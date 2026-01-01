TVT kannustaa asukkaitaan arjen säästötekoihin
7.9.2026 11:47:50 EEST | TVT Asunnot Oy | Tiedote
TVT Asunnot haastaa asukkaansa säästämään vettä ja energiaa sekä kierrättämään nykyistä tehokkaammin. Arjen ilmastoteot -kampanja toteutetaan viidettä kertaa.
Kampanja on osa TVT Asuntojen ilmastotoimia, joilla yhtiö tukee Turun kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. TVT:n asukkaiden toimilla on merkitystä Turun kaupungissa, sillä lähes joka 10. turkulainen asuu TVT:n asunnossa.
Vaikutukset asumisen kuluihin
TVT on tehnyt yhdessä asukkaidensa kanssa pitkäjänteisesti työtä kestävän kehityksen eteen. Vuosittaisissa kestävän kehityksen kampanjoissa on useimpina vuosina saatu hyviä tuloksia.
Seurantajaksojen 2025–2026 ja 2024–2025 vertailu
Arjen ilmastoteot -kampanjoissa kulutustietoja verrataan vuosittain samalla 11 kuukauden ajanjaksolla (1.9.–31.7.).
- Kaukolämmön normitetun kulutuksen lasku jatkui yhtiötasolla 1.9.2025–31.7.2026. Kaukolämmön normitettu kulutus oli 0,1 % matalampi kuin edellisellä jaksolla, jolloin se laski 1,4 %.
- Kiinteistösähkön kulutus kääntyi kasvuun ja oli 4,7 % korkeampi kuin edellisellä mittausjaksolla 1.9.2024–31.7.2025, jolloin se laski 1,9 %.
- Vedenkulutuksen kasvu jatkui. Vettä kului 2 % enemmän kuin edellisellä mittausjaksolla, 1.9.2024–31.7.2025, jolloin kulutus kasvoi 1,6 %.
– Kaukolämmön kulutus on kehittynyt oikeaan suuntaan, ja sillä on merkittävä vaikutus asumisen kuluihin. Kiinteistösähkön kulutuksen nousuun vaikuttaa hieman kylmä alkuvuosi sekä lisääntyneet sähköautojen latauspisteet, toteaa TVT Asuntojen kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki.
Vedenkulutuksessa saavutettiin aiempina vuosina merkittävää vähennystä. Nyt suunta on muuttunut.
– Kahden edellisen seurantajakson aikana kulutuksessa näkyy selvää nousua. Pyrimme edelleen viestinnän keinoin kiinnittämään asukkaiden huomion vedenkäytön tottumuksiin. Suurimmassa osassa asuntoja on oma vesimittari, joten tarkkuus vedenkäytössä näkyy suoraan asukkaan omassa kukkarossa, muistuttaa Lähdemäki.
Jätteenkeräyksen ja jätelain muutosten takia ei kierrätysastetta pystytä toistaiseksi laskemaan. Seurantatietoja tullaan saamaan vasta, kun uusi laskutapa on kehitetty.
Pääkohderyhmänä nuoret aikuiset
Viime syyskuussa käynnistyneessä Arjen ilmastoteot -kampanjassa TVT houkutteli eri ikäisiä pohtimaan omaa kulutustaan vesi-, energia- ja kierrätysaiheisten mobiilipelien avulla. Haasteisiin osallistuneet asukkaat innostuivat myös jakamaan omia hyväksi havaitsemiaan säästövinkkejä.
– Asukkaita saatuja hyviä vinkkejä hyödynnetään uudessa kampanjassa. Lisäksi tällä kertaa pääkohderyhmänä ovat nuoret aikuiset, jotka haluamme tavoittaa lyhytvideoiden avulla eri kanavissa. Uutena kanavana otetaan käyttöön Tiktok, Lähdemäki kertoo.
Kolme haastetta: vesi, kierrätys ja energia
Vesihaasteessa muistutetaan, miten turha veden juoksutus, liian pitkät suihkut ja vuotavat vesikalusteet voivat huomaamatta valuttaa vettä hukkaan kymmeniä litroja päivässä.
Kierrätyshaasteessa tavoitteena on lisätä jätteen lajittelua ja vähentää poltettavaksi menevän sekajätteen määrää.
Energiahaasteessa huomio kiinnitetään kolmeen asiaan, joihin suurin osa kodin energiasta kuluu: kodin lämmittämiseen, veden lämmittämiseen ja kodin sähkölaitteisiin.
Kampanjasivuihin voi tutustua osoitteessa tvt.fi/arjenilmastoteot. Haasteen etenemistä voi seurata somessa hashtagilla #arjenilmastoteot.
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Yhteyshenkilöt
Lasse LähdemäkiKiinteistöpäällikköTVT Asunnot OyPuh:+35822622096lasse.lahdemaki@tvt.fi
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