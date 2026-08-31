Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 16. syyskuuta
3.9.2026 15:43:08 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Kutsu
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää unionin tilaa käsittelevän puheensa keskiviikkona 16. syyskuuta 2026 Euroopan parlamentissa. Puhe alkaa noin klo 10 Suomen aikaa.
Puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee unionin tilaa koskevassa puheessaan (State of the Union) tulevan vuoden tärkeimmät painopisteet, luo katsauksen kuluneen vuoden saavutuksiin sekä esittelee tulevia aloitteita. Puhetta seuraa keskustelu Euroopan parlamentin jäsenten kanssa.
Tervetuloa seuraamaan unionin tila -puhetta suorana yhdessä nuorisojärjestöjen edustajien ja nuorten kanssa Eurooppasaliin (Malminkatu 16, Helsinki) keskiviikkona 16.9. klo 9.15–13. Tilaisuus alkaa aamiaistarjoilulla, jonka jälkeen puhe seurataan suorana lähetyksenä. Heti puheen jälkeen käydään keskustelu sen sisällöstä ja vaikutuksista asiantuntijavieraiden kanssa.
Keskusteluun osallistuvat:
- Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Elina Laurinen
- Euroopan parlamentin Suomen-toimiston tiedottaja Hannariikka Nieminen
- Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela
- EU-nuorisodelegaatti ja Eurooppalaisen Suomen erityisasiantuntija Ninni Issakainen
Keskustelua johdattelee vuoden 2025 Nuori eurooppalainen ja toimittaja Marleena Pelli.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen 14.9. klo 16 mennessä osoitteeseen
comm-rep-hel-news@ec.europa.eu.
Komission verkkosivuilla voi seurata puheen verkkolähetystä joko alkuperäisenä puheena tai EU-kielille tulkattuna sekä tutustua kuluneen vuoden saavutuksiin ja muihin taustamateriaaleihin. Puheeseen liittyvät materiaalit julkaistaan sivustolla puheen jälkeen, myös suomeksi.
Liitteessä on ohjeet puheen verkkolähetyksen upottamiseen verkkosivuille.
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Liitteet
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä.
- Toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
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