Korkein hallinto-oikeus

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ennakkoperintää

7.9.2026 09:03:02 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös

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B Oy oli A Oy:n tytäryhtiö. A Oy:n tarkoituksena oli luovuttaa 1 000 kappaletta B Oy:n osaketta toimitusjohtajansa E:n kokonaan omistamalle holdingyhtiölle. Osakkeiden luovutushinnaksi oli suunniteltu yksi euro osakkeelta. Osakkeista maksettava kauppahinta perustui substanssiarvolaskelmaan, jossa B Oy:n A Oy:ltä saama 2 000 000 euron määräinen, osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävä pääomalaina oli luettu yhtiön velaksi ja jonka mukaan B Oy:n substanssiarvo oli negatiivinen. Verohallinto oli antamassaan ennakkoratkaisussa katsonut, että pääomalaina oli luettava B Oy:n varoihin. Tällöin B Oy:n yhden osakkeen arvoksi saatiin 64,13 euroa.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko A Oy:n antama pääomalaina luettava B Oy:n varoihin, kun määritettiin B Oy:n substanssiarvoa.

Osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina lasketaan saman lain 20 luvun 23 §:ssä säädetyllä tavalla omaksi pääomaksi, kun tarkastellaan, onko osakeyhtiön oma pääoma negatiivinen ja onko osakeyhtiön hallituksen siten tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Pääomalaina ei muutoin ole osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettua osakeyhtiön omaa pääomaa, vaan pääomalaina on luonteeltaan pääomalainan saaneen osakeyhtiön velkaa eli vierasta pääomaa. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei B Oy:n saamaa pääomalainaa ollut luettava sen varoihin, kun yhtiön substanssiarvo määritettiin.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:67

Kort referat på svenska

HFD 2026:67

Yhteyshenkilöt

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi

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KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ulkomaalaisasiaa (pysyvä oleskelulupa)27.8.2026 09:03:01 EEST | Päätös

A oli hakenut pysyvää oleskelulupaa yritystoiminnan harjoittamisen perusteella. Ulkomaalaislain mukaan pysyvä oleskelulupa voitiin myöntää, jos edellytykset, joiden perusteella ulkomaalaiselle myönnettäisiin määräaikainen jatkuva oleskelulupa, olivat olemassa. Määräaikaisen yrittäjän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä oli, että hakijan toimeentulo oli turvattu. Näin ollen myös A:n pysyvää oleskelulupaa koskevassa lupaharkinnassa tuli varmistua siitä, että hänen toimeentulonsa oli turvattu. Pysyvää oleskelulupaa koskevassa lupaharkinnassa tuli kuitenkin soveltaa ulkomaalaislain 39 §:n mukaista yleistä toimeentuloedellytyssääntelyä eikä määräaikaista yrittäjän oleskelulupaa koskevaa erityissäännöstä turvatusta toimeentulosta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2026:63 Kort referat på svenska HFD 2026:63

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