Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari käynnistää toimitusjohtajan haun
14.9.2026 08:00:00 EEST | Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari | Tiedote
Marja Heinimäen operatiivinen toimitusjohtajakausi päättyy ensi keväänä 2027 hänen siirtyessä eläkkeelle. Kauppakamarin hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin syyskuun aikana.
Marja Heinimäki on toiminut Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtajana kesästä 2019 lähtien, yhteensä seitsemän vuoden ajan. Tätä ennen hän oli mukana kauppakamarin hallitustyössä kuuden vuoden ajan, joten yhteys kauppakamariin ulottuu yli vuosikymmenen taakse.
”Toimitusjohtajakausi on ollut poikkeuksellinen. Heti tehtävän aloittamisen jälkeen alkanut koronapandemia mullisti toimintaympäristön parin vuoden ajaksi, ja pandemian jälkeen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on jatkanut haastavien aikojen sarjaa. Näiden vuosien aikana kauppakamaria on kehitetty maltillisella otteella jäsenistön palautetta kuunnellen, yhdistäen toimivia vanhoja käytäntöjä harkitusti käyttöönotettuihin uudistuksiin”, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Markku Rentto.
”Nämä seitsemän vuotta ovat olleet jatkuvaa tasapainoilua ja nopeaa oppimista. Olen saanut työskennellä upean tiimin, hallituksen, luottamushenkilöiden ja jäsenistön kanssa, ja yhdessä olemme rakentaneet verkoston, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Kauppakamarimme on nyt loistavassa vaiheessa ottamaan seuraavan kehitysloikan uuden johtajan luotsaamana”, Marja Heinimäki toteaa.
Marja Heinimäki jatkaa tehtävässään kevääseen asti ja hänen viimeinen työpäivänsä kauppakamarilla on huhtikuun 2027 lopussa. Hänen läksiäisiään vietetään kauppakamarin vapun etkoilla 30.4.2027.
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin hallitus käynnistää toimitusjohtajan hakuprosessin syyskuun aikana.
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Yhteyshenkilöt
Marja HeinimäkiToimitusjohtajaRiihimäen-Hyvinkään kauppakamariPuh:040 547 8563marja.heinimaki@rihykauppakamari.fi
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