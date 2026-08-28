Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten aluehallitus kokoontuu 8.9.2026

4.9.2026 11:43:17 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 8.9.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa osavuosikatsausta ajalta 1.1.-30.6.26, käyttösuunnitelman toteutumisvertailua, vuoden 2026 talousarvion muuttamista ja laskutus- ja perintäohjeen muutosta. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.

Avainsanat

keusotealuehallituskokoustalousarviohyvinvointialue

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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Aluehallitus käsitteli omavalvonnan tilannekuvaa ja vastineita tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen28.8.2026 10:11:43 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 25.8.2026. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa omavalvontaohjelman raporttia tammi–huhtikuulta 2026, terveyspalvelujen rajoitustoimenpiteiden tilannekuvaa sekä vastineita tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomukseen. Lisäksi aluehallitus sai katsauksen Klaukkalan sote-keskuksen tulipalon aiheuttamista väistötilojen järjestelyistä, vuokrasopimuksen purkupäätöksestä ja neuvottelutilanteesta

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