Vasemmistoliitto

Jessi Jokelainen: Hallitus syrjäyttää nuoret miehet

4.9.2026 12:05:39 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelaisen mukaan hallitus on täysin välinpitämätön leikkaustensa vaikutuksista nuoriin miehiin. 

Kuva: Outi Neuvonen

- Syrjäseuduilla, lähiöissä, vierasmajoissa, porttikongeissa, pimeissä yksiöissä ja välitiloissa elää valtava joukko nuoria miehiä, jotka ovat pudonneet turvaverkon ohi ja jotka oikeistohallitus jättää kaikkien katseilta syrjään, Jokelainen sanoo.

Toimeentulotuen leikkaukset ovat astuneet voimaan. Tuoreen tilaston mukaan alle 35-vuotiaat miehet muodostavat hälyttävän enemmistön niistä, joiden toimeentulotuen perusosaa on alennettu ja joita kukaan tai mikään taho ei tavoita. 

- Nuo miehet elävät alta riittävän perusturvan tason. 

Päihde- ja mielenterveysongelmat korostuvat toimeentulotukea saavien nuorten miesten keskuudessa. Miesten syrjäytyminen on ollut keskeinen ongelma ja kehityssuunta jo pitkään. 

- Palveluiden keskittäminen, järjestöjen päihde- ja mielenterveystyöstä leikkaaminen, heikko työllisyystilanne ja näiden seurauksena asunnottomuuden lisääntyminen osuvat suoraan siihen ihmisryhmään, joka on ollut jo valmiiksi suurimmassa riskissä syrjäytyä, sairastua ja unohtua yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle. Nuoret miehet.

Vasemmistoliitto on julkaissut oman miespoliittisen ohjelmansa, jossa tilanteeseen tarjotaan paljon ratkaisuja. Jokelaisen mukaan myös oikeistossa on herättävä nuorten miesten tilanteeseen.

- Oikeistolaiset toimijat usein vaativat aiheesta puhuttavan enemmän – ja etenkin silloin kun naisia koskettavista sukupuolittuneista rakenteista puhutaan –, mutta ratkaisuja eivät esitä ne, joilla olisi valtaa ratkaista.

Yhteyshenkilöt

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