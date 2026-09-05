Kokoomuksen Elina Valtonen: Suomesta Euroopan johtava kasvuyritysten kotimaa
5.9.2026 08:00:00 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Lauantaina 5.9. vietetään valtakunnallista Yrittäjän päivää. Kokoomus haluaa nostaa Suomen Euroopan johtavaksi kasvuyritysten kotimaaksi ja vahvistaa suomalaista yrittäjyyttä jo nuoresta lähtien. Yrittäjän päivän kunniaksi kokoomus lahjoittaa yli tuhat Startup-käsikirjaa nuorille ympäri Suomen kannustaakseen heitä yrittämisen tielle.
Kokoomuksen ulkoministeriministeri Elina Valtosen mukaan Suomen on asetettava tavoitteensa korkealle ja tavoiteltava nykyistä kunnianhimoisemmin maailman startup-kärkeä. Kokoomuksen tavoitteena on, että Suomesta tulee 2040-luvulla Euroopan johtava kasvuyritysten kotimaa. Valtosen mukaan se tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa yhä useampi nuori uskaltaa ryhtyä yrittäjäksi, yhä useampi yritys kasvaa kansainväliseksi menestyjäksi ja suomalainen osaaminen tunnetaan kaikkialla maailmassa.
”Suomen ei pidä tyytyä seuraamaan muiden menestystä. Meillä on olemassa kaikki edellytykset, ja siksi on asetettava tavoitteeksi, että Suomessa syntyy enemmän kasvuyrityksiä kuin missään muussa Euroopan maassa. Haluamme kokoomuksessa nähdä päivän, jolloin maailman arvokkaimpien yritysten joukossa on suomalainen yritys. Se vaatii rohkeutta, kunnianhimoa ja pitkäjänteistä politiikkaa”, sanoo Valtonen.
Kokoomus on kuluvalla hallituskaudella tehnyt monia yrittäjyyden edellytyksiä parantavia uudistuksia. Lisäksi kokoomuksen eduskuntaryhmä on julkaissut startup-raportin kesäkuussa 2026, jossa mm. peräänkuulutettiin verokannusteita, yrittäjyyskasvatusta kouluihin ja korkeakouluihin, startup-hubien ja innovaatioyhteisöjen vahvistamista, konkurssin tehneiden yrittäjien uuden alun helpottamista sekä byrokratian vähentämistä yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi. Budjettiriihessä syyskuussa 2026 hallitus päätti raportin ehdotusten mukaisesti selvittää verokannustinta uudelleensijoituksille nuoriin kasvuyrityksiin, sekä osakesäästötilin laajentamista listaamattomiin yrityksiin ja niihin sijoittaviin rahastoihin.
Valtosen mukaan nyt ollaan oikealla tiellä, mutta Suomen tulevaisuuden menestyksen takeeksi on vielä paljon tehtävää myös ruohonjuuritasolla. Yrittäjyyden on oltava etenkin nuorille varteenotettava ja mielenkiintoinen, innostava vaihtoehto. Yrittäjän päivän kunniaksi kokoomus lahjoittaakin yli tuhat Startup-käsikirjaa nuorille ympäri Suomen. Timo Ahopellon ja Jyri Engeströmin kirjoittama käsikirja tarjoaa käytännön neuvoja yrittäjyyden eri vaiheisiin liikeidean kehittämisestä ja rahoituksen hankkimisesta aina tiimin johtamiseen ja markkinointiin.
”Suomen seuraavan yksisarvisen perustaja voi tällä hetkellä istua koulun penkillä, opiskelija-asunnossa tai ensimmäisessä työpaikassaan. Haluamme nähdä entistä enemmän nuoria, jotka perustavat yrityksiä, ottavat riskejä, kansainvälistyvät ja tavoittelevat rohkeasti tähtiä. Meidän tehtävämme on varmistaa, että kun idea seuraavasta menestystarinasta syntyy, Suomi on paras paikka maailmassa tehdä siitä totta”, Valtonen sanoo.
Valtosen mukaan kasvuyrittäjyyden vahvistaminen vaatii myös muutosta siinä, miten Suomessa puhutaan yrittämisestä, onnistumisesta ja riskinotosta.
”Liian usein Suomessa puhutaan siitä, mikä voi mennä pieleen. Meidän pitäisi puhua enemmän siitä, missä kaikessa voimme onnistua. Haluan Suomen, jossa nuoret tietävät voivansa rakentaa seuraavan kansainvälisen menestystarinan ja jossa yhteiskunta kannustaa heitä tavoittelemaan juuri sitä”, Valtonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Oskari NivalaViestintäpäällikköPuh:+358 400 563 884oskari.nivala@kokoomus.fi
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