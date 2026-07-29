Elenia Verkko Oyj

Elenian sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat syys-lokakuussa

7.9.2026 10:05:24 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote

Jaa

Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat Elenian verkkoalueella syyskuun ja lokakuun ajan. Kuvauslennot toteuttaa Airpelago AB.

Kuvan kaltaisia drooneja käytetään sähkölinjojen ja sähköpylväiden kunnon tarkastamiseen.
Kuvan kaltaisia drooneja käytetään sähkölinjojen ja sähköpylväiden kunnon tarkastamiseen.

Droonit lentävät tarkastuslennoilla sähkölinjojen läheisyydessä kuvaamassa sähköpylväitä ja johtorakenteita. Kuvausten avulla kerätään ajantasaista tietoa ilmajohtojen kunnosta, mikä mahdollistaa huolto- ja parannustöiden suunnittelun ennakoivasti. Tarkastuslentojen lisäksi drooneja hyödynnetään sähköverkon vianpaikannuksessa tarpeen mukaan läpi vuoden.

Lennot tehdään aina turvallisesti ja automaatiota hyödyntäen. Vaikka drooni lentää pääosin automaattisesti, sen toimintaa valvotaan koko ajan. Droonit ovat hiljaisia ja toimivat sähköakuilla, joten niiden vaikutus ympäristöön ja ihmisten arkeen on vähäinen.

Drooneilla ei kuvata ihmisten pihoja, mutta johtoalueella sijaitsevat rakennukset voivat näkyä kuvissa. Kuvissa mahdollisesti näkyvät ihmiset sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi.

Elenia lähettää kuvauslennoista tekstiviestin niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.

Avainsanat

eleniaelämää sähköistämässäsähköverkkodrooni

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Hannu Leppämäki, puh. 040 577 3287, hannu.leppamaki@elenia.fi

Kuvat

Sähköverkosta kerätään laserdataa kuvan kaltaisella droonilla, jonka koko on noin 98 × 76 cm.
Sähköverkosta kerätään laserdataa kuvan kaltaisella droonilla, jonka koko on noin 98 × 76 cm.
Lataa
Sähköpylväistä kerätään tarkastuskuvat kuvan kaltaisella droonilla, joka on kooltaan noin 31 × 39 cm.
Sähköpylväistä kerätään tarkastuskuvat kuvan kaltaisella droonilla, joka on kooltaan noin 31 × 39 cm.
Lataa

Elämää sähköistämässä

Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.

Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elenia Verkko Oyj

Elenia rakentaa sähköverkkoa säävarmaksi Tammelassa29.7.2026 13:31:19 EEST | Tiedote

Elenia uudistaa ikääntynyttä sähköverkkoa säävarmaksi Tammelassa kahdella eri työmaalla. Yhteensä Ruostejärven ja Tapolanjärven välillä sekä Liesjärven ja Portaan välillä maakaapelireittiä kaivetaan noin 47 kilometriä. Maakaapeloitu sähköverkko on suojassa myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Hanke parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta yhteensä yli 900 asiakkaalle. Urakoitsijana työmailla toimii Veljekset Hemming Oy.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye