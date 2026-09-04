Kokoomuksen Kopralta kolme avausta yrittäjille
5.9.2026 07:02:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra esittää yrittäjänpäivänä kolmea muutosta yrittämisen helpottamiseksi. Kopra haluaa antaa yrityksille 2–4 viikkoa lisää aikaa arvonlisäveron maksamiseen, nostaa arvonlisäverovelvollisuuden alarajan 30 000 euroon ja mahdollistaa henkilökohtaisen konkurssin.
– 25 vuoden yrittäjäkokemuksella tiedän kuinka paljon ensimmäisen asiakkaan hankkiminen, oman toimeentulon rakentaminen ja epävarmuuden sietäminen vaativat. Yrittämisen aloittamisesta tulee tehdä niin vaivatonta ja houkuttelevaa, että yhä useampi suomalainen pitäisi yrittäjyyttä mahdollisuutena toteuttaa oma idea ja rakentaa omaa toimeentuloaan, Kopra sanoo.
Kopra esittää arvonlisäveron maksamisen eräpäivän siirtämistä nykyisestä 2–4 viikolla eteenpäin. Muutos jättäisi yritysten kassaan pidemmäksi aikaa käyttöpääomaa ilman, että maksettavan veron määrä muuttuisi.
– Monelle pienelle yritykselle sillä voisi olla iso merkitys. Näin yrittäjä saisi muutaman viikon lisää maksuaikaa ja valtio lopulta veronsa. Jos asiakkaan maksu viipyy mutta verot erääntyvät, yrittäjä joutuu helposti toimimaan pankkina sekä asiakkaalle että valtiolle. Tällaisiin tilanteisiin eräpäivän siirto toisi yrittäjälle joustoa, Kopra sanoo.
Toiseksi Kopra haluaa nostaa arvonlisäverovelvollisuuden alarajan 30 000 euroon. Raja nostettiin vuoden 2025 alusta 15 000 eurosta 20 000 euroon Orpon hallituksen toimesta.
– Olemme helpottaneet kaikkein pienimpien yritysten alkutaivalta. Seuraavaksi raja pitää nostaa 30 000 euroon. Pienen yrityksen ensimmäiset eurot pitäisi voida käyttää toiminnan rakentamiseen, asiakkaiden hankkimiseen ja kasvuun. Mitä helpompaa ensimmäisen euron tienaaminen yrittäjänä on, sitä useampi uskaltaa kokeilla, Kopra sanoo.
Kolmantena muutoksena kokoomus haluaa mahdollistaa henkilökohtaisen konkurssin ja helpottaa epäonnistuneen yrittäjän uutta alkua.
– Yrittäjyyteen kuuluu aina riskinotto. Jos epäonnistumisesta seuraa vuosien velkavankeus, moni jättää riskin kokonaan ottamatta. Yrityksen kaatuminen ei saa tarkoittaa ihmisen loppuelämän kaatumista. Suomessa pitää saada yrittää myös toisen kerran. Usein toisen ja kolmannenkin, Kopra sanoo.
Kopran mukaan yrittäjien menestyksen varassa lepää koko Suomen menestys.
– Uusi suomalainen työpaikka syntyy siitä hetkestä, kun yrittäjä uskaltaa ottaa riskin ja sanoa: minä palkkaan. Siksi meidän kannattaa tehdä kaikkemme sen eteen, että mahdollisimman moni yrittäjä uskaltaa kasvaa, investoida ja työllistää. Kun yrittäjä onnistuu, hyöty näkyy työpaikkoina ja hyvinvointina koko Suomessa, Kopra sanoo.
Kopra haastaa myös vasemmistopuolueet kertomaan, millä niiden mielestä Suomeen syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja, jos yrittämisen riskiä ja kustannuksia ei haluta keventää.
– Vasemmistolta kuulee jatkuvasti, mistä yrityksiltä ja yrittäjiltä pitäisi kerätä lisää rahaa. Haluaisin joskus kuulla samalla innolla ehdotuksia siitä, miten saamme Suomeen lisää ihmisiä, jotka uskaltavat perustaa yrityksen ja palkata ensimmäisen työntekijän. Yrittäjävihamielisyys ei synnytä yhtäkään työpaikkaa. Se voi kyllä estää monta syntymästä, Kopra sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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