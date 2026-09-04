SDP:n Jani Kokko tiedonhankintamatkalle Israeliin ja Palestiinaan
5.9.2026 08:59:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Jani Kokko matkustaa kansainvälisen delegaation mukana Israeliin ja Palestiinaan tiedonhankintamatkalle 5.-10.9.
Kansanedustaja Jani Kokko matkustaa kansainvälisen delegaation mukana Israeliin ja Palestiinaan tiedonhankintamatkalle 5.-10.9. Matka järjestetään yhteistyössä Lutheran World Federationin kanssa, ja vierailuohjelmaan kuuluu muun muassa Augusta Victoria -sairaala Itä-Jerusalemissa sekä tapaamisia Israelin ja palestiinalaisten edustajien kanssa.
”Pidän tärkeänä tutustua paikan päällä sekä israelilaisten että palestiinalaisten tilanteeseen ja kuulla molempien tahojen näkemyksiä. Tiedonhankintamatkan tavoitteena on muodostaa mahdollisimman kattava kuva alueen tilanteesta”, Kokko sanoo.
Matka jatkuu torstaihin 10.9.2026 saakka.
Yhteyshenkilöt
Jani KokkoKansanedustajaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:09 432 3172jani.kokko@eduskunta.fi
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