Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin
3.9.2026 14:01:20 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 54/2026
3.9.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin Oslossa keskiviikkona 9. syyskuuta 2026.
Presidenttipari osallistuu hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon Kuninkaanlinnassa.
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President Stubb till Stockholm31.8.2026 11:08:07 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 53/2026 31.8.2026 Republikens president Alexander Stubb deltar i en entreprenörsdag som Prins Daniels Fellowship och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) arrangerar för unga entreprenörer i Stockholm måndagen den 7 september 2026. President Stubb kommer även att delta i ett sidoevenemang i anslutning till teknologiveckan Nordic Tech Week 2026, där han medverkar i en diskussion om den globala teknologikonkurrensen samt Europas och de nordiska ländernas ställning i den rådande geopolitiska situationen.
Presidentti Stubb Tukholmaan31.8.2026 11:08:07 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 53/2026 31.8.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu nuorten yrittäjyyttä tukevaan Prince Daniel’s Fellowshipin ja Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian järjestämään yrittäjyyspäivään Tukholmassa maanantaina 7. syyskuuta 2026. Presidentti Stubb osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 -teknologiaviikon ohessa järjestettävään sivutapahtumaan, jossa hän osallistuu keskusteluun globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa.
President Stubb to visit Stockholm31.8.2026 11:08:07 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 53/2026 31.8.2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will attend the Prince Daniel's Fellowship's Entrepreneurship Day in Stockholm on Monday 7 September 2026. The event supports young entrepreneurs, and it is organised by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences and Prince Daniel’s Fellowship. President Stubb will also take part in a side event at Nordic Tech Week 2026, where he will join a discussion on global technological competition and the position of Europe and the Nordic countries in the current geopolitical situation.
President Stubb på statsbesök till Luxemburg27.8.2026 11:31:58 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 52/2026 27.8.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb avlägger statsbesök i storhertigdömet Luxemburg den 29–30 september 2026 på inbjudan av storhertig Guillaume och storhertiginnan Stéphanie. Teman för besöket är de bilaterala relationerna mellan Finland och Luxemburg, övergripande säkerhet, stärkandet av Europa, och Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina. Ytterligare information om statsbesöket kommer att meddelas närmare datumet för besöket. Storhertig Henri av Luxemburg och storhertiginnan Maria Teresa gjorde ett statsbesök i Finland 2016.
Presidentti Stubb valtiovierailulle Luxemburgiin27.8.2026 11:31:58 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 52/2026 27.8.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tekevät valtiovierailun Luxemburgin suurherttuakuntaan 29.–30. syyskuuta 2026 suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stéphanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä Suomen ja Luxemburgin kahdenväliset suhteet, kokonaisturvallisuus ja Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa. Vierailun ohjelmasta tiedotetaan lisää lähempänä sen ajankohtaa. Luxemburgin suurherttua Henri ja suurherttuatar Maria Teresa tekivät edellisen valtiovierailun Suomeen vuonna 2016.
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