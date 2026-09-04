Making Movies 30 vuotta – kansainvälisen elokuvatuotannon pioneeri katsoo jo seuraavaan vuosikymmeneen

Making Moviesin tuotantoihin kuuluvat muun muassa Musta jää (2007), Miekkailija (2015) ja Joshua Oppenheimerin ohjaama The Look of Silence (2014). Miekkailija sai Golden Globe -ehdokkuuden ja The Look of Silence Oscar-ehdokkuuden. Yhtiön elokuvia on nähty mm. Berliinin, Toronton, Venetsian ja Sundancen elokuvajuhlilla. Syyskuun 11. päivä ensi-iltaan tulee Klaus Härön ohjaama Making Movies -tuotanto Hetki ennen valoa.

Kansainväliset yhteistuotannot ja eurooppalainen rahoitus ovat olleet Making Moviesin toiminnan ytimessä alusta lähtien. Yhtiön pitkäjänteinen yhteistyö eurooppalaisten tuottajien ja rahoittajien kanssa on mahdollistanut kunnianhimoisia tuotantoja, joita ei olisi voitu toteuttaa pelkästään kotimaisella rahoituksella.

”Tuotantoyhtiön menestys kansainvälisesti on pitkäjänteistä työtä. Elokuviemme tarinan ytimessä on aina jokin olennainen havainto elämästä, jonka katsoja tunnistaa kulttuuritaustastaan riippumatta”, sanoo toimitusjohtaja Kai Nordberg.

Elokuva-alalla ei ole Suomessa mennyt taloudellisesti hyvin – myös koronarajoitusten vuodet jättivät jälkensä. Monen tuotantoyhtiön taival onkin päättynyt. Making Movies on kyennyt työllistämään suomalaista elokuva- ja kulttuurialaa läpi vuosikymmenten, sillä toiminta on rakennettu kotimaisen ja ulkomaisen rahoituksen tasapainoon.



”Toiminnan jatkuvuuden tae on ollut myös kyky uudistua ja löytää ratkaisut taiteellisesti kunnianhimoisten hankkeiden toteuttamiseksi”, Nordberg sanoo.

Nyt Making Movies laajentaa elokuvien maailmoja myös peleihin. Yhtiö kehittää parhaillaan omiin elokuviinsa perustuvia peliprojekteja ja etsii uusia tapoja hyödyntää elokuvien IP:tä eli tarinoita, hahmoja ja maailmoja.

”Elokuvan IP:llä voi olla paljon pidempi elinkaari kuin itse elokuvalla. Uskon myös, että elokuvien hahmot, visuaalisuus ja kerronnan osaaminen voivat antaa jotain uutta pelialalle”, Nordberg sanoo.

Making Movies on voittanut useita Jussi-palkintoja ja Pohjoismaisen elokuvapalkinnon. Kesän kynnyksellä yhtiö varmisti eurooppalaisen kehittelyrahoituksen viidelle kansainväliselle yhteistuotannolle.