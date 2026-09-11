ENNAKKOTIEDOTE: Tatiana Țîbuleacin maailmalla ihastuttanut käännöskirjatapaus ilmestyy suomeksi – Sinä kesänä äidin silmät olivat vihreät
11.9.2026 09:45:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Kairaamo Oy | Tiedote
Moldovalais-romanialaisen Tatiana Țîbuleacin läpimurtoteos on intensiivinen, poeettinen ja raaka romaani äidin ja pojan särkyneestä suhteesta. Romaani on noussut yhdeksi viime vuosien puhutuimmista eurooppalaisista nykyromaaneista. Teoksesta on kirjoitettu Goodreadsiin yli 11 000 arvostelua (reviews).
Teoksen on suomentanut romanian kielestä Tuukka Tuomasjukka.
Sinä aamuna, kun vihasin häntä enemmän kuin koskaan aiemmin, äiti täytti kolmekymmentäyhdeksän vuotta. Hän oli lyhyt ja lihava, tyhmä ja ruma. Hän oli turhin äiti, jota maa oli koskaan päällään kantanut.
Äiti lahjoo häntä vihaavan poikansa Aleksyn mukaan Ranskan maaseudulle. Kesä, talo ja äiti tuntuvat omituisilta. Sitten äiti kertoo kuolevansa.
Sinä kesänä äidin silmät olivat vihreät vie Aleksyn takaisin tuohon kesään, jonka aikana äiti ja poika yrittivät kohdata toisensa ja sopia menneet. Miten antaa anteeksi äidille, joka torjui poikansa? Miten käsitellä jatkuva ulkopuolisuus, joka katoaa ensimmäistä kertaa pienessä ranskalaiskylässä? Miten elää virheiden ja menneen kanssa?
Țîbuleacin romaani on samaan aikaan raaka ja lyyrinen, julma ja syvästi koskettava. Sen kerronta ei päästä lukijaa helpolla: äidin ja pojan suhdetta tarkastellaan läheltä, ilman sentimentaalisuutta tai valmiita vastauksia. Lyhyet, iskevät luvut ja omaleimainen kuvakieli kasvattavat romaanista kokemuksen, joka jää mieleen.
Sinä kesänä äidin silmät olivat vihreät on Țîbuleacin esikoisromaani, ja se ilmestyi romaniaksi nimella Vara în care mama a avut ochii verzi vuonna 2017 (Editura Cartier).
Romaani on käännetty yli kahdellekymmenelle kielelle, ja siitä on kirjoitettu Goodreadsiin yli 11000 arvostelua (review) ja sille on annettu yli 65500 arviota (ratings).
Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt romaanille Maailmankirjallisuuden julkaisutukea. FILI on tukenut romaanin käännöstyötä.
Romaani ilmestyy 25.9.2026 painettuna kirjana.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: susanna.raty@kairaamo.fi
Romaanin julkaisutilaisuus: ke 30.9.2026 klo 17 Rosebud, Postitalo
Julkaisutilaisuuden järjestävät yhteistyössä:
- Embassy of the Republic of Moldova to the Kingdom of Sweden, the Republic of Finland, the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland
- Embassy of Romania in the Republic of Helsinki
- Kairaamo
Romaanista sanottua
Kuin kirjallinen origamitaiteilija kirjailija taittelee juonen yksityiskohtia niin taitavasti, että jokainen uusi paljastu pakottaa katsomaan koko kertomusta uudessa valossa. – New York Times
Kuin nyrkinisku leukaan. Tarina särkyneistä elämistä, sen ahmii yhdeltä istumalta. – La Nueva España
Țîbuleac tarjoaa hienovaraisen hellän tutkimusmatkan suruun, raivoon sekä kivuliaaseen prosessiin korjata vanhemman ja lapsen särkynyt suhde. Tämä ohut mutta voimakas romaani tulee pysymään lukijoiden mukana. – Publishers Weekly
Järkyttävä ja koskettava romaani, jonka kieli on sydäntäsärkevän kaunista. – Die Zeit
Romaani on löytö, kirjoitettu läpitunkevan voimakkaalla ja hillittömän kauniilla tyylillä. – Le Monde
Ohuin vedoin Tatiana Țîbuleac maalaa näkyviin laantuvan raivon, vähentämättä silti kirjoituksen jännitettä tai silottelematta henkilöhahmojen kohtaloa kuin sanojakaan, joilla se kerrotaan. Tässä on tämän nuoren mutta jo kypsän kirjailijan karu viehätys: hän on armoton, manipuloiva ja viettelevä heti ensimmäisistä riveistään lähtien. – ActuaLitté
Taipuisa kertomus rikkinäisistä elämistä, äidin ja pojan suhteesta, joka on yhtä julma kuin koskettava. – El Pais
Häikäisevä, värikylläinen romaani, yhtä väkivaltainen kuin kaunis; teksti, joka on ajoittain äärimmäisen raaka, mutta jossa on mukaansatempaavaa lyyrisyyttä. – Esquire
Niille, jotka etsivät tarinoita, jotka todella vaikuttavat. Tälle romaanille ei ole vertaista. – El Periódico
Yhteyshenkilöt
Susanna RätyKustantajaKairaamoPuh:+358458528787kirjat@kairaamo.fiwww.kairaamo.fi
Kuvat
Linkit
Matka eurooppalaiseen kirjallisuuteen
Kairaamo on kaunokirjallisuuteen keskittyvä kustantamo, jonka julkaisuohjelmassa on maailmanluokan kirjallisuutta erityisesti itäisen Keski-Euroopan kielialueilta.
Kairaamo on perustettu 2022, ja se toimii sekä Helsingissä että Sodankylässä. Kairaamon julkaisee mm. heidän teoksiaan: Georgi Gospodinov, Tatiana Țîbuleac, Kateřina Tučková, Alena Mornštajnová, Bianca Bellová, Miloš Urban, Ville-Veikko Liekkinen, Jiří Kratochvil, Marek Torčík
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Kairaamo Oy
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme