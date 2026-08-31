Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 16. syyskuuta

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää unionin tilaa käsittelevän puheensa keskiviikkona 16. syyskuuta 2026 Euroopan parlamentissa. Puhe alkaa noin klo 10 Suomen aikaa.

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee unionin tilaa koskevassa puheessaan (State of the Union) tulevan vuoden tärkeimmät painopisteet, luo katsauksen kuluneen vuoden saavutuksiin sekä esittelee tulevia aloitteita. Puhetta seuraa keskustelu Euroopan parlamentin jäsenten kanssa.

Tervetuloa seuraamaan unionin tila -puhetta suorana yhdessä nuorisojärjestöjen edustajien ja nuorten kanssa Eurooppasaliin (Malminkatu 16, Helsinki) keskiviikkona 16.9. klo 9.15–13. Tilaisuus alkaa aamiaistarjoilulla, jonka jälkeen puhe seurataan suorana lähetyksenä. Heti puheen jälkeen käydään keskustelu sen sisällöstä ja vaikutuksista asiantuntijavieraiden kanssa.

Keskusteluun osallistuvat:

Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Elina Laurinen

Euroopan parlamentin Suomen-toimiston tiedottaja Hannariikka Nieminen

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela

EU-nuorisodelegaatti ja Eurooppalaisen Suomen erityisasiantuntija Ninni Issakainen



Keskustelua johdattelee vuoden 2025 Nuori eurooppalainen ja toimittaja Marleena Pelli.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 14.9. klo 16 mennessä osoitteeseen

comm-rep-hel-news@ec.europa.eu.

Komission verkkosivuilla voi seurata puheen verkkolähetystä joko alkuperäisenä puheena tai EU-kielille tulkattuna sekä tutustua kuluneen vuoden saavutuksiin ja muihin taustamateriaaleihin. Puheeseen liittyvät materiaalit julkaistaan sivustolla puheen jälkeen, myös suomeksi.

Liitteessä on ohjeet puheen verkkolähetyksen upottamiseen verkkosivuille.