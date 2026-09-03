ENNAKKOTIEDOTE: Kirjailijatähti Taylor Jenkins Reidin uusin suomennos kuvaa urheilumaailman seksismiä ja rasismia – Unohtumaton Carrie Soto (Gummerus) ilmestyy 17.9.
4.9.2026 08:03:00 EEST | Gummerus | Tiedote
Aikamme menestyneimpiin kirjailijoihin kuuluvan Taylor Jenkins Reidin Unohtumaton Carrie Soto (Gummerus) on feministinen vastapallo urheilun miehiselle maailmalle. 1990-luvun tennismaailmaan sijoittuva tarina kyltymättömästä voitonhimosta ja kuolemattoman kuuluisuuden hinnasta kuvaa tarkkanäköisesti myös urheilumaailman seksismiä ja rasismia. Romaani ilmestyy suomeksi 17.9.
Carrie Soto on 20 Grand Slam -titteliä voittanut kaikkien aikojen paras tenniksenpelaaja. Kuusi vuotta uransa lopettamisen jälkeen hän seuraa katsomosta, kuinka nuori brittitähti rikkoo hänen ennätyksensä. Carrie päättää lunastaa takaisin paikkansa historiankirjoissa. Mediaryöpytys yltyy armottomaksi, ja 37-vuotiaan keho panee vastaan raskaalle harjoittelulle. Palatakseen pelikentille Carrien on myös nieltävä ylpeytensä ja otettava yhteyttä Bowe Huntleyyn, ainoaan mieheen, jolle hän on ollut vähällä avata sydämensä.
Amerikkalaisbestselleristi Taylor Jenkins Reid onyksi 2020-luvun menestyneimmistä kirjailijoista. Hänen romaaninsa ovat myyneet yhteensä yli 21 miljoonaa kappaletta ja niitä on käännetty 42 kielelle. Kaikki hänen viimeisimmät romaaninsa ovat olleet myyntihittejä, ja ne on valittu lukuisille vuoden parhaiden kirjojen listoille. Läpimurtoteos Evelyn Hugon seitsemän aviomiestä pysyi Yhdysvaltojen myyntilistoilla taukoamatta yli kaksi vuotta noustuaan booktok-ilmiöksi, ja siitä on tekeillä elokuvasovitus. Daisy Jones and The Six -romaanista on tehty Reese Witherspoonin tuottama tv-sarja. Taylor Jenkins Reidin kirjoja yhdistävät vahvojen naisten suuret tarinat ja lähimenneisyyden vuosikymmenten kiehtova ajankuva.
"Aikamme kirjallinen supertähti" - Time Magazine
taylorjenkinsreid.com
IG: @tjenkinsreid
Taylor Jenkins Reid: Unohtumaton Carrie Soto
alkuteos Carrie Soto is Back
suomentanut Jade Haapasalo
432 sivua
Ilmestyy 17.9. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Rosanna Kemppi
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläViestintäpäällikköGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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