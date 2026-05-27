Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari käynnistää toimitusjohtajan haun

14.9.2026 08:00:00 EEST | Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari | Tiedote

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Marja Heinimäen operatiivinen toimitusjohtajakausi päättyy ensi keväänä 2027 hänen siirtyessä eläkkeelle. Kauppakamarin hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin syyskuun aikana.

Marja Heinimäki on toiminut Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtajana seitsemän vuoden ajan.
Marja Heinimäki on toiminut Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtajana seitsemän vuoden ajan. Inka Hakala

Marja Heinimäki on toiminut Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtajana kesästä 2019 lähtien, yhteensä seitsemän vuoden ajan. Tätä ennen hän oli mukana kauppakamarin hallitustyössä kuuden vuoden ajan, joten yhteys kauppakamariin ulottuu yli vuosikymmenen taakse.

”Toimitusjohtajakausi on ollut poikkeuksellinen. Heti tehtävän aloittamisen jälkeen alkanut koronapandemia mullisti toimintaympäristön parin vuoden ajaksi, ja pandemian jälkeen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on jatkanut haastavien aikojen sarjaa. Näiden vuosien aikana kauppakamaria on kehitetty maltillisella otteella jäsenistön palautetta kuunnellen, yhdistäen toimivia vanhoja käytäntöjä harkitusti käyttöönotettuihin uudistuksiin”, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Markku Rentto.

”Nämä seitsemän vuotta ovat olleet jatkuvaa tasapainoilua ja nopeaa oppimista. Olen saanut työskennellä upean tiimin, hallituksen, luottamushenkilöiden ja jäsenistön kanssa, ja yhdessä olemme rakentaneet verkoston, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Kauppakamarimme on nyt loistavassa vaiheessa ottamaan seuraavan kehitysloikan uuden johtajan luotsaamana”, Marja Heinimäki toteaa.

Marja Heinimäki jatkaa tehtävässään kevääseen asti ja hänen viimeinen työpäivänsä kauppakamarilla on huhtikuun 2027 lopussa. Hänen läksiäisiään vietetään kauppakamarin vapun etkoilla 30.4.2027.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin hallitus käynnistää toimitusjohtajan hakuprosessin syyskuun aikana.

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Marja Heinimäki on toiminut Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtajana seitsemän vuoden ajan.
Marja Heinimäki on toiminut Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtajana seitsemän vuoden ajan.
Inka Hakala
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Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin Vuoden johtaja 2025 huomionosoituksen sai Jarmo Laukkanen8.12.2025 11:22:08 EET | Tiedote

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari on valinnut Vuoden kauppakamarilaiseksi johtajaksi loppelaisen J & J Kolmos-Siivous Oy toimitusjohtajan Jarmo Laukkasen. Huomionosoitus jaettiin Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin syyskokouksessa perjantaina 05.12.2025. ​​​​​​​Jarmo Laukkanen on tehnyt vaikutuksen aktiivisuudellaan ja esimerkillään. Hän on sekä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin hallitusjäsen että toimii liikenne- ja logistiikkavaliokunnassa. Laukkanen on saanut kiitosta kyvystään vahvistaa alueen elinvoimaa, sekä rakentaa yhteistyötä sidosryhmien ja eri toimijoiden kesken. Jarmo Laukkanen on pitkän linjan loppelainen yrittäjä ja paikallisvaikuttaja, joka on pyörittänyt siivousalaa harjoittavaa yritystä J & J Kolmos-Siivous Oy:tä yhdessä puolisonsa Jaanan kanssa vuosikymmenten ajan. Hän on aktiivinen kuntapoliitikko ja saanut tunnustusta työstään elinkeinoelämän puolestapuhujana ja alueellisena vaikuttajana.

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