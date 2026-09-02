ENNAKKOTIEDOTE: Jännitteet kiristyvät itärajan molemmin puolin Matti Röngän ajankohtaisessa dekkarissa

Viktor Kärppä on neuvostoarmeijan erikoiskoulutuksen saanut entinen sotilas, joka tasapainoilee suomalaisen arjen ja menneisyytensä välissä. Dekkarisarjan 9. osa valottaa Ukrainan sodan aiheuttamia jännitteitä kotimaassa ja itärajan takana. Se kuvaa osuvasti, miten pienet ihmiset ovat valmiita kääntämään takkinsa, jos näyttää siltä, että valtasuhteet muuttuvat.

Viktor Kärppä saa tietoonsa, että hänen vanha ystävänsä Mihail Lomonosov on pudonnut Pietarissa ikkunasta.​ Lomonosov tuo mieleen menneisyyden ja toverit, joista osa on jo siirtynyt tuonpuoleiseen ja osa taistelee Ukrainan sodassa rintaman molemmin puolin. Päiväkausia Viktorilla on aavistus, että joku seuraa häntä. Vihdoin viestintuoja tavoittaa hänet. Tehdessään ystävänpalvelusta Viktor päätyy Pietarin kautta rajantakaiseen Karjalaan ja joutuu itse takaa-ajetuksi.

Maailmantilanne sai Matti Röngän palaamaan Viktor Kärppä -sarjan pariin. ”Venäjän sodan ja ihmisten kohtalon seuraaminen on surullista ja vastenmielistä, mutta siitä oli pakko kirjoittaa”, hän kertoo.

Matti Rönkä on lukenut äänikirjoiksi suositussa Viktor Kärppä -sarjassa aiemmin ilmestyneet osat. Ne ovat kuunneltavissa uuden romaanin ilmestyessä 30.9.2026.

Matti Röngän (s.1959 Outokummussa) kirjat ovat saaneet kiitosta kielestä, yhteiskunnallisuudesta ja huumorista, ja niitä on julkaistu parillakymmenellä kielellä. Viktor Kärppä -romaanien pohjalta on tehty tv-sarja ja elokuva. Rönkä työskenteli pitkään uutisjuontajana Ylen uutisissa.

Matti Rönkä: Ikkunasta pudonnut mies

233 sivua

ilmestyy 30.9.2026

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Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi