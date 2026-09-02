Valtatie 7/E18 Haminan ohikulkutie suljetaan tilapäisesti Husulan ja Kolsilan tunnelien kohdalla 15.9.2026 klo 8.00 – 16.9.2026 klo 06.00 välisenä aikana

Husulan ja Kolsilan tunnelit suljetaan 15.9.2026 kello 8.00 – 16.9.2026 kello 06.00 väliseksi ajaksi. Vaikutus on molempiin suuntiin. Suljettu VT7/E18 -moottoritieosuus on Ruissalon eritasoliittymän nro 82 ja Lelun eritasoliittymän nro 84 välillä.



Tunnelit suljetaan tunnelijärjestelmän vuositarkastuksen takia. Tunnelin putket avataan liikenteelle heti tarkastuksen päätyttyä.



Kolsilan ja Husulan tunneleiden sulkemisessa ja kiertotiejärjestelyissä on huomioitu erityisesti Kolsilan tunnelissa olevan tarkastusyksikön työturvallisuus sekä varareitin toimivuus, liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus.



Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.



