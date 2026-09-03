KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ennakkoperintää
7.9.2026 09:03:02 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
B Oy oli A Oy:n tytäryhtiö. A Oy:n tarkoituksena oli luovuttaa 1 000 kappaletta B Oy:n osaketta toimitusjohtajansa E:n kokonaan omistamalle holdingyhtiölle. Osakkeiden luovutushinnaksi oli suunniteltu yksi euro osakkeelta. Osakkeista maksettava kauppahinta perustui substanssiarvolaskelmaan, jossa B Oy:n A Oy:ltä saama 2 000 000 euron määräinen, osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävä pääomalaina oli luettu yhtiön velaksi ja jonka mukaan B Oy:n substanssiarvo oli negatiivinen. Verohallinto oli antamassaan ennakkoratkaisussa katsonut, että pääomalaina oli luettava B Oy:n varoihin. Tällöin B Oy:n yhden osakkeen arvoksi saatiin 64,13 euroa.
Asiassa oli ratkaistavana, oliko A Oy:n antama pääomalaina luettava B Oy:n varoihin, kun määritettiin B Oy:n substanssiarvoa.
Osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina lasketaan saman lain 20 luvun 23 §:ssä säädetyllä tavalla omaksi pääomaksi, kun tarkastellaan, onko osakeyhtiön oma pääoma negatiivinen ja onko osakeyhtiön hallituksen siten tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Pääomalaina ei muutoin ole osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettua osakeyhtiön omaa pääomaa, vaan pääomalaina on luonteeltaan pääomalainan saaneen osakeyhtiön velkaa eli vierasta pääomaa. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei B Oy:n saamaa pääomalainaa ollut luettava sen varoihin, kun yhtiön substanssiarvo määritettiin.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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