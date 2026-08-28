Tuusulan palvelut paranevat kertaheitolla, kun Tuusulan ensimmäinen Prisma avataan 1.10.
4.9.2026 08:30:00 EEST | HOK-Elanto | Tiedote
Tuusulassa päästään juhlistamaan pian historiallista hetkeä, kun kunnan kauan odotettu ensimmäinen Prisma avataan torstaina 1.10.2026 klo 10. Hyrylän alueelle aukeava uusi hypermarket tuo Tuusulaan laajat päivittäis- ja käyttötavaravalikoimat sekä noin 100 kaupan alan työpaikkaa.
Uusi Prisma Tuusula aukeaa Tuusulan kunnantalon kanssa samaan rakennukseen, osoitteeseen Autoasemankatu 4. Yhteen tasoon rakennettu nykyaikainen hypermarket tarjoaa tuusulalaisille laajan valikoiman päivittäis- ja käyttötavaratuotteita arkeen ja juhlaan. Myymälän ruokatorilta löytyvät esimerkiksi HOK-Elannon suositut siipi- ja kebabbuffetit, joista on helppo napata mukaan lounasta tai illallista. Yhteensä kokoa Prisma Tuusulalla on noin 7000 neliömetriä.
-Tuusulaan on jo pitkään toivottu omaa Prismaa. Olemme erittäin iloisia siitä, että voimme lokakuusta eteenpäin tarjota alueen asukkaille entistä laajemmat palvelut, monipuoliset valikoimat ja sujuvan asiointikokemuksen aivan Tuusulan sydämessä, sanoo Prisma Tuusulan uusi Prismapäällikkö Petri Kinnunen.
Prisma tuo uusia työpaikkoja ja tuttuja kasvoja
Prisma Tuusula työllistää avautuessaan noin 100 kaupan alan ammattilaista. Osa henkilöstöstä siirtyy uuteen Prismaan Tuusulan S-marketista, joten tuttuja kasvoja löytyy jatkossa myös uudesta myymälästä.
-Sen lisäksi, että usea upea S-market Tuusulan työntekijä siirtyy työskentelemään Prisma Tuusulaan syksyllä, saimme keväällä myös valtavan määrän erinomaisia hakemuksia kaupan alan ammattilaisilta ympäri Suomea. Iloksemme Prisma Tuusulassa aloittaa siis myös usea uusi hokelantolainen tänä syksynä. Olemme saaneet kasaan ihan huipputiimin Prisma Tuusulaan! iloitsee Kinnunen.
S-market Tuusula palvelee alueen asukkaita normaalisti aina Prisman avautumiseen asti, joten Tuusulan alueen ruokakauppapalveluihin ei missään vaiheessa tule katkoa.
Uusia palveluita saman katon alle
Prisma Tuusula rakentuu osaksi uutta palvelukeskus Särmää, johon aukeavat myös Tuusulan kunnantalon tilat sekä monia muita uusia palveluita.
Jatkossa Prisma Tuusulan asiakkaiden on esimerkiksi helppo kahvitella samalla reissulla myymälän vierestä löytyvässä lämminhenkisessä kahvila Pressossa tai ladata autoaan rakennuksen pysäköintihallista löytyvällä ABC-latausasemalla. ABC-latausasemalle tulee yhteensä kuusi suurteholatauspistettä, ja latausaseman kokonaisteho on 400 kW.
Avajaisia juhlitaan lokakuun alussa
Prisma Tuusulan avajaisia juhlitaan torstaina 1.10.2026 klo 10 alkaen. Avajaisviikolla luvassa on muun muassa huikeita avajaistarjouksia niin päivittäis- kuin käyttötavaroistakin. Avajaisviikon torstaina ja sunnuntaina jaetaan tuotekasseja yhteensä 2000 asiakkaalle ja avajaisperjantaina on tarjolla kakkukahvit asiakkaille. Myös lapsille löytyy ohjelmaa, sillä viikonloppuna on luvassa muun muassa kasvomaalausta, onnenpyörä ja ilmapallotaikurin esitys.
Prisma Tuusula on avautuessaan ensimmäinen Prisma koko Tuusulassa ja HOK-Elannon 17. Prisma-myymälä. Aiemmin tuusulalaisten lähimmät Prismat ovat sijainneet Keravalla, Järvenpäässä ja Vantaalla kauppakeskus Jumbossa. Keski-Uudellamaalla sijaitsee lisäksi Prisma Hyvinkää. Näiden myymälöiden ohella HOK-Elannolla on Helsingissä kuusi Prismaa (Hertsi, Itäkeskus, Kaari, Malmi, Tripla ja Viikki), Espoossa neljä Prismaa (Iso Omena, Lippulaiva, Olari ja Sello) ja Vantaalla Prisma Jumbon lisäksi Prisma Tikkurila ja Prisma Myyrmanni. Lisäksi HOK-Elanto on käynnistänyt vuodenvaihteessa 2026 uuden Prisman ja Prismakeskuksen rakennustyöt Espoon keskuksessa.
Prisma Tuusula:
- Osoite: Autoasemankatu 4, 04300 Tuusula
- Aukioloajat: ma-su klo 6–24
- Prisma-myymälän yhteydestä löytyy myös laaja valikoima muita palveluita, kuten kahvila Presso ja ABC-latauspiste.
- S-kaupat.fi:n ruoan verkkokaupan noutopiste löytyy parkkihallin K1-kerroksesta ja prisma.fi-verkkokaupan käyttötavaroiden noutopiste sijaitsee myymälän edessä olevalla kauppakäytävällä, liukutasojen vieressä.
- Lämmitetyssä parkkihallissa on pysäköintitilaa kahdessa kerroksessa yli 400 autolle ja ABC-latausasema. Parkkihallista on hissi- ja liukutasoyhteys myymälään. Lisäksi myymälän pihalla on parkkipaikkoja 75 autolle ja kolmen tunnin ilmainen pysäköinti parkkikiekolla.
- Avajaisohjelma:
- Torstaina 1.10. ja sunnuntaina 4.10. jaossa yhteensä 2000 tuotekassia asiakkaille.
- Perjantaina 2.10. kakkukahvit klo 10–18.
- Lauantaina 3.10. ja sunnuntaina 4.10. kasvomaalausta lapsille klo 11–16.
- Lauantaina 3.10. onnenpyörä lapsille ja ilmapallotaikuri esiintyy klo 11–16.
- Lisäksi runsaasti avajaistarjouksia ja muuta avajaisviikon juhlintaa torstaista sunnuntaihin.
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HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
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