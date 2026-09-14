Sylvester Stallonen Portaat-elämäkerta avaa legendaarisen näyttelijän rankan matkan kohti kaikkien aikojen läpimurtoa

Marko Junkkarin uutuuskirja kertoo, miten kasvuyrityksiä rakennetaan 14.9.2026 08:43:36 EEST | Tiedote

Marko Junkkarin Pääomasijoittajat -uutuuskirja tarjoaa kiehtovia kertomuksia alan historiasta ja nykypäivästä: rahasta, vallasta, visioista, intohimosta sekä menestyksistä ja epäonnistumisista. Perinteisesti kotimaiset pääomasijoittajat ovat karttaneet julkisuutta. Nyt heistä merkittävimmät kertovat avoimesti, mitä he oikeastaan tekevät ja miksi. Kirjassa kerrotaan myös ensimmäistä kertaa suurimpien suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuottolukuja, jotka ovat tähän asti olleet tarkoin varjeltu salaisuus.