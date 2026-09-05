Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä: SDP näkee yrittäjässä veronmaksajan, kokoomus työpaikkojen tekijän

“Kun kokoomus keventää yritysten verotusta, SDP haluaa perua yhteisöveron alennuksen. Kun kokoomus puolustaa kotimaista omistajuutta, SDP haluaa kiristää listaamattomien yritysten verotusta. Kun kokoomus houkuttelee investointeja Suomeen, SDP tarjoaa arvonnousuveroa, joka karkottaisi niitä pois. Samaan aikaan kun kokoomus on valmis painamaan kaasua kasvulle, SDP odottaa tilaisuutta vetää käsijarrua, sanoo talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

Tällä viikolla kuudessa varsinaissuomalaisessa yrityksessä vieraillut Aalto-Setälä muistuttaa, että pahinta yrityksille on epävarmuus ja poukkoileva veropolitiikka.



"Yrittäjät ovat viime vuosina kantaneet harteillaan paljon. Korkojen nousu ja kansainvälisen epävarmuus on jo valmiiksi saaneet yrittäjän miettimään riittääkö kassassa rahaa seuraavaan palkanmaksuun. Silti he ovat pitäneet ihmiset töissä, maksaneet palkat ajallaan ja luoneet uskoa tulevaan. Yrittäjät ansaitsevat kiitoksen. Ei vain tänään vaan vuoden jokaisena päivänä, Aalto-Setälä sanoo.



Kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä muistuttaa myös, että SDP:n vaihtoehtobudjetti merkitsisi eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan yrittäjille ja maatalousyrittäjille yli tuhat euroa vähemmän käteen vuodessa.



“Suomen talouden kasvu tehdään yrityksissä. Jokaisen työpaikan taustalla on yrittäjä, joka on uskaltanut ottaa riskin. Jokaisen investoinnin taustalla on ihminen, joka on uskaltanut uskoa tulevaisuuteen. Meille kokoomuslaisille yrittäjät ovat työpaikkojen, kasvun ja mahdollisuuksien tekijöitä. Sen vuoksi he ovat olleet ja tulevat olemaan politiikkamme keskiössä. Suhtautuminen yrittämiseen on merkittävin ero oikeisto- ja vasemmistopuolueiden välillä”, toteaa Aalto-Setälä, jolla on kolmenkymmenen vuoden kokemus suomalaisten ja kansainvälisten yritysten johtamisesta .