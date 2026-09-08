Avain

Henri Hyppösen Kuka meistä on normaali? on omakohtainen teos ADHD:sta

10.9.2026 09:15:00 EEST | Avain | Tiedote

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Kuka meistä on normaali? on Henri Hyppösen omaelämäkerrallinen tietokirja ADHD:sta, ajattelun kirjosta ja sosiaalisista rajoista. Teos on värikäs ja hyvin argumentoitu puheenvuoro, joka sysää lukijan katsomaan toisin.

Henri Hyppönen oli 49-vuotias perheenisä, kun hänen keskittymishäiriönsä ja ahdistuneisuutensa pahenivat merkittävästi. Asioiden hoitaminen oli vaikeaa: laskut kasaantuivat, palaverit kuormittivat eikä mieli päässyt yli kadonneesta mustekynästä. Hänellä oli ollut ongelmia elämänhallinnassa ennenkin, mutta tämä oli erilaista. Hän tarvitsi apua.

Aikuisiän ADHD:n diagnosointi oli henkisesti raskas prosessi. Se piirsi kuvan yhteiskuntamme odotuksista ja vilkkaasta pojasta, joka ei suostu olemaan tyypillinen. Hyppönen löysi oman polkunsa elämässä, mutta kaikille neuroepätyypillisille ei käy yhtä onnekkaasti.  

Henri Hyppönen on sarjayrittäjä, tietokirjailija, tv-esiintyjä ja puhuja. Kuka meistä on normaali? on alunperin julkaistu Storytel Original -sarjassa. Hyppönen on täydentänyt teosta tähän painettuun kirjaan.

teos: Kuka meistä on normaali?
kirjailija: Henri Hyppönen
ISBN 9789523047105
kustantaja: Avain
sivuja: 370
ilmestymispäivä: 10.9.2026 

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Henri Hyppönen_kuva Ada Pääskysaari
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Henri Hyppönen_kuva Ada Pääskysaari
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