ENNAKKOTIEDOTE: Tatiana Țîbuleacin maailmalla ihastuttanut käännöskirjatapaus ilmestyy suomeksi – Sinä kesänä äidin silmät olivat vihreät

Sinä aamuna, kun vihasin häntä enemmän kuin koskaan aiemmin, äiti täytti kolmekymmentäyhdeksän vuotta. Hän oli lyhyt ja lihava, tyhmä ja ruma. Hän oli turhin äiti, jota maa oli koskaan päällään kantanut.

Äiti lahjoo häntä vihaavan poikansa Aleksyn mukaan Ranskan maaseudulle. Kesä, talo ja äiti tuntuvat omituisilta. Sitten äiti kertoo kuolevansa.



Sinä kesänä äidin silmät olivat vihreät vie Aleksyn takaisin tuohon kesään, jonka aikana äiti ja poika yrittivät kohdata toisensa ja sopia menneet. Miten antaa anteeksi äidille, joka torjui poikansa? Miten käsitellä jatkuva ulkopuolisuus, joka katoaa ensimmäistä kertaa pienessä ranskalaiskylässä? Miten elää virheiden ja menneen kanssa?

Țîbuleacin romaani on samaan aikaan raaka ja lyyrinen, julma ja syvästi koskettava. Sen kerronta ei päästä lukijaa helpolla: äidin ja pojan suhdetta tarkastellaan läheltä, ilman sentimentaalisuutta tai valmiita vastauksia. Lyhyet, iskevät luvut ja omaleimainen kuvakieli kasvattavat romaanista kokemuksen, joka jää mieleen.

Sinä kesänä äidin silmät olivat vihreät on Țîbuleacin esikoisromaani, ja se ilmestyi romaniaksi nimella Vara în care mama a avut ochii verzi vuonna 2017 (Editura Cartier).

Romaani on käännetty yli kahdellekymmenelle kielelle, ja siitä on kirjoitettu Goodreadsiin yli 11000 arvostelua (review) ja sille on annettu yli 65500 arviota (ratings).

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt romaanille Maailmankirjallisuuden julkaisutukea. FILI on tukenut romaanin käännöstyötä.

Romaani ilmestyy 25.9.2026 painettuna kirjana.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: susanna.raty@kairaamo.fi

Romaanin julkaisutilaisuus: ke 30.9.2026 klo 17 Rosebud, Postitalo

Julkaisutilaisuuden järjestävät yhteistyössä:

Embassy of the Republic of Moldova to the Kingdom of Sweden, the Republic of Finland, the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland

Embassy of Romania in the Republic of Helsinki

Kairaamo

Romaanista sanottua