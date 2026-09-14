Sylvester Stallonen Portaat-elämäkerta avaa legendaarisen näyttelijän rankan matkan kohti kaikkien aikojen läpimurtoa
15.9.2026 12:50:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Suurimmatkin unelmat saavutetaan yksi askel kerrallaan, on Hollywood-ikoni Sylvester Stallonen Portaat-elämäkerran kantava viesti. Odotettu teos ilmestyy maailmanlaajuisesti 29.9.2026.
Yksi elokuvahistorian ikonisimmista kohtauksista syntyi viisikymmentä vuotta sitten, kun tuntematon näyttelijä juoksi Philadelphian taidemuseon portaat ylös.
Vuonna 1976 ensi-iltansa saanut Rocky teki Sylvester Stallonesta tähden, mutta menestyksen takana oli vuosien kamppailu.
Portaat-elämäkerrassaan Stallone (s. 1946) kirjoittaa avoimesti vaikeasta ja rakkaudettomasta lapsuudestaan sekä pennittömistä nuoruusvuosistaan New Yorkissa, kun taskussa oli vain suuri unelma näyttelijäntyöstä. Vuosiin New Yorkissa mahtui töitä niin leijonahäkin siivoojana kuin elokuvateatterin paikannäyttäjänä, kunnes vihdoin Rockyn myötä kaikki muuttui.
Inspiroiva elämäkerta tuo vaikuttavasti esiin Stallonen periksiantamattomuuden ja sitkeyden – menestys ei todellakaan tullut yhdessä yössä. Suurimmatkin unelmat saavutetaan yksi askel kerrallaan.
Sylvester Stallonen mukaan Portaat on hänen testamenttinsa. ”Siinä on kaikki, mitä haluan jättää perinnöksi elämästäni”, hän on sanonut.
Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa maailmanlaajuisena julkaisupäivänään 29.9.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Ilkka Rekiaro, äänikirjan lukee Aku Laitinen.
Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
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