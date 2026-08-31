350 000 euroa jaossa ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin Uudellamaalla

Tukea voi saada yhdistys tai muu julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö ja tukiprosentti on jopa 80 prosenttia kustannuksista. Hakijana voi olla esimerkiksi järjestö, kyläyhdistys, kunta tai oppilaitos. Tukea ei myönnetä yksityishenkilöille. Tukea voi hakea jatkuvasti, mutta teemahaku mahdollistaa ylimääräisen hakukierroksen vuodelle 2026.

Tukea voidaan myöntää, kun investointi on yleishyödyllinen ja alueen toimijoiden käytettävissä. Tukea voi käyttää koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen sekä rakennuskustannuksiin. Hankinnat voivat olla myös ohjelmistoja ja alustoja tai hoitotoimenpiteitä. Tukea voi hakea jatkuvasti, mutta teemahaun erillinen hakuaika on 1.9.-31.10.2026. Tuki voi kattaa enintään 80 prosenttia investoinnin kustannuksista. Talkootyö voidaan hyväksyä osaksi hankkeen yksityistä rahoitusta.

Tukikelpoisia kohteita voivat olla esimerkiksi:

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta parantavat hankinnat kylä-/seuraintalon energiaremontti

Vesiensuojelu- ja vesistökunnostustoimenpiteet Kosteikon rakentaminen, niitto, ruoppaus, muu kasvustojen poisto, kalakantojen hoito, hapetustoimenpiteet, ravinnehallinta tai vesienviivytysrakenteet.

Kierrätyksen ja yhteiskäytön edistäminen Yhteiskäyttöisten kierrätysastioiden hankinta

Varautuminen sään ääri-ilmiöihin Yleishyödylliset kaksitasouomat ja tulvatasanteet

Luonnon monimuotoisuuden pilottialueet, luonnon ennallistamistoimenpiteet Suunnitelmalliset ennallistamistoimet kuten niittyjen kunnostus, erilaiset istutukset ja niitot, soiden ennallistaminen

Vieraslajien torjunta käytännön toimenpiteet erilaisten vieraslajien torjunnassa yleishyödyllisissä kohteissa



Ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit ovat investointeja kestävään tulevaisuuteen. Ne tukevat paikallista turvallisuutta, elinvoimaa ja ekologista tasapainoa.

Tukea voidaan käyttää myös koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan sekä rakennuskustannuksiin.

"Nyt avautuva hakujakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden toteuttaa paikallisia ympäristö- ja ilmastotekoja, jotka hyödyttävät laajasti alueen asukkaita ja yhteisöjä", kertoo Uudenmaan elinvoimakeskuksen johtava asiantuntija Maria Konsin-Palva.

Elinvoimakeskus suosittelee ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Varhainen yhteydenotto helpottaa hankkeen valmistelua ja parantaa hakemuksen laatua.

Pähkinänkuoressa

Hakuaika: 1.9.-31.10.2026, mutta tukea voi hakea jatkuvasti myös ylimääräisen teemahaun jälkeen

Rahoitusta jaossa: noin 350 000 euroa

Tukitaso: enintään 80 % kustannuksista

Hakijat: yhdistykset, kyläyhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja muut yhteisöt

Kohteet: yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät tästä linkistä.

Tuki haetaan Uudenmaan elinvoimakeskuksesta. Hakemuksia voi tehdä Hyrrä-asiointijärjestelmässä jatkuvasti. Ole yhteydessä Uudenmaan elinvoimakeskuksen asiantuntijoihin ennen hakemuksen jättämistä.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä suoraan Uudenmaan Elinvoimakeskuksen asiantuntijoihimme Miia Koivunen, miia.koivunen@elinvoimakeskus.fi ja Jonna Nygård, jonna.nygard@elinvoimakeskus.fi

Kaikki maaseuturahoituksen yhteystiedot löydät tästä linkistä.

Esimerkkejä rahoitetuista kohteista: Hankerekisteri - Maaseutuverkosto