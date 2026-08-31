Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin

President Stubb på statsbesök till Luxemburg 27.8.2026 11:31:58 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 52/2026 27.8.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb avlägger statsbesök i storhertigdömet Luxemburg den 29–30 september 2026 på inbjudan av storhertig Guillaume och storhertiginnan Stéphanie. Teman för besöket är de bilaterala relationerna mellan Finland och Luxemburg, övergripande säkerhet, stärkandet av Europa, och Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina. Ytterligare information om statsbesöket kommer att meddelas närmare datumet för besöket. Storhertig Henri av Luxemburg och storhertiginnan Maria Teresa gjorde ett statsbesök i Finland 2016.