Muistutuskutsu:Kansalaisaloite ajaa saunomista ja avantouintia liikunta- ja kulttuurietujen piiriin
4.9.2026 15:53:47 EEST | Suomen Saunaseura ry | Kutsu
Suomen Saunaseuran Setelillä saunaan -kansalaisaloite haluaa saunomisen ja avantouinnin osaksi työnantajien tarjoamia verovapaita liikunta- ja kulttuurietuja. Aloitteella halutaan korjata nykyinen tilanne, jossa etua voi käyttää monenlaisiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin, mutta ei yleisissä saunoissa saunomiseen tai avantouintiin.
KUTSU kampanjan lanseeraustilaisuuteen tiedotteen perässä
Saunominen on erottamaton osa suomalaista elämäntapaa ja kulttuuria. Suomalainen saunakulttuuri merkittiin vuonna 2020 Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön edustavaan luetteloon. Saunomisen yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin on myös tutkittu laajasti.
Tästä huolimatta työnantajan tarjoamaa liikunta- ja kulttuurietua ei voi käyttää yleisissä saunoissa saunomiseen tai avantouintiin.
Aloitteen alullepanija Suomen Saunaseura toivoo, että saunomisen asemaa verotuksessa arvioidaan uudelleen suhteessa sen kulttuuriseen merkitykseen ja hyvinvointia edistävään rooliin.
– Kun hallitus esittää liikunta- ja kulttuuriedun käyttöalan laajentamista uusiin kohteisiin, kuten kalastukseen ja metsästykseen, on perusteltua kysyä, miksi sauna jää edelleen ulkopuolelle. Suomessa saunominen ei ole marginaalinen harrastus, vaan osa ihmisten arkea, kulttuuria ja hyvinvointia. Nykyistä rajausta on vaikea ymmärtää, sanoo Suomen Saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi.
Hallitus on esittänyt liikunta- ja kulttuuriedun käyttöalan laajentamista fyysistä aktiivisuutta edellyttäviin luontoharrastuksiin, kuten kalastukseen ja metsästykseen. Samalla verovapaan edun enimmäismäärä esitetään nostettavaksi 400 eurosta 540 euroon.
Saunominen ja avantouinti eivät sisälly esitettyyn laajennukseen. Setelillä saunaan -aloite nostaa esiin kysymyksen siitä, miksi suomalaisessa yhteiskunnassa poikkeuksellisen vahvan kulttuurisen aseman omaava saunominen jää edelleen edun ulkopuolelle.
Uudistus hyödyttäisi erityisesti yleisiä saunoja
Mahdollisuus käyttää liikunta- ja kulttuurietua yleisissä saunoissa voisi tuoda niihin uusia asiakkaita ja vahvistaa niiden toimintaedellytyksiä. Julkisten saunojen säilyminen ja uusien syntyminen puolestaan pitäisi suomalaisen saunakulttuurin mahdollisimman monen saavutettavissa.
Yleiset saunat ovat myös yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, joissa eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset kohtaavat. Samalla ne mahdollistavat saunomisen niillekin, joilla ei ole omaa saunaa.
– Saunominen on yhteisöllistä toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taustasta, iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Setelillä saunaan -aloitteen tavoitteena ei ole vain lisätä yhtä uutta käyttökohdetta henkilöstöetuihin, vaan vahvistaa suomalaisen saunakulttuurin asemaa ja pitää se elävänä myös tulevaisuudessa, Koskenniemi sanoo.
Setelillä saunaan -kampanjan tueksi on lähdössä laaja joukko suomalaisia: saunaseuroja, yleisiä saunoja, talviuimareita, yksittäisiä suomalaisia sekä julkisuudesta tuttuja nimiä. Kampanjan tukijoita julkistetaan vähitellen kampanjan edetessä.
Näin kansalaisaloite etenee
Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyy toimenpiteisiin saunomisen ja avantouinnin sisällyttämiseksi työnantajien tarjoamien verovapaiden liikunta- ja kulttuurietujen piiriin.
Setelillä saunaan -kansalaisaloite on allekirjoitettavissa Kansalaisaloitepalvelussa 1.9.2026 alkaen.
Kun aloite on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden aikana, se toimitetaan eduskunnan käsiteltäväksi.
Kansalaisaloite:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/17793
Setelillä saunaan -verkkosivu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi:
www.setelilläsaunaan.fi
Kutsu medialle: Setelillä saunaan -kampanjan launch 8.9.2026
Tervetuloa Setelillä saunaan -kampanjan lanseeraustilaisuuteen tiistaina 8.9. klo 14–16 Uudelle Saunalle Helsinkiin.
Tilaisuudessa keskustellaan suomalaisen saunakulttuurin merkityksestä, Setelillä saunaan -kansalaisaloitteen tavoitteista sekä siitä, mitä uudistus merkitsisi yleisille saunoille ja saunayrittäjille.
Keskusteluihin osallistuvat muun muassa näyttelijä Antti Reini, laulaja Hanna Pakarinen, tuottaja-näyttelijä Minna Haapkylä sekä yleisten saunojen ja saunakulttuurin asiantuntijoita.
Ohjelma
Klo 13.30 Ovet auki, kahvitarjoilu
Klo 14.00 Tilaisuuden avaus
Suomen Saunaseuran puheenjohtaja Raine Laurikainen
Klo 14.05 Suomalainen saunakulttuuri Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa
Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio
Klo 14.30 Paneelikeskustelu: suomalainen saunakulttuuri
Antti Reini, Hanna Pakarinen ja Minna Haapkylä
Klo 15.00 Saunan maailmanvalloitus
British Sauna Societyn Mika Meskanen
Klo 15.15 Paneelikeskustelu: yleiset saunat ja saunayrittäjän näkökulma
Mika Ahonen, Sauna Hermanni
Kimmo Helistö, Uusi Sauna
Klo 15.45–16.00 Keskustelua, haastattelu- ja kuvausmahdollisuus
Tilaisuus striimataan: https://www.youtube.com/live/HiTDntxWW6k
Tilaisuudessa on tarjolla kahvia ja teetä sekä pientä suolaista ja makeaa.
Tilaisuuden jälkeen median edustajilla on mahdollisuus saunoa.
Aika: tiistai 8.9.2026 klo 14–16, ovet avautuvat klo 13.30
Paikka: Uusi Sauna, Välimerenkatu 10, Helsinki
Ilmoittaudu viimeistään 7.9. osoitteeseen setelillasaunaan@sauna.fi
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista erityisruokavalioista ja mainitsethan erikseen, jos toivot vegaanisen tarjoilun.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Janne Koskenniemi
toiminnanjohtaja, Suomen Saunaseura ry
050 371 8178
janne.koskenniemi@sauna.fi
Karoliina Saarnikko
päätoimittaja, Sauna-lehti
041 5323 961
karoliina.saarnikko@sauna.fi
Kuvat
Linkit
Setelillä saunaan on Suomen Saunaseuran aloittama kansalaisaloitekampanja
Setelillä saunaan -kansalaisaloitteessa esitetään, että sauna- ja talviuintipalvelut hyväksyttäisiin liikunta- ja kulttuurietujen käyttökohteiksi.
Kansalaisaloitteen taustalla on Suomen Saunaseura ry, vuonna 1937 perustettu suomalaisen saunakulttuurin asiantuntija ja puolestapuhuja.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Saunaseura ry
TIEDOTE: “Laaja-alaista toimintaa ihmisyyden hyväksi“ – Sauna Aid saa Löylynhenki-palkinnon8.6.2023 09:30:00 EEST | Tiedote
Suomen Saunaseura palkitsee tänä vuonna Löylynhenki-palkinnolla Sauna Aid -hankkeen. Sauna Aid on vienyt ansiokkaasti helpotusta muun muassa Ukrainaan ja Ukrainasta paenneille.
KUTSU MEDIALLE: Tervetuloa Saunan aamuun 8.6. Suomen Saunaseuralle1.6.2023 14:31:52 EEST | Kutsu
Tule viettämään kesän kauneinta aamua meren äärelle, saunan lämmityksen tuoksuun! Ohjelmassa mielenkiintoista puhetta saunasta, maistuva aamiainen ja tietenkin saunomista. Jaamme aamun aikana myös Saunaseuran vuotuisen Löylynhenki-palkinnon, joka myönnetään tänä vuonna Sauna Aidille. Palkinnon tulee vastaanottamaan valokuvaaja Mikkel Aaland, joka toimii Sauna Aidin keulakuvana.