ENNAKKOTIEDOTE: Kirjailijatähti Taylor Jenkins Reidin uusin suomennos kuvaa urheilumaailman seksismiä ja rasismia – Unohtumaton Carrie Soto (Gummerus) ilmestyy 17.9.

Carrie Soto on 20 Grand Slam -titteliä voittanut kaikkien aikojen paras tenniksenpelaaja. Kuusi vuotta uransa lopettamisen jälkeen hän seuraa katsomosta, kuinka nuori brittitähti rikkoo hänen ennätyksensä. Carrie päättää lunastaa takaisin paikkansa historiankirjoissa. Mediaryöpytys yltyy armottomaksi, ja 37-vuotiaan keho panee vastaan raskaalle harjoittelulle. Palatakseen pelikentille Carrien on myös nieltävä ylpeytensä ja otettava yhteyttä Bowe Huntleyyn, ainoaan mieheen, jolle hän on ollut vähällä avata sydämensä.

Amerikkalaisbestselleristi Taylor Jenkins Reid onyksi 2020-luvun menestyneimmistä kirjailijoista. Hänen romaaninsa ovat myyneet yhteensä yli 21 miljoonaa kappaletta ja niitä on käännetty 42 kielelle. Kaikki hänen viimeisimmät romaaninsa ovat olleet myyntihittejä, ja ne on valittu lukuisille vuoden parhaiden kirjojen listoille. Läpimurtoteos Evelyn Hugon seitsemän aviomiestä pysyi Yhdysvaltojen myyntilistoilla taukoamatta yli kaksi vuotta noustuaan booktok-ilmiöksi, ja siitä on tekeillä elokuvasovitus. Daisy Jones and The Six -romaanista on tehty Reese Witherspoonin tuottama tv-sarja. Taylor Jenkins Reidin kirjoja yhdistävät vahvojen naisten suuret tarinat ja lähimenneisyyden vuosikymmenten kiehtova ajankuva.



"Aikamme kirjallinen supertähti" - Time Magazine

taylorjenkinsreid.com

IG: @tjenkinsreid

Taylor Jenkins Reid: Unohtumaton Carrie Soto

alkuteos Carrie Soto is Back

suomentanut Jade Haapasalo

432 sivua

Ilmestyy 17.9. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Rosanna Kemppi

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi