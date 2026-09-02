AgriFestista rakentuu maatalousalan vuoden suurin kohtaamisilta MaatalousKonemessuilla
4.9.2026 15:00:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
MaatalousKonemessut kokoaa 8.-10.10.2026 Helsingin Messukeskukseen maatalousalan ammattilaiset kaikkialta Suomesta. Messujen avauspäivän päätteeksi kohtaamiset jatkuvat AgriFestissä, jossa päivän aikana syntyneet keskustelut, kontaktit ja ideat saavat jatkoa rennossa ja yhteisöllisessä ympäristössä.
Maatalousalan keskeiset yritykset ja järjestöt yhdistävät voimansa AgriFestissä, joka kokoaa koko toimialan yhteen MaatalousKonemessujen avauspäivän iltana. Tavoitteena on rakentaa AgriFestistä maatalousalan vuoden suurin kohtaamisilta, jossa viljelijät, maatalousyrittäjät, yritykset, järjestöt ja alan vaikuttajat kohtaavat, verkostoituvat ja juhlistavat yhteistä toimialaa.
AgriFest järjestetään torstaina 8.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa osana MaatalousKonemessuja. Tapahtumaa ovat mukana toteuttamassa HK Foods, OP, Valio, Baltic Sea Action Group, Faba, Maaseutunuoret, Maaseutuverkosto, Maitoyrittäjät, SLC Unga ja Suomen Sikayrittäjät.
Kohtaamiset jatkuvat messupäivän päätyttyä
AgriFestin tavoitteena on vahvistaa maatalousalan yhteisöllisyyttä ja tarjota MaatalousKonemessujen kävijöille luonteva paikka jatkaa päivän aikana alkaneita keskusteluja. Osastoilla, käytävillä ja ohjelmaa seuratessa syntyneet kohtaamiset voivat illan aikana kasvaa uusiksi verkostoiksi, yhteistyömahdollisuuksiksi ja ystävyyssuhteiksi.
" MaatalousKonemessut on jo vuosien ajan ollut paikka, jossa koko ala kokoontuu yhteen. AgriFest jatkaa samaa ajatusta messupäivän jälkeen ja tarjoaa ympäristön, jossa kohtaamisille, keskusteluille ja uusille yhteistyöideoille on enemmän aikaa. Haluamme rakentaa tapahtuman, josta muodostuu luonteva osa MaatalousKonemessukokemusta ja yksi alan odotetuimmista kohtaamisista ", sanoo MaatalousKonemessujen konseptikehittäjä Leo Potkonen.
AgriFest toteutetaan yhteistyössä maatalousalan keskeisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Kumppanit ovat mukana rakentamassa tapahtuman sisältöjä, kohtaamisia ja elämyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa koko alan yhteisöllisyyttä ja tehdä AgriFestistä aidosti koko toimialan yhteinen ilta.
Illan ohjelmassa nähdään livemusiikkia, verkostoitumista tukevia aktivointeja sekä yhteistyökumppaneiden sisältöjä. Esiintyjänä nähdään Jimmy Cola, maanviljelijä Jussi Mikkolan johtama bilebändi, ja musiikista vastaa myös Zetorista tuttu DJ, illan juontaa maanviljelijä ja somevaikuttaja Amski.
Tapahtumaan on saatavilla sekä peruslippuja että ruokailun sisältäviä lippupaketteja. Ruokailu toteutetaan buffet-illallisena tapahtuman alkuillasta.
AgriFest haluaa korostaa sitä, että maatalousalan menestys rakentuu ihmisten välisille kohtaamisille
" Messuilla tavataan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kollegoita, mutta usein parhaat keskustelut syntyvät vasta virallisen ohjelman päätyttyä. AgriFest on paikka, jossa päivän aikana syntyneet ideat ja kontaktit voivat jalostua uusiksi yhteistyöksi. Samalla se on koko alan yhteinen ilta, jossa on lupa myös viihtyä yhdessä", toteaa yhteistyökumppanit yhteen ääneen.
AgriFest
Torstai 8.10.2026 klo 19.00-23.00
Helsingin Messukeskus, halli 1
Ikäraja K-18
Livemusiikkia, verkostoitumista ja alan yhteisöllistä ohjelmaa
Osa MaatalousKonemessujen avauspäivän ohjelmakokonaisuutta
Tapahtumatiedot
MaatalousKonemessut 2026
Aika: to–la 8.–10.10.2026
Paikka: Helsingin Messukeskus
Kävijät: maa ja metsätilojen liiketoimintaa aktiivisesti kehittävät ja niihin investoivat ammattilaiset koko Suomesta ja lähialueilta.
Lisätietoja:
#maatalouskonemessut #maatalouskonemessut2026
Facebook: https://www.facebook.com/MaatalousKonemessut
Instagram: https://www.instagram.com/maatalouskonemessut/
Mediapankki: https://www.mediabank.messukeskus.com
Järjestäjä ja kumppanit
Helsingin Messukeskus (Suomen Messut Osuuskunta) järjestää MaatalousKonemessut yhteistyössä alan johtavien yritysten ja järjestöjen kanssa. Tapahtuman ohjelman tuottaa ProAgria yhdessä merkittävimpien toimijoiden kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna KurkinenBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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