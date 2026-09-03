Kustannusosakeyhtiö Siltala

Juhani Karilan uutuusromaani Terapeuttini on ihmissusi lumoaa lukijansa

7.9.2026 10:34:30 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote

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Juhani Karilan Terapeuttini on ihmissusi kuuluu syksyn odotetuimpiin romaaneihin. Pienen hauen pyydystys -romaanillaan lukijoiden suosion saanut Karila esittelee uutuudessaan tunnistettavan ja silti eriskummallisen Helsingin, henkeäsalpaavia pöytätenniskohtauksia ja epätyypillistä terapiaa ihmissuden vastaanotolla.

Juhani Karilan kuva: Sabrina Bqain. Kannen suunnittelu: Anna-Mari Tenhunen.
Juhani Karilan kuva: Sabrina Bqain. Kannen suunnittelu: Anna-Mari Tenhunen.

Even parisuhde on kriisissä ja menneisyydessä muhii käsittelemättömiä traumoja. Hän käy puhumassa ongelmistaan Kruununhaassa päivystävälle terapeutille, suurelle ja terävähampaiselle ihmissudelle.

Helsinki kuhisee outoja olentoja. Niitä saapuu vuorilta, joiden lumiset huiput kohoavat korkeuksiin kaupungin takana. Even suuri intohimo on pöytätennis, jota hän pelaa kavereineen divarissa. Neuroottisen pelin pyörteissä voi hetkeksi saavuttaa rauhan. Mutta jotain kummallista on tekeillä myös pingissarjassa, kun finaali lähestyy ja panokset kovenevat.

Karilan loistava uutuusromaani on tarina luonnon ja ihmisen väleistä, kierteisistä palloista ja mielenterveydestä. Terapia ihmissuden johdolla on arvaamatonta, mutta joskushan apu saapuu yllättävässä muodossa.

Juhani Karila on kotoisin Lapista Pelkosenniemeltä Kairalan kylästä. Hän on valmistunut tiedotusopin maisteriksi Tampereen yliopistosta ja työskennellyt toimittajana. Karilan esikoisnovellikokoelmansa Gorilla (2013) sai kiittävän vastaanoton ja sijoittui toiseksi Helsingin Sanomien esikoiskirjakilpailussa. Vuonna 2019 ilmestynyt romaani Pienen hauen pyydystys on kansainvälinen bestseller, joka on käännetty lukuisille kielille. Suomenkielisestä kirjasta on otettu kaksikymmentä painosta, sitä on myyty digimuodossa n. 40 000 kappaletta ja tarina on hurmannut myös teatterilavoilla.

Terapeuttini on ihmissusi on heti arvosteluvapaa.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet:

aino@siltalapublishing.fi, +358 50 3374737

Avainsanat

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Kuva: Sabrina Bqain
Kuva: Sabrina Bqain
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Kannen suunnittelu: Anna-Mari Tenhunen. Kannen kuvat: Arla Kanerva
Kannen suunnittelu: Anna-Mari Tenhunen. Kannen kuvat: Arla Kanerva
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Kuva: Sabrina Bqain
Kuva: Sabrina Bqain
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Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.

www.siltala.fi

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