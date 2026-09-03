Dennis Neudahm Huuhkajien maalivahtivalmentajaksi

Huuhkajien maalivahtivalmentajana MM-karsinnoissa ja tämän vuoden A-maaotteluissa toiminut Jyri Nieminen siirtyi kesällä AS Monacon valmennusryhmään ja joutuu jättämään tehtävänsä Suomen A-maajoukkueessa.

– Jyri Nieminen on superammattilainen ja hieno persoona. Harmi, että hän jättää meidät, mutta sellaista on huippujalkapallo. Hän otti ison askeleen omalla urallaan ja kunnioitamme sitä. Olemme todella kiitollisia, että Jyri oli mukanamme, päävalmentaja Jacob Friis sanoo.

Joukkueen uudeksi maalivahtivalmentajaksi on valittu saksalainen Dennis Neudahm, joka työskentelee seurajoukkuepuolella 2. Bundesliigan FC Nürnbergissa. Uransa aikana Neudahm on hankkinut kokemusta niin nuorten pelaajien kehittämisestä kuin huipputason ammattilaisympäristössä työskentelystä.

– Onneksi löysimme Denniksen, johon pätevät samat määritelmät kuin Jyriin: huippuammattilainen ja hyvä tyyppi. Saimme paljon suosituksia eri puolilta ja keskustelujen aikana selvisi, että Dennis tulee istumaan hyvin valmennustiimiimme. Hän on käynyt saksalaisen maalivahtivalmennuskoulun, joka on tunnetusti erittäin korkealaatuinen. Olen erittäin iloinen, että Dennis tulee mukaan toteuttamaan yhteistä tavoitettamme, Friis kertoo.

Neudahm, 39, on työskennellyt Adam Marhievin edustamassa FC Nürnbergissa vuodesta 2020 alkaen. Sitä ennen Neudahm toimi TSG Hoffenheimin organisaatiossa maalivahtien kanssa useissa eri ikäluokissa.

– Työskentely maajoukkuetasolla on minulle uusi haaste ja erinomainen tilaisuus saada uusia kokemuksia sekä kehittyä edelleen maalivahtivalmentajana. Keskustelut Palloliiton kanssa antoivat minulle myös erittäin hyvän kuvan toimintaympäristöstä, maajoukkueen erityisestä ilmapiiristä sekä siitä tavasta, jolla haluamme tehdä yhteistyötä, Neudahm kommentoi.

Lue lisää Huuhkajien uudesta maalivahtivalmentajasta (palloliitto.fi)

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