Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari käynnistää toimitusjohtajan haun

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin Vuoden johtaja 2025 huomionosoituksen sai Jarmo Laukkanen 8.12.2025 11:22:08 EET | Tiedote

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari on valinnut Vuoden kauppakamarilaiseksi johtajaksi loppelaisen J & J Kolmos-Siivous Oy toimitusjohtajan Jarmo Laukkasen. Huomionosoitus jaettiin Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin syyskokouksessa perjantaina 05.12.2025. ​​​​​​​Jarmo Laukkanen on tehnyt vaikutuksen aktiivisuudellaan ja esimerkillään. Hän on sekä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin hallitusjäsen että toimii liikenne- ja logistiikkavaliokunnassa. Laukkanen on saanut kiitosta kyvystään vahvistaa alueen elinvoimaa, sekä rakentaa yhteistyötä sidosryhmien ja eri toimijoiden kesken. Jarmo Laukkanen on pitkän linjan loppelainen yrittäjä ja paikallisvaikuttaja, joka on pyörittänyt siivousalaa harjoittavaa yritystä J & J Kolmos-Siivous Oy:tä yhdessä puolisonsa Jaanan kanssa vuosikymmenten ajan. Hän on aktiivinen kuntapoliitikko ja saanut tunnustusta työstään elinkeinoelämän puolestapuhujana ja alueellisena vaikuttajana.