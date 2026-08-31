350 000 euroa jaossa ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin Uudellamaalla
3.9.2026 15:45:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Uudenmaan elinvoimakeskuksen ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaku avautuu 1. syyskuuta 2026. Haettavana on noin 350 000 euroa EU:n maaseuturahoitusta yleishyödyllisiin investointeihin. Investointi voi esimerkiksi hillitä ilmastonmuutosta, parantaa vesien tilaa, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä tai lisätä luonnon monimuotoisuutta.
Tukea voi saada yhdistys tai muu julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö ja tukiprosentti on jopa 80 prosenttia kustannuksista. Hakijana voi olla esimerkiksi järjestö, kyläyhdistys, kunta tai oppilaitos. Tukea ei myönnetä yksityishenkilöille. Tukea voi hakea jatkuvasti, mutta teemahaku mahdollistaa ylimääräisen hakukierroksen vuodelle 2026.
Tukea voidaan myöntää, kun investointi on yleishyödyllinen ja alueen toimijoiden käytettävissä. Tukea voi käyttää koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen sekä rakennuskustannuksiin. Hankinnat voivat olla myös ohjelmistoja ja alustoja tai hoitotoimenpiteitä. Tukea voi hakea jatkuvasti, mutta teemahaun erillinen hakuaika on 1.9.-31.10.2026. Tuki voi kattaa enintään 80 prosenttia investoinnin kustannuksista. Talkootyö voidaan hyväksyä osaksi hankkeen yksityistä rahoitusta.
Tukikelpoisia kohteita voivat olla esimerkiksi:
- Energiansäästöä ja energiatehokkuutta parantavat hankinnat
- kylä-/seuraintalon energiaremontti
- Vesiensuojelu- ja vesistökunnostustoimenpiteet
- Kosteikon rakentaminen, niitto, ruoppaus, muu kasvustojen poisto, kalakantojen hoito, hapetustoimenpiteet, ravinnehallinta tai vesienviivytysrakenteet.
- Kierrätyksen ja yhteiskäytön edistäminen
- Yhteiskäyttöisten kierrätysastioiden hankinta
- Varautuminen sään ääri-ilmiöihin
- Yleishyödylliset kaksitasouomat ja tulvatasanteet
- Luonnon monimuotoisuuden pilottialueet, luonnon ennallistamistoimenpiteet
- Suunnitelmalliset ennallistamistoimet kuten niittyjen kunnostus, erilaiset istutukset ja niitot, soiden ennallistaminen
- Vieraslajien torjunta
- käytännön toimenpiteet erilaisten vieraslajien torjunnassa yleishyödyllisissä kohteissa
Ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit ovat investointeja kestävään tulevaisuuteen. Ne tukevat paikallista turvallisuutta, elinvoimaa ja ekologista tasapainoa.
Tukea voidaan käyttää myös koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan sekä rakennuskustannuksiin.
"Nyt avautuva hakujakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden toteuttaa paikallisia ympäristö- ja ilmastotekoja, jotka hyödyttävät laajasti alueen asukkaita ja yhteisöjä", kertoo Uudenmaan elinvoimakeskuksen johtava asiantuntija Maria Konsin-Palva.
Elinvoimakeskus suosittelee ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Varhainen yhteydenotto helpottaa hankkeen valmistelua ja parantaa hakemuksen laatua.
Pähkinänkuoressa
Hakuaika: 1.9.-31.10.2026, mutta tukea voi hakea jatkuvasti myös ylimääräisen teemahaun jälkeen
Rahoitusta jaossa: noin 350 000 euroa
Tukitaso: enintään 80 % kustannuksista
Hakijat: yhdistykset, kyläyhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja muut yhteisöt
Kohteet: yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit
Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät tästä linkistä.
Tuki haetaan Uudenmaan elinvoimakeskuksesta. Hakemuksia voi tehdä Hyrrä-asiointijärjestelmässä jatkuvasti. Ole yhteydessä Uudenmaan elinvoimakeskuksen asiantuntijoihin ennen hakemuksen jättämistä.
Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä suoraan Uudenmaan Elinvoimakeskuksen asiantuntijoihimme Miia Koivunen, miia.koivunen@elinvoimakeskus.fi ja Jonna Nygård, jonna.nygard@elinvoimakeskus.fi
Kaikki maaseuturahoituksen yhteystiedot löydät tästä linkistä.
Esimerkkejä rahoitetuista kohteista: Hankerekisteri - Maaseutuverkosto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Uudenmaan Elinvoimakeskus
maaseuturahoitusyksikkö
kehittämisasiantuntija Miia Koivunen
miia.koivunen@elinvoimakeskus.fi
kehittämisasiantuntija Jonna Nygård
jonna.nygard@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan elinvoimakeskus
Välkommen till informationsmötet om understöd för vattenvård som kan sökas 15.9–30.10.202631.8.2026 09:40:00 EEST | Pressmeddelande
Planerar du ett projekt för att restaurera vattendrag eller skydda grundvatten? Vill du ha mer information om statsunderstöd för vattenvård och hur du ansöker om dem?
Tervetuloa 15.9.-30.10.2026 haettavien vesienhoidon avustusten infotilaisuuteen31.8.2026 09:40:00 EEST | Tiedote
Oletko suunnittelemassa vesistön kunnostus- tai pohjavesien suojeluhanketta? Haluatko lisätietoa vesienhoidon valtionavustuksista ja niiden hakemisesta?
Reparationen av Hannukainen viadukt i Vanda fortsätter, rampen vid Flygstationsvägen stängd till den 14 september28.8.2026 11:28:00 EEST | Pressmeddelande
Trafikavbrottet på rampen vid Flygstationsvägen (ramp 21511) fortsätter till den 14 september kl. 15.00 på grund av reparationen av Hannukainen viadukt. Trafiken leds via samma omledningsväg som tidigare.
Hannukaisen risteyssillan korjaus jatkuu Vantaalla, Lentoasemantien ramppi suljettuna 14.9. saakka28.8.2026 11:28:00 EEST | Tiedote
Lentoasemantien rampilla (ramppi 21511) liikennekatko jatkuu 14.9. klo 15 saakka Hannukaisen risteyssillan korjauksen vuoksi. Liikenne kulkee samaa kiertotietä kuin aikaisemminkin.
Reparationsarbetet på Mankby viadukt inleds på Ring III i Köklax i Esbo27.8.2026 13:38:00 EEST | Pressmeddelande
Reparationen av Mankby viadukts mellanstöd inleds i slutet av augusti och slutförs i oktober.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme