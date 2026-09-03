Henriksson: Sähköautojen akkujen korjaamisen ja uudelleenkäytön on oltava mahdollista turvallisesti ja kohtuullisin kustannuksin
3.9.2026 13:01:59 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Euroopan parlamentin jäsen ja Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP) on jättänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen sähköajoneuvojen akkujen korjaamisesta ja uudelleenkäytöstä. Taustalla on suomalainen kansalaisaloite, jossa arvostellaan uusia viranomaisohjeita, joiden pelätään nostavan akkukorjausten kustannuksia ja vaikeuttavan akkujen uudelleenkäyttöä. Kansalaisaloitetta ja autokorjaamoiden esittämää kritiikkiä on käsitelty laajasti suomalaisissa tiedotusvälineissä.
– Toimivia akkuja ja akkujen osia ei pidä heittää tarpeettomasti pois. Päinvastoin meidän on edistettävä akkujen uudelleenkäyttö ja tehtävä sähköauton omistamisesta edullisempaa. Tarvitsemme selkeät säännöt, jotka mahdollistavat sähköautojen korjaamisen kohtuulliseen hintaan sekä akkujen uudelleenkäytön silloin, kun se voidaan tehdä turvallisesti, Henriksson sanoo.
Henrikssonin mukaan korjaamoyrittäjien esittämä kritiikki on nyt otettava vakavasti. Hän pyytää komissiota arvioimaan Suomen viranomaisohjeita ja selventämään, miten korjaamoiden mahdollisuudet korjata akkuja ja käyttää uudelleen toimivia akkujen osia voidaan turvata.
– Autoilijoiden on voitava korjauttaa sähkö- ja hybridiautojen akkuja kohtuulliseen hintaan. Korjaamoiden, jotka pystyvät tekemään sen turvallisuudesta tinkimättä, pitäisi luonnollisesti saada tehdä niin ilman tarpeettomia esteitä. Kalliimmat korjaukset uhkaavat vain hidastaa siirtymää polttomoottoriautoista sähköautoihin. Se ei hyödytä kuluttajia eikä ilmastoa, Henriksson sanoo.
Komissiolla on kuusi viikkoa aikaa vastata kysymykseen siitä lähtien, kun parlamentin hallinto on toimittanut sen komissiolle.
Lisätietoja:
Erityisavustaja Ted Urho, puh. 050 544 7730
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