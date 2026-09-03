Startup-yrittäjät rakentavat ratkaisuja Suomen suuriin haasteisiin

Suomen startup-yhteisön ja Suomen Bisnesenkelit FiBANin yhteisessä selvityksessä tarkastelluista enkelirahoitusta saaneista yrityksistä 31 prosenttia toimii ohjelmistoalalla, 14 prosenttia terveydenhuollossa, 12 prosenttia informaatioteknologiassa ja 11 prosenttia tieteen ja teknologian parissa. Yrityksistä 8 prosenttia toimii datan ja analytiikan parissa ja yhtä suuri osuus valmistavassa teollisuudessa. Kestävyyteen liittyviä ratkaisuja rakentaa 7 prosenttia yrityksistä. Yritys voi aineistossa kuulua useampaan kuin yhteen toimialaan.

Suomen erityinen vahvuus on deep tech eli tutkimukseen ja syvään teknologiaosaamiseen perustuva yrittäjyys. Business Finlandin kansainvälisessä vertailussa deep tech -yritysten määrä suhteessa yritysmäärään on Suomessa vertailumaiden korkein.

– Yrityksen perustamisen taustalla on usein havainto siitä, että jokin asia pitäisi pystyä tekemään paremmin. Yrittäjät pohtivat ideoitaan myös sen pohjalta, mitä yhteiskunnassa tarvitaan. Startupien valtti on nopeassa reagointikyvyssä. Vahva teknologiaosaamisemme antaa Suomelle hyvät lähtökohdat rakentaa ratkaisuja myös kaikkein vaikeimpiin haasteisiin, sanoo Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Myös turvallisuusympäristön muutos näkyy uusien yritysten syntymisessä. Tesin tuoreen puolustusteollisuusselvityksen mukaan Suomessa toimii 574 puolustusalan yritystä. Joukossa on noin 200 voimakasta kasvua hakevaa puolustus- tai kaksikäyttöstartupia.

Startup-sektori työllistää jo 46 000 ihmistä

Startupien merkitys Suomen taloudelle on huomattava. Suomen startup-yhteisön startup-dashboardin mukaan Suomessa oli vuonna 2023 yhteensä 4 199 startup-pohjaista yritystä. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 12,2 miljardia euroa ja ne työllistivät 46 000 ihmistä.

Yritykset investoivat samana vuonna tutkimukseen ja kehitykseen yhteensä 785 miljoonaa euroa.

– Tarvitsemme Suomeen lisää yrittäjiä, jotka uskaltavat tarttua vaikeisiin ongelmiin ja rakentaa niihin uusia ratkaisuja. Onnistuessaan pienestä startupista voi kasvaa yritys, joka työllistää tuhansia ihmisiä ja rakentaa samalla Suomeen uutta kasvua. Siksi sillä on suurta merkitystä, millaiset toimintaedellytykset annamme uusien yritysten syntymiselle ja kasvulle, Pakarinen sanoo.

Suomen startup-yhteisö nostaa Yrittäjän päivän jälkeen LinkedInissä esiin suomalaisia startup-yrittäjiä ja haasteita, joihin heidän yrityksensä tuovat ratkaisuja.