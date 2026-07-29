Elenian sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat syys-lokakuussa
7.9.2026 10:05:24 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat Elenian verkkoalueella syyskuun ja lokakuun ajan. Kuvauslennot toteuttaa Airpelago AB.
Droonit lentävät tarkastuslennoilla sähkölinjojen läheisyydessä kuvaamassa sähköpylväitä ja johtorakenteita. Kuvausten avulla kerätään ajantasaista tietoa ilmajohtojen kunnosta, mikä mahdollistaa huolto- ja parannustöiden suunnittelun ennakoivasti. Tarkastuslentojen lisäksi drooneja hyödynnetään sähköverkon vianpaikannuksessa tarpeen mukaan läpi vuoden.
Lennot tehdään aina turvallisesti ja automaatiota hyödyntäen. Vaikka drooni lentää pääosin automaattisesti, sen toimintaa valvotaan koko ajan. Droonit ovat hiljaisia ja toimivat sähköakuilla, joten niiden vaikutus ympäristöön ja ihmisten arkeen on vähäinen.
Drooneilla ei kuvata ihmisten pihoja, mutta johtoalueella sijaitsevat rakennukset voivat näkyä kuvissa. Kuvissa mahdollisesti näkyvät ihmiset sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi.
Elenia lähettää kuvauslennoista tekstiviestin niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Hannu Leppämäki, puh. 040 577 3287, hannu.leppamaki@elenia.fi
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Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi
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