IR Partners rakentaa seuraavaa kasvuvaihettaan – Advisory Boardiin vahvaa kasvu- ja pääomamarkkinakokemusta

IR Partnersin tulevaisuuden kasvusuunnitelmien taustalla on nopea kehitys: yhtiön liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut kahden viime vuoden aikana. Yhtiö on samalla vahvistanut asemaansa listattujen ja listaamattomien yritysten johdon neuvonantajana strategisissa käännekohdissa ja vaativissa pääomamarkkinatilanteissa. Nyt IR Partners arvioi tulevaisuuden kasvun mahdollisuuksia toimintaympäristössä, jossa teknologia ja tekoäly muuttavat nopeasti asiantuntijatyötä, viestintää ja tapoja luoda asiakkaille arvoa.

Advisory Board toimii IR Partnersin johdon ja hallituksen strategisena sparraajana. Sen tehtävänä on tuoda yhtiön kasvun ja liiketoiminnan kehittämiseen ulkopuolista näkemystä, kokemusta ja verkostoja. Advisory Boardiin koottu osaaminen tukee IR Partnersia erityisesti kasvun, strategian toimeenpanon, kaupallisen kehittämisen ja muuttuvan markkinan tarkastelussa. Advisory Board toimii epävirallisena asiantuntijaelimenä eikä osallistu yhtiön päätöksentekoon.

”IR Partners on kasvanut nopeasti, ja nyt on oikea hetki arvioida, mistä seuraava kasvuvaiheemme syntyy. Asiakkaiden tarpeet ja koko asiantuntijatyön toimintaympäristö muuttuvat teknologian ja tekoälyn myötä, emmekä halua tarkastella muutosta vain oman toimialamme sisältä. Petri, Johanna ja Jesper tuovat strategiatyöhömme kokemusta kasvun johtamisesta, pääomamarkkinoista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä haastavat meitä katsomaan nykyisiä vahvuuksiamme uusista näkökulmista”, sanoo IR Partnersin hallituksen puheenjohtaja ja perustajaosakas Tiina Olkkonen.

Advisory Boardin puheenjohtajalla Petri Niemellä on pitkä kokemus kasvuyhtiöiden kehittämisestä, hallitustyöskentelystä, yritysjärjestelyistä ja pääomamarkkinoista. Hän on ollut mukana kuudessa First North -listautumisessa sekä lukuisissa sijoituksissa ja irtautumisissa. Niemi tuo Advisory Boardiin erityisesti kasvun johtamisen, strategisten muutosten, yritysjärjestelyiden ja pääomamarkkinoiden osaamista.

”IR Partnersissa yhdistyvät vahva pääomamarkkinaosaaminen, strateginen neuvonanto ja kyky työskennellä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ylimmän johdon kanssa. Yhtiöllä on kiinnostava asema markkinassa ja vahva lähtökohta seuraavan kasvuvaiheen rakentamiseen. Advisory Boardin tehtävänä on haastaa johtoa ja hallitusta arvioimaan, missä IR Partners voi tulevaisuudessa olla vielä nykyistä vahvempi, miten muuttuva markkina ja asiakkaiden tarpeet vaikuttavat liiketoimintaan ja millaisia kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia yhtiön vahvuuksien pohjalta voidaan rakentaa. Tuomme tähän keskusteluun kokemusta, verkostoja ja ulkopuolista näkemystä – ja rohkenemme kysyä myös niitä vaikeita kysymyksiä,” Advisory Boardin puheenjohtaja Petri Niemi toteaa.

Advisory Boardin jäsen Johanna Grönroosilla on pitkä kokemus liiketoiminnan johtamisesta, kasvun rakentamisesta ja yritysten uudistamisesta. Hän on toiminut muun muassa Ernst & Youngin partnerina ja liiketoimintajohtajana sekä johtotehtävissä kasvu- ja teknologiayhtiöissä. Nykyisin Grönroos toimii perustamansa deeptech-yhtiö Reducinerin toimitusjohtajana. Hänellä on kokemusta listautumisista sekä neuvonantajan että yhtiön johdon näkökulmasta, ja hän tuo Advisory Boardiin erityisesti kasvun ja strategisen uudistumisen sekä teknologian ja vastuullisuuden osaamista.

Advisory Boardin jäsen Jesper Brandtilla on pitkä kokemus strategisesta viestinnästä, liiketoiminnan johtamisesta ja kasvuyhtiöiden neuvonannosta Suomessa ja Ruotsissa. Hän toimii pääosin Ruotsissa neuvonantajana kasvustrategioissa, pääomahankinnassa ja listautumisissa. Brandt perusti King Street PR:n, joka myytiin Rud Pedersen Groupille vuonna 2021, ja toimi Miltton Swedenin toimitusjohtajana vuosina 2023–2025. Hänen kokemuksensa tuo Advisory Boardiin erityisesti pohjoismaista markkinanäkemystä, kaupallisen kasvun osaamista ja vahvoja verkostoja.