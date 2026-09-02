AgriFestista rakentuu maatalousalan vuoden suurin kohtaamisilta MaatalousKonemessuilla

AgriFest järjestetään torstaina 8.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa osana MaatalousKonemessuja. Tapahtumaa ovat mukana toteuttamassa HK Foods, OP, Valio, Baltic Sea Action Group, Faba, Maaseutunuoret, Maaseutuverkosto, Maitoyrittäjät, SLC Unga ja Suomen Sikayrittäjät.

Kohtaamiset jatkuvat messupäivän päätyttyä

AgriFestin tavoitteena on vahvistaa maatalousalan yhteisöllisyyttä ja tarjota MaatalousKonemessujen kävijöille luonteva paikka jatkaa päivän aikana alkaneita keskusteluja. Osastoilla, käytävillä ja ohjelmaa seuratessa syntyneet kohtaamiset voivat illan aikana kasvaa uusiksi verkostoiksi, yhteistyömahdollisuuksiksi ja ystävyyssuhteiksi.

" MaatalousKonemessut on jo vuosien ajan ollut paikka, jossa koko ala kokoontuu yhteen. AgriFest jatkaa samaa ajatusta messupäivän jälkeen ja tarjoaa ympäristön, jossa kohtaamisille, keskusteluille ja uusille yhteistyöideoille on enemmän aikaa. Haluamme rakentaa tapahtuman, josta muodostuu luonteva osa MaatalousKonemessukokemusta ja yksi alan odotetuimmista kohtaamisista ", sanoo MaatalousKonemessujen konseptikehittäjä Leo Potkonen.

AgriFest toteutetaan yhteistyössä maatalousalan keskeisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Kumppanit ovat mukana rakentamassa tapahtuman sisältöjä, kohtaamisia ja elämyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa koko alan yhteisöllisyyttä ja tehdä AgriFestistä aidosti koko toimialan yhteinen ilta.

Illan ohjelmassa nähdään livemusiikkia, verkostoitumista tukevia aktivointeja sekä yhteistyökumppaneiden sisältöjä. Esiintyjänä nähdään Jimmy Cola, maanviljelijä Jussi Mikkolan johtama bilebändi, ja musiikista vastaa myös Zetorista tuttu DJ, illan juontaa maanviljelijä ja somevaikuttaja Amski.

Tapahtumaan on saatavilla sekä peruslippuja että ruokailun sisältäviä lippupaketteja. Ruokailu toteutetaan buffet-illallisena tapahtuman alkuillasta.

AgriFest haluaa korostaa sitä, että maatalousalan menestys rakentuu ihmisten välisille kohtaamisille

" Messuilla tavataan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kollegoita, mutta usein parhaat keskustelut syntyvät vasta virallisen ohjelman päätyttyä. AgriFest on paikka, jossa päivän aikana syntyneet ideat ja kontaktit voivat jalostua uusiksi yhteistyöksi. Samalla se on koko alan yhteinen ilta, jossa on lupa myös viihtyä yhdessä", toteaa yhteistyökumppanit yhteen ääneen.

AgriFest

Torstai 8.10.2026 klo 19.00-23.00

Helsingin Messukeskus, halli 1

Ikäraja K-18

Livemusiikkia, verkostoitumista ja alan yhteisöllistä ohjelmaa

Osa MaatalousKonemessujen avauspäivän ohjelmakokonaisuutta

Tapahtumatiedot

MaatalousKonemessut 2026

Aika: to–la 8.–10.10.2026

Paikka: Helsingin Messukeskus

Kävijät: maa ja metsätilojen liiketoimintaa aktiivisesti kehittävät ja niihin investoivat ammattilaiset koko Suomesta ja lähialueilta.

Lisätietoja:

www.maatalouskonemessut.fi

#maatalouskonemessut #maatalouskonemessut2026

Facebook: https://www.facebook.com/MaatalousKonemessut

Instagram: https://www.instagram.com/maatalouskonemessut/

Mediapankki: https://www.mediabank.messukeskus.com

Järjestäjä ja kumppanit

Helsingin Messukeskus (Suomen Messut Osuuskunta) järjestää MaatalousKonemessut yhteistyössä alan johtavien yritysten ja järjestöjen kanssa. Tapahtuman ohjelman tuottaa ProAgria yhdessä merkittävimpien toimijoiden kanssa.