Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Pohjoismaisten metsänomistajien yhteinen ääni vahvistuu NSF:n juhlavuonna

4.9.2026 11:35:26 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

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Pohjoismaisten metsänomistajien yhteistyöjärjestö Nordic Family Forestry Alliance (NSF) kokoontui vuosikokoukseen Norjassa. Tämän vuoden kokous oli erityinen, sillä NSF täyttää jo 80 vuotta.

NSF kokoontui Norjassa. Kuvassa maiden puheenjohtajat.
NSF kokoontui Norjassa. Kuvassa maiden puheenjohtajat.

Vuosikokouksessa vahvistettiin pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen yhteistyötä ja päätettiin yhteisistä vaikuttamistavoitteista Pohjoismaissa, EU:ssa ja kansainvälisillä foorumeilla. Kokouksessa vaihdettiin myös näkemyksiä jäsenmaiden ajankohtaisista tilanteista ja metsäpoliittisista kysymyksistä.

”Näinä aikoina pohjoismainen yhteistyö on tärkeää lisätäksemme vaikuttavuutta esimerkiksi EU-prosesseissa. Lisäksi pystymme oppimaan toinen toisiltamme akuutit opit esimerkiksi ennallistamissuunnitelman toimeenpanoon” kertoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Vuonna 2026 NSF:n puheenjohtajuudesta vastasi Norjan metsänomistajajärjestö Norges Skogeierforbund. Vuosikokouksessa puheenjohtajuus siirtyi Ruotsin LRF:lle, joka johtaa yhteistyötä vuonna 2027. Keskustelussa sovittiin myös toiminnan tavoitteista tulevalle Ruotsin puheenjohtajuuskaudelle.

Islanti osallistui uutena jäsenenä ensimmäistä kertaa vuosikokoukseen. Islannin myötä NSF kattaa kaikki Pohjoismaat, mikä vahvistaa pohjoismaisten metsänomistajien yhteistä ääntä entisestään. Islannin metsänomistajia edustava järjestö liittyi NSF:ään vuonna 2025.

NSF

Nordic Family Forestry Alliance (NSF) on pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen yhteistyöverkosto, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1946. Järjestö kokoaa yhteen Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin perhemetsänomistajia edustavat kansalliset järjestöt. NSF toimii aktiivisesti metsätaloutta koskevissa asioissa EU-tasolla ja kansainvälisesti ja edistää metsänomistajien yhteisiä tavoitteita päätöksenteossa.

NSF:n jäsenjärjestöjä ovat MTK, Ruotsin LRF, Norjan Norges Skogeierforbund, Tanskan Dansk Skovforening ja Islannin Bændasamtök Íslands.

Lisätiedot:

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, p. +358 40 502 6810

Tuomas Kuittinen, asiantuntija, kansainväliset metsäasiat, p. +358 50 357 4672

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