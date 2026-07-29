Tulossa kuvantamistutkimukseen Assiin? Kulje pääovesta ja ilmoittaudu pääaulassa

Viipurintien terveysaseman röntgenin toiminta on päättynyt, ja Hämeenlinnan ja Janakkalan terveysasemilta kuvantamistutkimuksiin tulevia asiakkaita ohjataan Ahveniston sairaalan eli Assin kuvantamiseen.

Kun tulet terveysasemalta saamallasi lähetteellä kuvantamistutkimukseen Assiin, tule sairaalaan pääovesta ja ilmoittaudu pääaulan ilmoittautumisautomaatilla. Jos kuljet jalkaisin, pyörällä tai julkisella, saavu ovesta E2, osoite Ahvenistontie 24.

Assin pääovi sijaitsee osoitteessa Sairaalakatu 3B, Hämeenlinna.

Kuvantamiseen tulevien asiakkaiden ei tule kulkea päivystyksen sisäänkäynnin kautta. Päivystykseen sisäänkäynti on tarkoitettu ainoastaan päivystyksen sekä synnyttämään saapuville asiakkaille. Pääaulassa ilmoittautumisen jälkeen saat tiedon siitä, minne sinun tulee sairaalassa siirtyä.

Näin toimit, kun olet tulossa Assiin

Kun sinulla on varattu aika:

Saavu Ahveniston sairaalaan pääoven kautta, Sairaalakatu 3B.

Ilmoittaudu pääaulan ilmoittautumisautomaatilla.

Saat ilmoittautumisautomaatista kuitin, jossa kerrotaan aulanumero, jonne siirtyä odottamaan vuoroasi.

Ajanvaraus ja tutkimukseen liittyvät kysymykset

Jos kuvantamistutkimuksen lähete on kirjoitettu Hämeenlinnan tai Janakkalan terveysasemalla, ota ajanvaraukseen, ajan perumiseen ja tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä kuvantamisen palvelunumeroon.

Kuvantamisen palvelunumeroon otetaan yhteyttä myös silloin, kun sinulla on Hattulan terveysasemalta kirjoitettu lähete ultraäänitutkimukseen.

Jos lähete on kirjoitettu erikoissairaanhoidossa tai Forssan tai Riihimäen terveysasemalla, ota yhteyttä erikoissairaanhoidon asiakaspalveluun.

Hattulan terveysasemalta röntgentutkimukseen saadulla lähetteellä asioidaan Hattulan kuvantamisessa Terveystalo Hämeenlinnassa.

Ajantasaiset yhteystiedot ja tarkemmat ohjeet löydät Oma Hämeen kuvantamisen verkkosivuilta.

Muista Assiin tullessasi: saavu pääovista → ilmoittauttaudu pääaulassa → siirry kuitissa näkyvään aulaan.