ajassa. Nämä ovat käytännön tekoja, joilla helpotamme yrittämistä Suomessa, Kiuru painottaa.
Lauantaina vietettävän Yrittäjän päivän alla Kiuru muistuttaa, että kokoomuksen johtama hallitus on tehnyt useita yrittämistä ja kasvua tukevia ratkaisuja. Suurten uudistusten rinnalla on huolehdittava myös siitä, että yrittäjän arki ja asiointi viranomaisten kanssa sujuvat.
– Yrittäjien arvostuksen pitää näkyä poliittisissa päätöksissä ja toimivissa viranomaispalveluissa. Yrittäjät kantavat riskiä, työllistävät suomalaisia ja rakentavat koko maan hyvinvointia. Meidän tehtävämme on puolestaan huolehtia, että Suomessa kannattaa yrittää, kasvaa ja luottaa tulevaisuuteen, Kiuru päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli KiuruKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Limnell: Kognitiivinen turvallisuus on nostettava vahvemmin osaksi kansallista turvallisuutta3.9.2026 09:57:16 EEST | Tiedote
Kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell tukee tiistaina julkaistua Salpa-vetoomusta, jossa esitetään Suomeen kokonaisturvallisuuteen perustuvaa kognitiivisen turvallisuuden toimintamallia ja selkeää vastuutoimijaa.
Kokoomuksen Kopra: Yksi vuosi ei kerro koko kuvaa – ilman hallituksen päätöksiä julkinen talous olisi ensi vuonna yli 3 miljardia heikompi2.9.2026 18:12:26 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra muistuttaa, että valtiovarainministeriön Ylelle antama arvio hallituksen vuoden 2027 uusien päätösten julkista taloutta heikentävästä vaikutuksesta jättää huomiotta vaalikauden kokonaiskuvan. Kun huomioidaan koko hallituskauden aikana tehdyt päätökset, julkinen talous on vuonna 2027 yli kolme miljardia euroa vahvempi kuin ilman hallituksen päätöksiä.
Kokoomuksen Valtola: Nykyiset reaalikokeet voitaisiin korvata kahdella ainereaalilla2.9.2026 14:48:31 EEST | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää ylioppilastutkinnon reaaliaineiden kokeiden uudistamista. Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Oskari Valtola pitää selvitystä tarpeellisena. Kokoomus esittää, että siirtymistä kahteen ainereaaliin, joista toinen kattaisi matemaattis-luonnontieteelliset ja toinen humanistis-yhteiskunnalliset aineet, tulisi selvittää.
Kokoomuksen Päivärinta: Kokoomus puolusti kiinteistönomistajaa – kiinteistöverouudistuksesta luovutaan2.9.2026 13:06:45 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriö on valmistellut kiinteistöveron arvostamisuudistusta vaalikauden ajan. Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta on tyytyväinen, että hallitus luopui budjettiriihen yhteydessä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta. Päivärinnan mukaan uudistuksen vaikutukset olisivat voineet kohdistua yksittäisiin kiinteistönomistajiin kohtuuttomalla ja vaikeasti ennakoitavalla tavalla.
Kokoomuksen Vestman: Emme luovuta lasten some-rajoituksesta – käsien levittely ei suojele yhtäkään lasta2.9.2026 12:27:28 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman sanoo, että Kokoomus jatkaa alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käytön rajoittamisen ajamista lasten suojaksi, vaikka hallituksessa ei budjettiriihessä löytynyt asiasta yhteistä linjaa. Vestmanin mukaan Kokoomus oli valmis viemään lainsäädäntöä eteenpäin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme