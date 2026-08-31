Avain

Tanja Brummerin Mitä en kertonut kenellekään on romaani ystävyydestä ja rakkaudesta

7.9.2026 09:15:00 EEST | Avain | Tiedote

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Tanja Brummerin esikoisromaani Mitä en kertonut kenellekään on romaani puolen elämän pituisesta ystävyydestä, nuoruuden kaupungista, valosta ja varjosta. Se on myös tarina kaikkein suurimmasta, rakkaudesta.

“Tyttöjen ystävyyden tärkein laki on kateus. Siellä jossakin se on aina, 
vaanii tiedostamattomuuden hämärämailla kuin nälkäinen kissaeläin,
polkee muhkeita tassujaan kuivassa ruohikossa, tungeksii saaliin lähettyvillä,
viiksikarvat ilmaa tunnustellen.
Jos on varomaton, tiikeri saattaa loikata esiin. Ystävistä aina toinen
on kateellisempi toiselle, niin täytyy olla.”
Tanja Brummer, Mitä en kertonut kenellekään

Tanja Brummerin esikoisromaani Mitä en kertonut kenellekään kuvaa kahden naisen välistä ystävyyssuhdetta toisen naisista kertomana.  

Elisellä ei ole koskaan ollut sanoja, joilla saada itselleen kaipaamiaan asioita. Äidin kuoltua hän on oppinut vaikenemisen taidon. Hänellä on kuitenkin ihana Rauna, ihmeellinen lapsuudenystävä, jolla on taiteilijaäiti, Roomassa vietetyt kesät ja täyteen raapustetut muistikirjat. Ja nyt, yli 35 vuoden yhteisen ystävyyden jälkeen Rauna julkaisee esikoisromaaninsa. On juhlien aika.

Yhden talven ja kevään aikana kaikki muuttuu, kun menneisyydestä astuu esiin farkkutakkinen poika. Ja se yksi ainoa kertomatta jätetty asia, joka erottaa ystävykset toisistaan tarkkaan kuin ludelinja, valon ja varjon rajaviiva. 

Tanja Brummer on copywriter, joka on opiskellut kielitieteitä yliopistossa ja luovaa kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Mitä en kertonut kenellekään on hänen esikoisromaaninsa.  

teos: Mitä en kertonut kenellekään
kirjailija: Tanja Brummer
ISBN: 9789523046856
kustantaja: Avain
sivuja: 261
ilmestymispäivä: 7.9.2026

Avainsanat

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tanja-brummer_kuvaaja Tomi Reunanen
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