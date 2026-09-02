Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

Valtatie 7/E18 Haminan ohikulkutie suljetaan tilapäisesti Husulan ja Kolsilan tunnelien kohdalla 15.9.2026 klo 8.00 – 16.9.2026 klo 06.00 välisenä aikana

4.9.2026 08:29:02 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Tunnelit suljetaan tilapäisesti Kolsilan tunnelien 6-vuotismääräaikaistarkastuksen takia, ja liikenne ohjataan molempien tunnelien käsittävälle varareitille.

Kartta, jossa sinisellä on merkitty moottoritiet ja punaisella valtatie 15:n reitti Haminassa.
Husulan ja Kolsilan tunneleiden varareitti.

Husulan ja Kolsilan tunnelit suljetaan 15.9.2026 kello 8.00 – 16.9.2026 kello 06.00 väliseksi ajaksi. Vaikutus on molempiin suuntiin. Suljettu VT7/E18 -moottoritieosuus on Ruissalon eritasoliittymän nro 82 ja Lelun eritasoliittymän nro 84 välillä.

Tunnelit suljetaan tunnelijärjestelmän vuositarkastuksen takia. Tunnelin putket avataan liikenteelle heti tarkastuksen päätyttyä.

Kolsilan ja Husulan tunneleiden sulkemisessa ja kiertotiejärjestelyissä on huomioitu erityisesti Kolsilan tunnelissa olevan tarkastusyksikön työturvallisuus sekä varareitin toimivuus, liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus.  

Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

- Liikenteen hallinnan asiantuntija Jukka Tamminen, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, p. 0295 029 213, jukka.tamminen@elinvoimakeskus.fi
- Työnaikaisesta liikennejärjestelystä vastaa YIT Road Oy, Lauri Heija, p. 050 560 2413, lauri.heija@yit.fi

Kuvat

Kartta, jossa sinisellä on merkitty moottoritiet ja punaisella valtatie 15:n reitti Haminassa.
Husulan ja Kolsilan tunneleiden varareitti.
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